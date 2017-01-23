 Ежегодно в Киеве регистрируется от 3 до 5 случаев бешенства среди животных. Это абсолютно типичная ситуация, - Рубан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан, пишет издание "Город Киев ".
"Каждый год в столице регистрируется от 3 до 5 случаев бешенства среди животных. Это абсолютно нормальная, типичная ситуация для Киева. Случается это из-за того, что горожане забирают животных зимовать к себе в квартиру", - рассказал Рубан.
Он напомнил, что недавно в Днепровском районе был зафиксирован случай заболевания бешенством. Вирус обнаружился у домашней кошки, хозяева которой проживают на ул. Курнатовского. Из-за этого случая на прилегающих улицах на 60 суток был введен карантин.
По словам Рубана, изменения в поведении заболевшей кошки заметили ее хозяева. Они обратились в ветеринарную клинику. "Как только после смерти кошки подтвердилось бешенство, в части района был объявлен карантин. Известно, что кошка заразилась прошлым летом на отдыхе со своими хозяевами. Сейчас по району проводится вакцинация домашних питомцев, отлов бездомных животных", - сообщил глава Госпродпотребслужбы.
Он также напомнил основные симптомы, которые могут указывать на то, что домашнее животное подхватило опасный вирус. "У животного происходят изменения в поведении, не характерные для обычной жизни. Питомец склонен проявлять агрессию и отказывается от жидкости (питья). Эти симптомы должны настораживать и следует немедленно обратиться в ветлечебницу", - сказал Рубан.
Отметим, бешенство - острое особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом и характеризующееся тяжелым поражением центральной нервной системы (энцефалит) и всегда, при отсутствии своевременного адекватного лечения, заканчивается смертью больного.
Продолжительность инкубационного периода заболевания зависит от локализации укуса (лицо, шея, нижние или верхние конечности, туловище).
У человека инкубационный период может длиться в среднем 30-90 дней, самый короткий - 7 дней.
Тяжесть клинических проявлений зависит от места проникновения вируса в организм, его вирулентности и дозы, состояния организма человека или животного.
Передача инфекции осуществляется при укусах животными, ослюнении, нанесении царапин или ранений предметами, загрязненными слюной и мозгом больного животного.
При большой концентрации вируса в воздухе возможен аэрогенный механизм передачи.
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Лишаємо це на ваш розсуд.Хто ще ходить до АП - дивіться тут: bit.ly/2k5y7VR#Схеми
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