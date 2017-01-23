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Все про:Янукович (32048) государственная измена (87) Пономарев Илья (14)

 Письмо Януковича к Путину повлияло на решение сенаторов при голосовании за ввод войск в Украину, - экс-депутат Госдумы РФ Пономарев

Беглый экс-президент Виктор Янукович своим письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину обеспечил нужный результат голосования Совета Федерации РФ и дал Кремлю правовую основу для интервенции.

Об этом бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Как известно, в декабре прошлого года Пономарев дал показания украинским следователям в рамках уголовного производства о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Следствие получило неопровержимые доказательства госизмены Януковича - фотокопию заявления экс-президента с просьбой ввести войска РФ в Украину, - Луценко. ДОКУМЕНТ

"Это письмо видел весь мир. Предметом нашего обсуждения (с военной прокуратурой Украины - ред.) были обстоятельства, связанные с тем, как Совет Федерации (Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - верхняя палата парламента РФ, - ред.) принимал решение о согласии на ввод войск. Это согласие, правда, по словам Путина, не было использовано. Якобы все было сделано в рамках тех квот, которые уже есть на Черноморский флот. Думаю, что не в последнюю очередь это было сказано, чтобы защитить Януковича. С точки зрения квалификации появления "зеленых человечков" в Крыму как российской агрессии против Украины это большой разницы не играет: потому что, во-первых, это неправда, а во-вторых, решение о созыве Совета Федерации было принято до того, как это письмо появилось. То есть решение о вторжении принималось в Москве, а не в Украине. Однако я знаю по разговорам с сенаторами (сенаторы - это члены Совета Федерации, - ред), что письмо Януковича повлияло на их решение - им было существенно проще за это голосовать, потому что формально легитимный президент попросил о помощи. И как бы Россия пришла на помощь братскому украинскому народу, и совесть могла быть спокойной. В этом и состоит измена Януковича: он обеспечил своим письмом нужный результат голосования и дал правовую основу для интервенции", - отметил Пономарев.

В то же время, решение о начале военной агрессии в отношении Украины, по словам Пономарева, принимал лично Путин.

Также читайте: Совет Федерации разрешил Путину вводить войска в Украину

Отвечая на вопрос о том, есть ли какой-то узкий круг людей, которые могли влиять на это решение, бывший депутат российской Госдумы отметил: "В фильме "Крым. Путь на Родину" Путин рассказывал, что это решение принималось в Сочи, в день закрытия Олимпиады. И он описывал, что там был узкий круг - 4 человека. По моей информации, это соответствует действительности. То же я слышал от одного из достаточно высокопоставленных людей в России. И я от него же слышал, что на решении настаивал Путин лично, а остальные говорили, что есть опробованные сценарии Абхазии и Южной Осетии. То есть, если надо "защитить русскоязычное население", то Россия приходит, объявляется независимость, а позже уже можно решить, принимать ли их в свой состав. Но Путин настаивал на непосредственном одновременном захвате. И понятно, зачем это эму было нужно - он думал не про интересы России, а про свои личные интересы. Ему была важна личная политическая победа - после того, как победил Майдан, ему надо было это чем-то перебить в глазах россиян. Главный его страх - быть воспринятым как элитой, так и народом как "лузер".

При этом Пономарев отметил, что пересказывает многократные разговоры и рассказы сенаторов о том, что они видели, как они думали. "А здесь же с точки зрения доказательства государственной измены как раз и важно показать, насколько действия Януковича повлияли на решение сенаторов и российской власти в целом", - добавил он.

Смотрите также: Печерский суд разрешил заочно судить Януковича. ДОКУМЕНТ

Также, по мнению Пономарева, Военная прокуратура намерена довести до конца дело о госизмене Януковича. "Та команда, которую я видел, очень активна, настроена собрать доказательства и добиться осуждения. Причем, в короткое время", - отметил Пономарев.

Напомним, 1 марта Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать войска на территории Украины "для защиты российских граждан". В своем обращении к сенаторам президент попросил предоставить ему право использовать вооруженные силы на территории Украины "до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране".

Полный текст интервью с Ильей Пономаревым читайте ЗДЕСЬ.



