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 За минувшие сутки погибших нет. Ранены четверо украинских воинов, - спикер АТО

4 украинских военнослужащих ранены в ходе АТО 22 января.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Четверо наши воинов получили ранения. Эти санитарные потери силы Антитеррористической операции понесли в отдельных районах на Донецком направлении в результате вражеских обстрелов", - рассказал он.

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Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.
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