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Все про:Лавров (1208) Порошенко (10468) Донбасс (12003) минские соглашения (1831)

 Последние высказывания Порошенко о Минских соглашениях вызывают серьезную озабоченность, - Лавров

Заявление Президента Украины Петра Порошенко о выполнении политической части Минских соглашений после обеспечения безопасности на Донбассе противоречит самому документу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания Президента Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в Минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских Вооруженных сил над границей с Россией. Иначе, как он подчеркнул, мы не перейдем к реализации политических положений Минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ.

"Это прямо противоречит тому, что записано в Комплексе мер (официальное название Минских соглашений. - ред.), где сказано, что лишь после выполнения всех без исключения положений, включая проведение амнистии, обеспечение особого статуса Донбасса, закрепление этого статуса в Конституции Украины на постоянной основе и проведение выборов под контролем ОБСЕ, лишь после всего этого будет восстановлен полностью контроль над российско-украинской границей", - добавил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения", - Песков

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выполнит требования Минских соглашений по внесению изменений в Конституцию только после того, как на Донбассе будет обеспечена безопасность.



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пох на лавруна, надо послушать, что скажут его европейские друзья
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ВОПРОС- В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПОЛОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОЗАБОЧЕННОСТЬЮ.. Ответ- и там и там "озабоченные" часто совпадает в одном лице....
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Грустная лошадь в очередной раз, просто проходит на хууй!
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Ну конечно, мы все выполни а они стрелять и убивать украинцев не перестанут, какой же дурак будет отказываться от столь эффективного решения вопросов.
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А чё лошадь волнуется? Россия же не участник минских переговоров.
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ДУРАК . В раше они уважаемые люди , большинство из них радуют царя .
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говорящая лошадь по кличке "блядебил" против хомяка-мыздобула
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ограниченная поставка!
только один раз!
муд@к каких мало!!!

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Да пошел ты на уй, не сторона конфликта. Окуели вообще лошади коцапские.
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казалось бы, чем может помешать контроль на границе, если "ихтамнет"
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Серьезную озабоченность вызывает россия, со своей озабоченностью о русских в других странах. Которые приперлись туда и теперь кричат, что теперь это все принадлежит россии.
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СЛАВЯНСК 🇺🇦 ‏@Slavyansk_UA 14 ч.14 часов назад
звонит дончанка подруге в Одессу
- Это правда, что #правыйсектор в Одессе всех насилует?
- Правда. Но очередь большая. Тебя записать?
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Мінські домовленості - це текст на 1 сторінку. Як їх можна було підписувати, не розібравшись з тим що робиться по черзі - не зрозуміло.
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Это вообще туалетная бумага, из которой ни один пункт не выполнен и срок действия почти год назад закончился.
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в минских соглашениях от 2015 (комплекс мер по выполнению минских соглашений от 2014 года) года нет вообще никакого порядка. порядок и пункты выполнения есть в первом соглашении (протоколе по итогам консультации).
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Sham Center‏@shamcenter2

Чётко! Российская авиация по ошибке нанесла точечный удар по позициям союзника - Асада в 2 км от города Джебла в провинции #Латакия, #Сирия
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Последние высказывания Порошенко о Минских соглашениях вызывают серьезную озабоченность, - Лавров

ДА СОБСТВЕННО НАМ ЧХАТЬ НА ТО, ЧЕМ ОЗАБОЧЕНЫ ШЕСТЁРКИ ПОДШКОНОЧНЫЕ, СЛУЖАЩИЕ ВЕРОЙ И ЖОПОЙ ПЕДОФИЛУ КРЕМЛЁВСКОМУ. Ежели вазелин кончился, то с этим вопросом тоже не к нам.....