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та ладно)) ато они не вкурсе-кто его Вити диктовал)) под дурака косит)))
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Уже Янукович виноват? А не историческое воссоединение с Корсунью?
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Сами написали, сами и поверили.
Ну а левак Пономарев ведет себя как натуральній левак, валяет Ваньку.
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Вообще-то российские депутаны голосуют как прикажет Путин. А какой-то дважды не судимый Янукович им не указ.
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Ну надо же им как-то свой фашизм к Украине перед своим ватным быдло-стадом оправдывать
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А если бы он обратился с просьбой к думе застрелиться, тоже бы исполнили?
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в раше голосуют стадом, письмо было состряпано для "облагораживания" принимаемого решения
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1 марта 2014 года кацаПсины объявили войну Украине по просьбе Индюковича и Путлера и это исторический факт,так что ДурьДума своим голосованием опозорила себя НАВЕЧНО...
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Какая бл"ть "правовая основа"? Вторжение есть вторжение, и никакой правовой основы у нее быть не может. Тем более, что письмо это писалось задним числом. Кацапы пи"дят поголовно, И те, кто к нам в друзья мылятся не исключение.
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лист написаний 01.03.2014 вплинув на рішення хуйла ввести війська 18.02.2014 (як на медалі за взятіє Крима) ? пономарьов, жгі ісчо!
то пономарьов пише що захарас і жаба мають бути в українському політикумі , тепер відбілює хуйло... здається мені що пономарьв засланий козачок (і це м"яко сказано)
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вообще то речь не о начале оккупации крыма а о решении госдуры на разрешение использовать армию педерации за границами приполярной нигерии
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он никогда не писал про захераста и джаббу. дай ссылку
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http://censor.net.ua/resonance/424199/edinstvennyyi_deputat_gosdumy_rf_golosovavshiyi_protiv_anneksii_kryma_ilya_ponomarev_poluostrovu_nujen
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А Надежда могла бы говорить: "Я простая украинская баба, которая сидела и страдала за Родину, и говорю вам - вот так и так надо поступать". Она могла бы быть важным голосом страны, и сильно снизить вероятность предательства со стороны Запада, нейтрализовывать российскую пропаганду. При этом я согласен с ее основополагающим тезисом - без прямых разговоров с руководителями "Д/ЛНР" конфликт не разрешим. И если Украина хочет вернуть эти территории (в чем я до конца не уверен, честно говоря), то надо лидерам этих боевиков найти место в украинской системе государственности.
- Вы серьезно?!
- Да. Так же, как мы это сделали в Чечне. Нет другого способа остановить войну - либо их убить, либо купить. Вы же понимаете, что крыса, загнанная в угол, будет драться до последней капли крови. Россия их к себе не возьмет. Источник: http://censor.net.ua/r424199
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я прочитал. спасибо. но раньше он этого не говорил. а эту новость я еще не читал.
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ну это же лицемерие и формализм! они сами в это не верят! совет политических пид@р@сов рф-ии "проголосует" за всё, что от него потребует самодержец московский.
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Лицемерие и формализм , это постоянное "настамнет", по любому поводу.
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Чушь какая-то. Кто-то, где-то, что-то сказал. Какой-то неназванный источник.
Факты где? Нет подтверждающих фактов - это балобольство. С этим в суд не пойдёшь.
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чушь пишешь ты и кацапсми , а сикилев -озвучивает.
На, читай, есть с чем в суд идти ,и очень много с чем есть идти в суд.
https://inforesist.org/istoricheskiy-dokument-opublikovano-pismo-yanukovicha-k-putinu-o-vvedenii-voysk-v-ukrainu/
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Овощ написал то, что потребовал путлер , чтобы оправдать нападение пидорашки на Украину.
Эта сволота только оттягивает свой конец , и цугундер ему светит сразу после прекращения войны на Донбассе, тк говаривал шеф -" он слишком много знает"
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Сообразно кацаПсинской логике Гитлер не нападал на дохлый ссср 22 июня 1941 года и документов правового поля нет.. поскольку братан ГИТЛЕР ПИСЬМО БРАТАНУ сРАЛИНУ О НАПАДЕНИИ НЕ ЦАРАПАЛ..
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Маленький нюанс. Было объявлено военное положение.
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да.19 июня 1941 года Погранвойска ссср покинули заставы и срочно эвакуировались вглубь,их место заняли регулярные части РККА.
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После того , как вместе с гитлером совдепия порвала на части Польшу.
Гитлеровские выродки.
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"Русский журнал" номер от 21 апреля 2008 года,черным ро белому подробнейший план захвата Украины от Генштаба РАБссии...,яё доказывать ? сами себя спалили волки позорные.. а название прридумали пипец ..."Механический апельсин"
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Точно! Это мировая практика, печатать планы генштаба в журналах.
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типа мы пошутили,типа с Финляндией 30 ноября 1939 года..
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А сама Украина уже ввела санкции против тех депутатов ГосдурыРФ , к-е за это проголосовали ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПисьмо Януковича к Путину повлияло на решение сенаторов при голосовании за ввод войск в Украину, - экс-депутат Госдумы РФ Пономарев
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