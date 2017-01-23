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Все про:ассоциация (817) Молдова (677) отказ (59) Россия (64825) соглашение (1014) ЗСТ (461) Евросоюз (11466)

 ЕС отказался привлекать Россию к пересмотру Соглашения об ассоциации с Молдовой

Евросоюз отказался пересматривать Соглашение об ассоциации с Молдовой при участии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, делегация ЕС в Молдове заявила, что "выполнение Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли - это вопрос Европейского Союза, государств-членов и Республики Молдова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Молдовы не позволит Додону отменить ассоциацию с ЕС, - заявление

Напомним, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил о желании аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом и стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. После этого российский президент Владимир Путин заявил, что Кремль мог бы сыграть определенную роль в отношениях ЕС и Молдовы в связи с жалобами Додона на то, что страна мало что получила от Соглашения.




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A sjto, otkazalis obsuzjdatj vmeste s rassejoi - eto sjto?? priglosjenije ili poslali.
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да постоянно про это говорится...раша-раша. не учли мнение, учли мнение...
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Nu ucjli ili sovpalo vzgljad na vsjcji, eto kak posmotretj, vedj i dusjevno boljnije tozje inogda vesma realjno razsuzjdajet - tak sjto, v te momenti nado bitj protiv sjtoli.
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Бг-ггг... раиSSь вызывает у людей только аллергию ...ХЕХ...
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У них же безвиз! Отменить и Додона не будет
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Не дают Долдону продать Молдову путлеру, окурок видать зря потратился на Долдона.
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Эх вы.. а еще демократы...Тут фюрер себя разводящим решил назначить, а вы его носом лаврову под хвост...
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если бы ЕС меньше оглядывался на болото, у них было бы меньше проблем
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Мнением Рашки можно пренебречь, как бесконечно малой и ничего незначащей величиной.
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Из текста новости даже не следует, что ЕС вообще говорил о ПЕРЕСМОТРЕ-речь шла о ВЫПОЛНЕНИИ Соглашения.
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Mda, jakobi uzje i regionaljnoi derzjavoi nescjitajet - eto sjto polucjajetsa teperj, kuda otpravili rasseju.
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Жил-был в Молдове царь. Звали его Додон. Додонушка. Пил потому, как всегда до донышка, а потом восстанавливал стратегические отношения с РФ
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС отказался привлекать Россию к пересмотру Соглашения об ассоциации с Молдовой
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