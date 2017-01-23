 Последние высказывания Порошенко о Минских соглашениях вызывают серьезную озабоченность, - Лавров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания Президента Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в Минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских Вооруженных сил над границей с Россией. Иначе, как он подчеркнул, мы не перейдем к реализации политических положений Минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ.
"Это прямо противоречит тому, что записано в Комплексе мер (официальное название Минских соглашений. - ред.), где сказано, что лишь после выполнения всех без исключения положений, включая проведение амнистии, обеспечение особого статуса Донбасса, закрепление этого статуса в Конституции Украины на постоянной основе и проведение выборов под контролем ОБСЕ, лишь после всего этого будет восстановлен полностью контроль над российско-украинской границей", - добавил Лавров.
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выполнит требования Минских соглашений по внесению изменений в Конституцию только после того, как на Донбассе будет обеспечена безопасность.
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только один раз!
муд@к каких мало!!!
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звонит дончанка подруге в Одессу
- Это правда, что #правыйсектор в Одессе всех насилует?
- Правда. Но очередь большая. Тебя записать?
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Чётко! Российская авиация по ошибке нанесла точечный удар по позициям союзника - Асада в 2 км от города Джебла в провинции #Латакия, #Сирия
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ДА СОБСТВЕННО НАМ ЧХАТЬ НА ТО, ЧЕМ ОЗАБОЧЕНЫ ШЕСТЁРКИ ПОДШКОНОЧНЫЕ, СЛУЖАЩИЕ ВЕРОЙ И ЖОПОЙ ПЕДОФИЛУ КРЕМЛЁВСКОМУ. Ежели вазелин кончился, то с этим вопросом тоже не к нам.....
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Тезисы выступления Медведева:
- Денег нет
- Санкции не отменят
- Что делать - х...й знает
- Надо опять сплотиться вокруг Путина и потерпеть
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"сергей лавров рождает мысли"
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А два крещенных дебила - это скрепы.
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Этот баран не может понять что цель этих соглашений обеспечение БЕЗОПАСНОСТИ!
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Самой опасной оказалась лошадь. За 13 отчетных лет в результате атак этих животных погибли 74 австралийца. Далее следуют змеи и пчелы, от укусов которых скончались по 27 человек. Акулы за тот же период времени убили 26 людей, крокодилы - 19.
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пашла папір-йок
баразди
єй па йухю і нам да
пісди
єй хочіса спать
а нам паєб@ть!
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В России собираются ввести налог на сбор грибов и ягод /
http://vlasti.net http://vlasti.net/news/254562
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у ублюдка лаврова словесный понос
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