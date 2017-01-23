 Росгвардию вооружат дубинками-электрошокерами, которые могут стрелять светошумовыми гранатами

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", устройство сочетает в себе дубинку, мощный светодиодный фонарь и лазерный прицел. При этом оно способно бить зарядом электричества на пять метров, а также отстреливать светошумовые гранаты.
Особенность устройства в том, что его можно применять не только в "ближнем бою", но и стрелять в правонарушителя с пяти метров. Для этого используются специальные картриджи с электроиглами, вызывающими нервно-мышечную блокаду. Для точного наведения на цель есть лазерный указатель. Если необходимо просто остановить человека, ослепив и оглушив его на время, то вместо игл военнослужащий может установить на устройство картридж со светошумовой гранатой.
Воздействие шокера обездвиживает правонарушителя, но не повреждает его внутренние органы, слух и глаза. В каждом устройстве предусмотрен персональный чип-код, в котором прописаны данные владельца. Если хозяин по какой-то причине выпустил его из рук, оно тут же перестает работать.
Как рассказал Игорь Шушура, гендиректор компании OBERON, разработавшей и выпускающей штурмовой электрошокер, изделие вышло на этап государственных испытаний, его массовые поставки начнутся в ближайшее время. Шокер представлен в составе экипировки военнослужащих Росгвардии, выполняющих задачи по патрулированию и задержанию нарушителей общественного порядка.
Напомним, Национальная гвардия РФ была создана на основе внутренних войск МВД России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
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Надеюсь свой профессионализм и выучку рос.нацгвардейцы будут демонстрировать регулярно.
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В число прочих гомосеков входят практически все рабсияне,от электрошоковой дубинки никто не застрахован.
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А некоторым паразитам, которые ни дня не работали, за исключением Дома-2 и шокером по кастрюле врезать не грех.
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Я пацталом! Менти будуть бігати в діелектричних ботах? І лихоманково втоптувати в грунт кийок заземлення перед "пострілом"? Чи планується що мент може подохнути водночас із порушником? Рашка, вперде!
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Ну, дубинкой-то она останется. Тут хозяин чип-кода по чайнику ею и схлопочет, а вблизи от чипа - глядишь, и светошумовая сработает...
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Интересно, как дубинка определяет хозяина, есть ответный чип?
Тогда если заберут дубину, то и чип отберут!
Источник: http://censor.net.ua/n424477
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