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Пятая Колонка ‏@5th_kolonna 22 ч.22 часа назад
Тезисы выступления Медведева:
- Денег нет
- Санкции не отменят
- Что делать - х...й знает
- Надо опять сплотиться вокруг Путина и потерпеть
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стандартная программа: "родился, потерпел и умер"
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Сьогодня Савраске вместо овса подсунули белену.
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Потрібно вказувати рівень озабоченності. Не зачот.
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Пусть эта гебнявая лошадь пржевальского, вместо озабоченности включит свои пуйловские мозги, может тогда поймет, что БЕЗОПАСНОСТЬ людей не может ставится под сомнение.
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Картина маслом:
"сергей лавров рождает мысли"
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Психологічний стан лавруши пррживальського викликає сурйозну "збоченність" у фахівців. Світова практика рекомундує пристрелити бідолаху.... . Одне заспокоює, уже через день ніхто не згадає про кого мова.
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Два дебила - это сила.
А два крещенных дебила - это скрепы.


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- Лавров пи*дит, как сивый мерин! Хотя, собственно, почему "как"?
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коніна тракутує мінські договорняки по своєму
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Nu s slovami ozobocjennostj, ak bi vnimateljnei, ato mi tozje viskazjem ozobocjenostj i podtverdim sankcijami - blagonesusjcjimi i idusjcjimi na poljzu rassejusjke, kak bi ne lopnula ot objedenija potom rasseja.
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О, это из тех краев, которые не хотят кормить нахлебников из Евросоюза.
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"Заявление Президента Украины Петра Порошенко о выполнении политической части Минских соглашений после обеспечения безопасности на Донбассе противоречит самому документу."

Этот баран не может понять что цель этих соглашений обеспечение БЕЗОПАСНОСТИ!
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Результат таков - одинг говорит одно,другой другое.Один якобы хороший.Другой якобы плохой.Каков же итог ? - А очень простой - все остается как прежде.Только якобы хороший,зарабатывает ,очки на лохах.
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В Австралии вычислили самое опасное для людей животное.
Самой опасной оказалась лошадь. За 13 отчетных лет в результате атак этих животных погибли 74 австралийца. Далее следуют змеи и пчелы, от укусов которых скончались по 27 человек. Акулы за тот же период времени убили 26 людей, крокодилы - 19.

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А лошадь устала
пашла папір-йок
баразди
єй па йухю і нам да
пісди
єй хочіса спать
а нам паєб@ть!
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Эти обеспокоенные, что с Запада (геи), что с северо-востока (пидарасы), начинают набивать оскомину свободной Украине.
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Вызывает озабоченность отсутствие зимних подков у лошадки. Можно же поскользнуться и упасть. Черепушкой лошадиной удариться. А с ней и так непорядок.
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И не одного поста, что Порошенко молодец. Другое дело зрада....
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Позавчора спілкувався з однією росіянкою років 55-ти, котра приїхала в Дніпро провідати маму.. Сама живе в Зеленограді під москвою.. Привожу цитати " Днепр стал похож на Львов десятилетней давности( мались на увазі місцеві жидобандерівці).. В украинцев божественная еда..Шоколад бабаевской фабрики есть невозможно .. Ми понимаем, что пропаганда нас оболванивает..По телевизору нам говорят, что Украина не выполняет минские договоренности..Вся россия , которая в телевизоре, сосредоточена в подмосковье, за пределами - безработица, сокращения, вымирание населения, уныние... Нам жалко как украинских ребят, которие погибают в Донбассе, так и наших- которых туда послали власти..Выручка от реализации товаров ( працює в торгівлі) упала за год в два раза.. Цены у вас значительно ниже чем в россии (спеціально заходила в супермаркет , щоб порівняти ціни)..Когда это закончится - мы снова станем братскими народами.." Ось приблизно те , що коїться в голові росіянки, котра не вважає нас фошиздами..
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Самая серъезная "озабоченность" у тебя, коняга, начнется после того, как ты с овса на солому перейдешь, а там - и на верблюжью колючку!
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кацапьё не пробухалось после праздников
у ублюдка лаврова словесный понос
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да всем похуй на вашу озабоченность, чем больше вы выебуетесь тем больше санкций вам насыпят, и это не может не радовать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоследние высказывания Порошенко о Минских соглашениях вызывают серьезную озабоченность, - Лавров
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