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 Контрразведка США расследует связи советника Трампа Флинна с Россией, - The Wall Street Journal

Американская контрразведка провела расследование разговоров советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, в том числе по телефону с российским послом в США в конце декабря.


Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Майкл Флинн - первое лицо из администрации Дональда Трампа, чье общение подпало под проверку ФБР, ЦРУ, Агентства национальной безопасности и Министерства финансов США в рамках расследования связей окружения Трампа с российским правительством.

На данный момент неизвестно, когда начали проводить проверку, продолжается ли она и обнаружился ли компромат против Флинна, пишет издание.

Майкл Флинн - американский генерал в отставке, который в качестве советника Трампа по вопросам национальной безопасности играет одну из ключевых ролей в формировании американской политики относительно России.

Цель расследования - определение характера контактов г-на Флинна с российскими чиновниками и является ли эта коммуникация нарушением американского законодательства, сообщили изданию проинформированные источники.

Главным объектом расследования стала серия телефонных звонков Флинна Сергею Кисляку, послу РФ в США, 29 декабря 2016 года. В тот день президент Обама объявил о санкциях против России в связи с ее возможной причастностью к кибер-атакам во время предвыборной кампании в США.

Спикер Белого Дома Сара Сандерс заявила в воскресенье, что не слышала о данном расследовании или основаниях для него. Еще раньше Шон Спайсер, тогдашний спикер команды Трампа, а сейчас пресс-секретарь Белого дома сообщил, что Флинн и Кисляк общались по вопросам логистики организации разговора между Трампом и Путиным.

"Вот и все, все просто", - прокомментировал Спайсер.

Напомним, Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн и посол Российской Федерации в США Сергей Кисляк несколько раз общались по телефону 29 декабря. Еще раньше в этот же день, Президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.




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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонтрразведка США расследует связи советника Трампа Флинна с Россией, - The Wall Street Journal
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