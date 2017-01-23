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 Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Порошенко

Украина решительно настроена на шаги по скорейшему освобождению заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть серьезные намерения относительно скорейшего освобождения украинских, эстонских и других заложников, которые удерживаются в РФ и на оккупированных территориях", - сказал он на пресс-конференции в Таллинне в понедельник.

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Президент выразил сожаление, что ситуация с заложниками, которые удерживаются в РФ, очень серьезная.

"К сожалению, единственное - это консолидированные действия всего мира, как это происходило с Афанасьевым, Солошенко и другими, только солидарные действия приводят к результату. Мы готовы к решительным и скоординированным действиям, как в отношении украинских граждан, включая Сущенко, Сенцова и других, так и в отношении граждан других стран", - сказал П.Порошенко.

Он также напомнил, что несколько недель назад Украина в одностороннем порядке освободила 15 человек и, соответственно, ждала ответных действий со стороны РФ.

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"К сожалению, с российской стороны мы не дождались этого, и мы подчеркиваем, что у нас есть серьезные намерения продолжать эту борьбу", - подытожил глава Украинского государства.

" Мы и вдальнейшем будем координировать действия для освобождения украинских и эстонских заложников в РФ", - цитирует Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
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Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Порошенко. И какие это решительные меры, стесняюсь спросить.
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Очевидно очередная озабоченность. Вот не понимаю я нашего преза. Зачем он озвучивает то, что по факту выполнить не может. За язык его кто-то тянет что ли.
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Это в заголовке "готова к решительным действиям". А сразу под ним - несколько иначе: "решительно настроена на шаги". Вроде бы слова те же, а разница есть.
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Ну понятно какие. Опять решительно жестом *доброй воли* освободит пару сотен боевиков и будет ждать когда у террористов проснется совесть и они аналогично освободят наших пленных... ну хоть одного... ну хотябы пообещают...
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може нова фабрика в калюзі, або ще пару кацапів на провідні посади в політиці та економіці, чи ще пару пунктів прпуску для отсоса...хто ж його вгадає
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Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, -в чем заключается решительность?
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Это государственная тайна,Гаде уже это объясняют,вон какая травля по всем СМИ Надюхи идёт
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Угу , а все кто в єтом сомневаются - "агенты Хуйла" и раскачиватели яхты лодки ... !
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Пеця когда сильно пьяный всегда готов к решительным шагам
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как же им трудно, ждать и надеяться, только бы дожили все до этого дня
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"Он также напомнил, что несколько недель назад Украина в одностороннем порядке освободила 15 человек ..."
"рєшітєльниє мєри" - це варто читати як "ви собі кацапи з нашими як хочете, а ми випустимо усіх ваших сєпарів нах#й, і хай вам стане соромно" ?
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щас нахлынут "експерты" скажут что шоколад лох и расскажут сколько они уже освободили заложников и что надо предпринимать дальше
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...а потом скромно умалчивать почему же , этого , не произошло ...
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Ага,это из серии-Прапорщик,остановите поезд,поезд стой,раз-два
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Это он серьезно или просто попздеть новые темы ищет?
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Они так уже заврались и такого нагородили, что слова утратили для них значение и потеряли "вес" решительные действия,,,например ?!
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У нас есть серьезные намерения относительно скорейшего освобождения украинских, эстонских и других заложников Источник: http://censor.net.ua/n424496 а эстонские заложники откуда? когда будет в литве будут литовские? а финляндии финские?
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Предлагаю посмотреть на эту тему ЖЖ пономарева, http://ilya-ponomarev.livejournal.com/630608.html - "Сегодня Россия совершила большую ошибку, которая может оказаться трагичной для братских народов - русского и украинского, а также для всей идеи славянского единства, да и что там говорить - для всей системы мировых взаимоотношений.
Для меня нет сомнений в устремлении большинства жителей Крыма и большинства жителей России. Крым - исторически русский, и по справедливости должен находиться в составе РФ. Но, принимая любые решения в области внешней политики, мы должны действовать осмотрительно и взвешенно. Мы должны помнить, что любая власть, любые личности и любые партии, приходят и уходят. И в России, и на Украине, и в Крыму. Наша история началась не вчера и не завтра закончится. И расплачиваться за совершенные сейчас ошибки придется будущим поколениям. Поэтому торопиться - контрпродуктивно с точки зрения тех целей, которые мы хотим достичь."
Сторонник братства, поскольку последнее время его слышно из каждого украинского утюга, то ничего хорошего это не предвещает...
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не Крым исторически русский, а значительная часть переехавшего туда населения.
Вата еще любит рассказывать про "русскую кровь", пролитую за Крым.
Кременчугские полки, Слобожанские, Екатеринославские - такие русские....
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Ну положим ничего нового. Тот же великоросский имперский шовинизм только либерастическими методами. Как мы видим, каждый касабский либерал и демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос.
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"...войну закончим за 2 недели" - из предвыборных обещаний болтуна, которому поверило большинство населения.
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ой, мля))) Решительный, наш :D
пукин уже от ужасного кондитера обгадился
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Шоколадний 3.14збол... Ато за дві неділі ми вже знаємо, просто так відпускали рос. військових теж знаємо, безвіз вже отримали, усіх заручників вже відпустили...
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Единственное его решительное решение было возобновление военных действий после не выполнения той стороной режима тишины летом 14.
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Петя готов. Фабрику продал, ща деньги поступят и можна начинать...
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Та сижу и умиляюсь. Какие -то лошары отпердоленые приезжают - взрывают Шеремета, покушение на Геращенко, чуть толпу не завалили на крестном ходе. А что ...собственно взамен???? И для чего мы ССО создавали? Для чего агентура в Донбассе? Где хоть какие-то результаты? Если верить слухам, то даже Мотороллу не мы завалили. Для чего все это?
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Покашо только одна Савченко предпринимает действия. Порох же, как барыга, торгуется.
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Ну нашего гидранта понесло. То фабрику в Липецке вроде закрывает, то про заложников вдруг вспомнил - прошло всего три года войны.
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Это уже не смешно вы бы сначала заблокировали все перемещения грузов через линию разгронечения ,угля ,воды ,электричества ,др . товаров жители .тоже чтобы ограничено шастали ,там же целый поток ,как будто и нету войны вот это называеться решительные действия , визовый режим бы ввели с Парашей а так не смешите мои подковы ,токо балоболить умеете ,потому что не ваши родственники там сидят
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С покушением на Тоху не получилось , теперь это раскручивают
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виходить до цього для ти не було готове на рішучі дії по визволенню заручників а тепер готове?
Чи це знов просто шоколадно-офшорний піар?
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Это к каким действиям, на подобие минских договорняков из за которых ты с..ка угробил не одну тысячу жизней?
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но пока брехло только Патриотов в котлах решительно уничтожает
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова к решительным действиям для освобождения заложников, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Порошенко
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