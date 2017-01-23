 ЕС отказался привлекать Россию к пересмотру Соглашения об ассоциации с Молдовой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, делегация ЕС в Молдове заявила, что "выполнение Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли - это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова".
Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил о желании аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом и стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. После этого российский президент Владимир Путин заявил, что Кремль мог бы сыграть определенную роль в отношениях ЕС и Молдовы в связи с жалобами Додона на то, что страна мало что получила от Соглашения.
1733 25
Верхняя палата парламента Нидерландов готова поддержать Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, - Telegraaf(18)
Мы уверены, что "голландские трудности" удастся решить в ближайшие 2-3 дня, - посол ЕС в Украине(12)
Литва поможет Украине во внедрении европейского экологического законодательства, - Семерак(20)
Нидерланды добились согласования 3 из 4 своих требований по ассоциации Украина-ЕС, - "УНИАН"(202)
Оговорка Медведева означает, что россияне будут меньше есть. ИНФОГРАФИКА(0)
Требования Нидерландов по Соглашению об ассоциации с Украиной: никаких дополнительных обязательств ЕС(127)
Интерпол отказался объявлять в розыск беглого нардепа Онищенко, - адвокат(162)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить