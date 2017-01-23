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Все про:бешенство (47) Госпотребстандарт (21) животные (758) Киев (15904) Рубан Олег (12)

 Ежегодно в Киеве регистрируется от 3 до 5 случаев бешенства среди животных. Это абсолютно типичная ситуация, - Рубан

В Киеве каждый год регистрируют от 3 до 5 случаев заболевания бешенством среди животных. При этом за последние 20 лет не было зафиксировано ни одного летального случая среди людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан, пишет издание "Город Киев ".

"Каждый год в столице регистрируется от 3 до 5 случаев бешенства среди животных. Это абсолютно нормальная, типичная ситуация для Киева. Случается это из-за того, что горожане забирают животных зимовать к себе в квартиру", - рассказал Рубан.

Он напомнил, что недавно в Днепровском районе был зафиксирован случай заболевания бешенством. Вирус обнаружился у домашней кошки, хозяева которой проживают на ул. Курнатовского. Из-за этого случая на прилегающих улицах на 60 суток был введен карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев объявил карантин в Днепровском районе из-за вспышки бешенства среди домашних животных

По словам Рубана, изменения в поведении заболевшей кошки заметили ее хозяева. Они обратились в ветеринарную клинику. "Как только после смерти кошки подтвердилось бешенство, в части района был объявлен карантин. Известно, что кошка заразилась прошлым летом на отдыхе со своими хозяевами. Сейчас по району проводится вакцинация домашних питомцев, отлов бездомных животных", - сообщил глава Госпродпотребслужбы.

Он также напомнил основные симптомы, которые могут указывать на то, что домашнее животное подхватило опасный вирус. "У животного происходят изменения в поведении, не характерные для обычной жизни. Питомец склонен проявлять агрессию и отказывается от жидкости (питья). Эти симптомы должны настораживать и следует немедленно обратиться в ветлечебницу", - сказал Рубан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После двухлетнего дефицита закуплено и доставлено в регионы достаточное количество вакцины для профилактики бешенства, - Супрун. ДОКУМЕНТ

Отметим, бешенство - острое особо опасное инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом и характеризующееся тяжелым поражением центральной нервной системы (энцефалит) и всегда, при отсутствии своевременного адекватного лечения, заканчивается смертью больного.

Продолжительность инкубационного периода заболевания зависит от локализации укуса (лицо, шея, нижние или верхние конечности, туловище).

У человека инкубационный период может длиться в среднем 30-90 дней, самый короткий - 7 дней.

Тяжесть клинических проявлений зависит от места проникновения вируса в организм, его вирулентности и дозы, состояния организма человека или животного.

Передача инфекции осуществляется при укусах животными, ослюнении, нанесении царапин или ранений предметами, загрязненными слюной и мозгом больного животного.

При большой концентрации вируса в воздухе возможен аэрогенный механизм передачи.



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Какие хозяева , такие и животные . Надо принять закон , где будет ответственность людей за правильное содержание животных .
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может сначала принять закон за то, чтобы власти выполняли свои обязанности? тогда и бездомных животных не будет,
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Где любитЄлі жівотніх? ПАчіму нет АзАбоченАсти?! Или только бабок на кастрацію можуть вимагати для подальшого распіла?
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Злой ты , правда - во всём виноваты люди . Это правда . Но есть такая правда : заведут животное , дети немного поиграются , а когда оно вырастит - выбрасывают на улицу . Кастрировать надо этих уродов , а не животных .
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а зачем карантин если кошла заразилась в другом месте и жила дома? то есть побьют ни в чем не виновных животных из-за придурков которые выезли кошку на отдых без вакцинации?
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Инкубационный период у кошек 3-6 недели. Кошка заразилась ПРОШЛЫМ летом. На кого рассчитан этот бред? Она что, зомби-кошка?
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Когда будет отлов бешеных мажоров? Или папики не велят?
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когда будет отлов бешенного правительства в связи с бешенными тарифами? меня это больше интересует, чем отлов кошек, которые заболели через полгода. хотя такого не бывает в принципе.
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Схеми: корупція в деталях - RFERL20 января в 1:21 · Нам важко прокоментувати поведінку Пашинського. Чесно.Але подивіться на людину, під ручку з якою він вийшов з Адміністрації президента: bit.ly/2k7JjkJЦе екс-депутат, а нині бізнесмен Олександр Дубовой.Програма Слідство.Інфо стверджувала, що фінансові операції Київського бронетанкового заводу - продаж техніки за завищеними цінами - проводились під контролем трьох представників «Укроборонпрому» - родичів Дубового. Сам Дубовой, авжеж, заперечував вплив своїх племінників на роботу заводу.Сергій Пашинський - голова парламентського комітетуз питань національної безпеки й оборони, а донедавна - голова наглядової ради «Укроборонпрому».Висновки?
Лишаємо це на ваш розсуд.Хто ще ходить до АП - дивіться тут: bit.ly/2k5y7VR#Схеми
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕжегодно в Киеве регистрируется от 3 до 5 случаев бешенства среди животных. Это абсолютно типичная ситуация, - Рубан
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