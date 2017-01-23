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Все про:Винницкая область (361) лес (320) налоговая милиция (1041) экспорт (464) ГФС (2273)

 Налоговики на Виннитчине разоблачили преступную группировку, участники которой отмыли почти 44,5 млн грн

В Винницкой области сотрудники налоговой милиции разоблачили преступную группу, участники которой незаконно получили и легализовали почти 44,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, было установлено, что участники группы, которая состояла из четырех человек, зарегистрировали на подставных лиц ряд субъектов хозяйственной деятельности, в том числе частных предпринимателей. Используя их реквизиты, злоумышленники организовали схему, по которой неучтенный лес-кругляк, приобретенный за наличный расчет, поставлялся предприятиям-экспортерам.

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В результате на банковские счета подконтрольных злоумышленникам физлиц-предпринимателей от компании -экспортера были получены почти 44,5 миллиона гривен, которые в дальнейшем снимались и распределялись между участниками группы, в том числе использовались для незаконной закупки древесины в интересах организованной преступной группы. Таким образом злоумышленники легализовали почти 44,5 миллиона гривен, полученных преступным путем.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК.

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