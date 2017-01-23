 Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию, - советник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила старший советник президента Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу ABC.
"Людям это было неинтересно, когда они за него голосовали. Американцам гораздо интереснее, как будут выглядеть их собственные налоговые декларации во время президентства Трампа, а не то, что из себя представляет его декларация", - сказала она.
Напомним, ранее газета The New York Times написала, что Дональд Трамп в 1995 году объявил в налоговых декларациях об убытках в размере 916 млн долларов, что позволило бы ему 18 лет уходить от некоторых федеральных налогов.
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Этого Трампу и надо бояться, когда люди поймут что все чего он наобещал не будет.
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Если бы там было все чисто, тремпель бы опубликовал и не парился. Значит есть что скывать и чего опасаться.
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