 Кубив: Мы меняем модель развития экономики Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".
"Мы меняем модель развития экономики. Если предыдущая модель базировалась на расширении потребительского спроса, то теперь основными факторами роста станут экспорт и инвестиционный и инновационный спрос. Сейчас мы обсуждаем проект инновационного развития промышленности Украины, стратегически мы ее видим до 2025 года", - сказал Кубив.
По его словам, ключевыми приоритетами такого развития должны стать рост производительности труда в переработке, рост занятости в переработке до 2,3 миллиона человек с 1,3 миллиона человек, увеличение доли промышленных товаров в структуре экспорта до 75-80%, уменьшение энергоемкости производства до 1,5% с 7%, а также выход на новые рынки, в том числе стран Азии и Африки.
"Цель - увеличение ВВП на душу населения с 2 тысяч долларов до 5 тысяч долларов. Три первостепенные задачи - ускорение внедрения технологий, усиление конкурентоспособности национального товаропроизводителя, формирование мощных вертикально интегрированных структур на базе национальных производителей", - сказал Кубив.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина должна использовать свои возможности для того, чтобы отойти от сырьевого типа экономики и перейти к созданию национального продукта и завоевания мировых товарных рынков.
Правительство закладывает в 2017 году рост экономики на уровне 3%.
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Теперь внесет свой вклад в экономику страны в целом. Бедная экономика...
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- Помоги, рабби, куры дохнут.
- А ты повесь над курятником кружочек из бумаги, они и перестанут дохнуть.
Проходит неделя, вторая, все равно дохнут. Опять приезжает еврей к рабби.
- А ты повесь над курятником квадрат из бумаги, обязательно поможет.
Проходит неделя, все куры померли. Еврей приходит к рабби и говорит:
- Все куры сдохли, ничего не помогло.
- Жаль, а у меня еще столько
идеймоделей было...
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