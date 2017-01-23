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 Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию, - советник

Президент США Дональд Трамп не будет обнародовать свою налоговую декларацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила старший советник президента Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу ABC.

"Людям это было неинтересно, когда они за него голосовали. Американцам гораздо интереснее, как будут выглядеть их собственные налоговые декларации во время президентства Трампа, а не то, что из себя представляет его декларация", - сказала она.

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Напомним, ранее газета The New York Times написала, что Дональд Трамп в 1995 году объявил в налоговых декларациях об убытках в размере 916 млн долларов, что позволило бы ему 18 лет уходить от некоторых федеральных налогов.


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Клоуны это мы с Вами, а он президент США.
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рекорд надоев e5a08c8e ты не особенно обобщай ))))) Хотя, похвальная самокритичность
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За себя отвечайте. Янукович тоже был президентом и что оно ему дало?
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Вот на это обратят там меньше всего внимания. В США все как могут уходят от налогообложения, используя дыры в законодательстве и не истерят по поводу деклараций политиков. А показать убытки и потом уходить от налогов - это там как зубы почистить. Так же просто. Жучат сильно за личные доходы и когда левые заработки "забывают" указать и налоги с них отстегнуть))) Это нам всё в новинку, вот и жуём жвачку с прошлого года.
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Уже вижу через пару лет новости, как тремпель получает вожделенный паспорт козлостана и квартиру в грозном
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Спецназ коцапии, готовьтесь спасать клиента.
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>как будут выглядеть их собственные налоговые декларацииИсточник: http://censor.net.ua/n424483

Этого Трампу и надо бояться, когда люди поймут что все чего он наобещал не будет.
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судя по всему они с шоколадным могут очень хорошо спеться (или спиться), есть много общего, возможно, что и счета в одних и тех же офшорах!
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лучше с шоколадным пусть споётся, чем с ботоксным
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Его декларация в свободном доступе. Иди ,изучай и завидуй.
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зачем еще время какое то тратить изучать что то.... просто зашел,написал о зраде и копеечка на счет капнула.
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ото наши скоро примут поправки в закон относительно ё-деклараций... ссылаясь на "опыт демократических стран"... а на хрена оно вам надо, спокойнее спать будете...
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Сокрытие доходов - прямой путь к импичменту. Может и вообще стать первым осужденным президентом США.

Если бы там было все чисто, тремпель бы опубликовал и не парился. Значит есть что скывать и чего опасаться.
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Сокрытие доходов и отказ от публикации - разные вещи. А что там не чисто - то работа для налогового департамента)))))
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Вот что бывает,когда решил поприкалываться,а стал президентом. В Ростове уже апартаменты готовят?
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