 Письмо Януковича к Путину повлияло на решение сенаторов при голосовании за ввод войск в Украину, - экс-депутат Госдумы РФ Пономарев

Об этом бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Как известно, в декабре прошлого года Пономарев дал показания украинским следователям в рамках уголовного производства о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
"Это письмо видел весь мир. Предметом нашего обсуждения (с военной прокуратурой Украины - ред.) были обстоятельства, связанные с тем, как Совет Федерации (Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - верхняя палата парламента РФ, - ред.) принимал решение о согласии на ввод войск. Это согласие, правда, по словам Путина, не было использовано. Якобы все было сделано в рамках тех квот, которые уже есть на Черноморский флот. Думаю, что не в последнюю очередь это было сказано, чтобы защитить Януковича. С точки зрения квалификации появления "зеленых человечков" в Крыму как российской агрессии против Украины это большой разницы не играет: потому что, во-первых, это неправда, а во-вторых, решение о созыве Совета Федерации было принято до того, как это письмо появилось. То есть решение о вторжении принималось в Москве, а не в Украине. Однако я знаю по разговорам с сенаторами (сенаторы - это члены Совета Федерации, - ред), что письмо Януковича повлияло на их решение - им было существенно проще за это голосовать, потому что формально легитимный президент попросил о помощи. И как бы Россия пришла на помощь братскому украинскому народу, и совесть могла быть спокойной. В этом и состоит измена Януковича: он обеспечил своим письмом нужный результат голосования и дал правовую основу для интервенции", - отметил Пономарев.
В то же время, решение о начале военной агрессии в отношении Украины, по словам Пономарева, принимал лично Путин.
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Отвечая на вопрос о том, есть ли какой-то узкий круг людей, которые могли влиять на это решение, бывший депутат российской Госдумы отметил: "В фильме "Крым. Путь на Родину" Путин рассказывал, что это решение принималось в Сочи, в день закрытия Олимпиады. И он описывал, что там был узкий круг - 4 человека. По моей информации, это соответствует действительности. То же я слышал от одного из достаточно высокопоставленных людей в России. И я от него же слышал, что на решении настаивал Путин лично, а остальные говорили, что есть опробованные сценарии Абхазии и Южной Осетии. То есть, если надо "защитить русскоязычное население", то Россия приходит, объявляется независимость, а позже уже можно решить, принимать ли их в свой состав. Но Путин настаивал на непосредственном одновременном захвате. И понятно, зачем это эму было нужно - он думал не про интересы России, а про свои личные интересы. Ему была важна личная политическая победа - после того, как победил Майдан, ему надо было это чем-то перебить в глазах россиян. Главный его страх - быть воспринятым как элитой, так и народом как "лузер".
При этом Пономарев отметил, что пересказывает многократные разговоры и рассказы сенаторов о том, что они видели, как они думали. "А здесь же с точки зрения доказательства государственной измены как раз и важно показать, насколько действия Януковича повлияли на решение сенаторов и российской власти в целом", - добавил он.
Также, по мнению Пономарева, Военная прокуратура намерена довести до конца дело о госизмене Януковича. "Та команда, которую я видел, очень активна, настроена собрать доказательства и добиться осуждения. Причем, в короткое время", - отметил Пономарев.
Напомним, 1 марта Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать войска на территории Украины "для защиты российских граждан". В своем обращении к сенаторам президент попросил предоставить ему право использовать вооруженные силы на территории Украины "до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране".
Полный текст интервью с Ильей Пономаревым читайте ЗДЕСЬ.
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Ну а левак Пономарев ведет себя как натуральній левак, валяет Ваньку.
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то пономарьов пише що захарас і жаба мають бути в українському політикумі , тепер відбілює хуйло... здається мені що пономарьв засланий козачок (і це м"яко сказано)
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- Вы серьезно?!
- Да. Так же, как мы это сделали в Чечне. Нет другого способа остановить войну - либо их убить, либо купить. Вы же понимаете, что крыса, загнанная в угол, будет драться до последней капли крови. Россия их к себе не возьмет. Источник: http://censor.net.ua/r424199
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Факты где? Нет подтверждающих фактов - это балобольство. С этим в суд не пойдёшь.
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На, читай, есть с чем в суд идти ,и очень много с чем есть идти в суд.
https://inforesist.org/istoricheskiy-dokument-opublikovano-pismo-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu/
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Эта сволота только оттягивает свой конец , и цугундер ему светит сразу после прекращения войны на Донбассе, тк говаривал шеф -" он слишком много знает"
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Гитлеровские выродки.
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