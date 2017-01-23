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 Росгвардию вооружат дубинками-электрошокерами, которые могут стрелять светошумовыми гранатами

Полицейские подразделения Национальной гвардии РФ (Росгвардии) будут вооружены дубинками-электрошокерами ZEUS, не имеющими аналогов в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", устройство сочетает в себе дубинку, мощный светодиодный фонарь и лазерный прицел. При этом оно способно бить зарядом электричества на пять метров, а также отстреливать светошумовые гранаты.

Особенность устройства в том, что его можно применять не только в "ближнем бою", но и стрелять в правонарушителя с пяти метров. Для этого используются специальные картриджи с электроиглами, вызывающими нервно-мышечную блокаду. Для точного наведения на цель есть лазерный указатель. Если необходимо просто остановить человека, ослепив и оглушив его на время, то вместо игл военнослужащий может установить на устройство картридж со светошумовой гранатой.

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Воздействие шокера обездвиживает правонарушителя, но не повреждает его внутренние органы, слух и глаза. В каждом устройстве предусмотрен персональный чип-код, в котором прописаны данные владельца. Если хозяин по какой-то причине выпустил его из рук, оно тут же перестает работать.

Как рассказал Игорь Шушура, гендиректор компании OBERON, разработавшей и выпускающей штурмовой электрошокер, изделие вышло на этап государственных испытаний, его массовые поставки начнутся в ближайшее время. Шокер представлен в составе экипировки военнослужащих Росгвардии, выполняющих задачи по патрулированию и задержанию нарушителей общественного порядка.

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Напомним, Национальная гвардия РФ была создана на основе внутренних войск МВД России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
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Степашка в парандже а Хрюша должен быть узкоглазый
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Ну да, к тому времени как раз вырастут 18 миллионов китайцев, родившихся в 2016 году. (1,4 млн. родились в 2015.)
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Нагайки им выдайте, та легче скотом управлять!
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И собачьи головы пусть к поясам приторочат. Руський патриот Мильчаков будет ими обеспечивать.
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Я даже знаю куда кацапам данный девайс будут запихивать...
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Ну,кацапы,держитесь! :D

Надеюсь свой профессионализм и выучку рос.нацгвардейцы будут демонстрировать регулярно.
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Анальный, бенедиктов, ссобчаки и прочие гомосеки держитесь!
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Погоди сиять.
В число прочих гомосеков входят практически все рабсияне,от электрошоковой дубинки никто не застрахован.
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"Рабсиянам" некогда майданить, работать надо, детей растить, страну строить.
А некоторым паразитам, которые ни дня не работали, за исключением Дома-2 и шокером по кастрюле врезать не грех.
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Дубинка которая стреляет? Ей или нельзя дубасить, а только стрелять, или дубасить, после чего стрелять будет невозможно из-за деформаций и гранаты будут в руках бахкать у полицаев. В общем очередной распил, типа "не имеющего аналогов" ноутбука альтаир или как он там.
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Єслі я правильно поняла, то вони із цего апарата очірідю вилітають?)))))))
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После принятых на вооружение огнеметов и автоматов для подводной стрельбы я уже ничему не удивлюсь (огнемет все-таки как-то понадежней).
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Астор, а на кой хрен им РПО и АПС ? Не ну слышал, что там практически все функции в РГ соответствуют спецслужбе (включая оперативные и оперативно-технические). Но АПС дря росгвардии по моему перебор...
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>>При этом оно способно бить зарядом электричества на пять метров<<
Я пацталом! Менти будуть бігати в діелектричних ботах? І лихоманково втоптувати в грунт кийок заземлення перед "пострілом"? Чи планується що мент може подохнути водночас із порушником? Рашка, вперде!
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є такі електрошокери, причому дуже давно. Вилітає 2-4 голки з проводом, втикуються в тіло и "впярьод к звьоздам".
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TASER (Tom Swift and his electric rifle- КНИЖЕНЦИЯ ТАКАЯ БЫЛА , ИЗОБРЕТАТЕЛЮ НАРАВИЛАСЬ). Где то разработали в США в 1970г. Так что такому девайсу скоро полтинник стукнет.
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значит будет и токопроводящая одежда для шунтирования разряда
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Малыш, ты немного необразован. Уже давно есть безпроводные шокеры дистанционного действиия.
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"В каждом устройстве предусмотрен персональный чип-код, в котором прописаны данные владельца. Если хозяин по какой-то причине выпустил его из рук, оно тут же перестает работать."
Ну, дубинкой-то она останется. Тут хозяин чип-кода по чайнику ею и схлопочет, а вблизи от чипа - глядишь, и светошумовая сработает...
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Вот бы украинским барыгам такое ! Быдло загонять в стойло....Они и так терпеливые.Но все же.
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Повбиваються. Знаючи технічний рівень їх розробок-ще на стадії тренувань повбиваються.
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Тоді начнуця псіхічєскі растройства. Фіг його знає, шо вони на цему фоні придумають. То луче хай повбиваюця.
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Вообщем-то клевая вундервафля. Жаль у нас в Украине ничего такого нет, для сепаров.
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заодно и презентовали новую форму Россгвардии
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русские ---безжалостные звери! Будет море крови своих-же ватников!
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Не ной! В тебе своїх проблєм мало, шо ти ше за всяке гімно переживаїш?
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Хрень какая, обычная дубинка и дешевле и надежней.
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Зато изощренно.Ждем отзывов от первых испытуемых.
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"предусмотрен персональный чип-код"
Интересно, как дубинка определяет хозяина, есть ответный чип?
Тогда если заберут дубину, то и чип отберут!
Источник: http://censor.net.ua/n424477
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРосгвардию вооружат дубинками-электрошокерами, которые могут стрелять светошумовыми гранатами
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