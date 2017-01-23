 Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас есть серьезные намерения относительно скорейшего освобождения украинских, эстонских и других заложников, которые удерживаются в РФ и на оккупированных территориях", - сказал он на пресс-конференции в Таллинне в понедельник.
Президент выразил сожаление, что ситуация с заложниками, которые удерживаются в РФ, очень серьезная.
"К сожалению, единственное - это консолидированные действия всего мира, как это происходило с Афанасьевым, Солошенко и другими, только солидарные действия приводят к результату. Мы готовы к решительным и скоординированным действиям, как в отношении украинских граждан, включая Сущенко, Сенцова и других, так и в отношении граждан других стран", - сказал П.Порошенко.
Он также напомнил, что несколько недель назад Украина в одностороннем порядке освободила 15 человек и, соответственно, ждала ответных действий со стороны РФ.
"К сожалению, с российской стороны мы не дождались этого, и мы подчеркиваем, что у нас есть серьезные намерения продолжать эту борьбу", - подытожил глава Украинского государства.
" Мы и вдальнейшем будем координировать действия для освобождения украинских и эстонских заложников в РФ", - цитирует Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
3953 59
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Защита Сущенко будет просить для него домашний арест в консульской гостинице: брат не согласился на предоставление своего жилья(21)
Украинского политзаключенного в Крыму Балуха не переводят из СИЗО в больницу несмотря на болезнь(4)
ГУР Минобороны официально подтвердило, что Сущенко у них не служит. ДОКУМЕНТ(4)
"Освободить всех наших заложников можно только в результате договоренностей на уровне глав государств", - журналист(6)
США устали не от Украины, а от Порошенко — нардеп(0)
Лутковская обещает принять меры для оказания медпомощи военному-дезертиру Одинцову и просит помочь в переводе Клыха ближе к границе(2)
Сущенко не разрешили увидеться с женой, - Фейгин(7)
https://www.youtube.com/watch?v=-LKndouX6EM
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
яхтылодки ... !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"рєшітєльниє мєри" - це варто читати як "ви собі кацапи з нашими як хочете, а ми випустимо усіх ваших сєпарів нах#й, і хай вам стане соромно" ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Для меня нет сомнений в устремлении большинства жителей Крыма и большинства жителей России. Крым - исторически русский, и по справедливости должен находиться в составе РФ. Но, принимая любые решения в области внешней политики, мы должны действовать осмотрительно и взвешенно. Мы должны помнить, что любая власть, любые личности и любые партии, приходят и уходят. И в России, и на Украине, и в Крыму. Наша история началась не вчера и не завтра закончится. И расплачиваться за совершенные сейчас ошибки придется будущим поколениям. Поэтому торопиться - контрпродуктивно с точки зрения тех целей, которые мы хотим достичь."
Сторонник братства, поскольку последнее время его слышно из каждого украинского утюга, то ничего хорошего это не предвещает...
Ответить
Вата еще любит рассказывать про "русскую кровь", пролитую за Крым.
Кременчугские полки, Слобожанские, Екатеринославские - такие русские....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пукин уже от ужасного кондитера обгадился
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наши..
Ответить
Наши же..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чи це знов просто шоколадно-офшорний піар?
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fuPX8mjeb-E
Ответить
Повоюем хохлы?
Тупо же..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить