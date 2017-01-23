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 Все серьезные юристы говорят, что решение Международного суда ООН по иску к РФ будет однозначно в пользу Украины, - Ельченко

Решение Международного Суда ООН по Крыму будет выполнено всеми национальными судами. А это значит, что пойдут аресты российской собственности за рубежом.

Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ.

"Если в конце года в воздухе витал какой-то пессимизм (в Сирии что-то пошло не так, начали говорить о возможном снятии санкций с России, Ле Пен начала признавать Крым российским), то сейчас, кажется, ситуация начала выравниваться. Сегодня ситуация уже не выглядит так, что санкции снимут, или снова о нас все забудут, или нас променяют. И это вдохновляет. Так что у нас появляется серьезная надежда", - пояснил дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время председательствования в Совбезе мы поставим вопрос об открытии в Украине офиса ООН для мониторинга выполнения Минских договоренностей, - Ельченко

В связи с этим Ельченко назвал несколько фактов, свидетельствующих об этой положительной динамике: в середине декабря произошло принятие резолюции по Крыму - это первый документ ООН, где Россия открыто называется агрессором и оккупантом; глава Международного уголовного суда заключил, что ситуация в Крыму является чистой агрессией и подпадает под военные преступления; недавно МИД Украины подал иск в Международный суд ООН, в результате чего серьезные юристы начали уже анализировать последствия: в отличие от резолюции Генассамблеи или даже Совета Безопасности ООН, которые не выполняются, любое решение Международного Суда ООН надо будет выполнять.

"Да, мы не говорим, что решение в пользу Украины будет уже завтра. Да, это займет несколько лет. Но все серьезные юристы говорят, что решение будет однозначно в пользу Украины - потому что есть серьезная доказательная база, от которой никуда не денешься. И второе, это решение будет выполнено всеми национальными судами. А это значит, что пойдут аресты российской собственности за рубежом, судов, самолетов. Если к этому добавить санкции, которые уже влияют на экономическую ситуацию в России, то последствия для Кремля будут гораздо серьезнее, чем кто-то себе там представляет. Убежден, что и в самой России уже все больше людей осознают, что не все так просто и легко как им показывают в телевизоре", - заключил Ельченко.

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Напомним, Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

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С начала 2017 года из украинского законодательства исчезнет понятие санитарной нормы жилья.
в квартире сауна +31.. что делать ????



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Накройте батареи полотенцами или одеялами.
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Ми надіялись що рішення міжнародного суду по шельфу Чорного моря у суперечці з Румунією буде на стороні України, а виявилось навпаки - в нас фактично забрали шельф і Зміїний не визнали островом! Всі мільярдні витрати пішли в унітаз! Ми самі погодились на міжнародний суд як повні лохи і потім нас той суд і обманув! Тепер друга серія, влада знову прикидається тупою і розповідає байки про те що рішення суду буде на користь України, але це не так! Європа куплена путіним і буде приймати рішення йому на користь. Той хто подавав позови до міжнародного суду мав розуміти наслідки проросійського рішення суду! Суд може не прийняти однозначного рішення по Криму і визнати Крим таким що не належить ні РФ ні Україні і це фактично дозволить путіну зняти з себе санкції. Нас знову дурять як останніх лохів! Не позови треба подавати в проросійські суди, а силою повертати власну землю. "Нейтральне" рішення суду, яке дозволить зняти з путіна санкції, дуже потрібно нашій владі, яка торгує з РФ, а також владі в ЄС, яка теж торгує з РФ, і владі в США, яка теж хоче торгувати з РФ. Ми самі себе підводимо під неприємності! Ніколи міжнародний суд не прийме рішення на підтримку України, бо такого ще не було! Міжнародний суд прийме рішення яке вигідне лідерам ЄС та США!
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Я, звісно, дякую за таку розгорнуту відповідь на мою скромну пораду з енергоефективності, але в нас як поступати на юридичний - не пропхаєшся в натовпі нащадків талановитих родин - а як грамотно позов в міжнародний суд подати - прокол на проколі. Може, хоч талановита помічниця Авакова з десятирічним міднародним досвідом роботи допоможе?
Треба щось змінювати в консерваторії (с)
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самое простое решение, более сложное поставить трехходовой кран .
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Поменяй на евробатареи с регулятором,а совкове чугунные сдай на металлолом.
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проблема не в батареях а в гомосоветикусах где они стоят
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Да не пугайте вы удачу ! Уже и за три дня Донбасс освобождали...И Трамп не проходил.. серьезные юристы получат на лапу..и их мнение радикально может измениться..Если нет ресурсов(а их нет),лучше молчите.
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Так что, доля россии в Северном потоке-1 будет наша?
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все серьезные политологи (и даже сам пономарь) говорили, что брексита не будет, референдум в голландии - сущий пустяк, а трамп никогда не станет президентом. Так что поживем-увидим.
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У 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а у подальшому - вже і Криму. Цим процесом будуть займатися поліцейські, гвардійці, органи юстиції, але першими вирушать прикордонники. - Арсен Аваков https://youtu.be/hLfE5QOZm-g
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ни один прогноз за последний год не сбылся. Посмотри на окружение и прогноз делать не нужно. С ворами и бомжами жить - вот весь прогноз.
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Самые прогнозные из прогнозных - это прогнозисты с форумов цензора
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Что никак не помешает паРаше "забить" на все его решения. А на попытки, что либо конфисковать в уплату долгов и штрафов, в паРаше начнут "национализировать" собственность акул западного мира и получится та же самая история, что и по делу акционеров ЮКОСа - полный ПШИК!
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А какая собственость акул в мордоре? Может у них виллы на Лазурном берегу моря Лаптевых ?
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Бизнес. В том числе, возможно, и на побережье моря Лаптевых.
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говорят, что-то около 500 млрд. $ долгов и инвестиций, которые могут и не вернуть, если что!
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Кто там Раисскую Пидерацию бензоколонкой дразнил?
Фсё! Сливай масло, меняй риторику!

В Магадане ввели талоны на бензин


Продажа бензина АИ-95 по талонам введена на автозаправочных станциях Магадана из-за дефицита топлива этой марки. Об этом сообщает в понедельник, 23 января, «Интерфакс» со ссылкой на департамент цен и тарифов правительства Магаданской области.
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Это бля настораживает, когда "проФФесиАналы" делают выводы
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Все серьезные юристы говорят, что решение Международного суда ООН по иску к РФ будет однозначно в пользу Украины

Все серьезные юристы уверяли что против Яныка дело выиграют, а суд заставил Украину ему еще и бабло выплатить)) Эти серьезные юристы уже могут в цирке людей смешить......

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на РАБссии Следком арестовал 5 кацаПсинов Правосеков
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Поскольку кацаПсинские спецслужбы очень внимательно изучают сообщения Цензора могу дать простую консультацию.
Ни один из пятерых арестованных не действовал на территории на которую распространяется юрисдикция РАБссии.На РАБссии нет юридической нормы защищающие права чужой страны на территории этой же страны.Луганская и Донецкая области являюся территорией Украины,на которой Правый сектор не запрещён и распространение запрета со строны РАБссии является грубым нарушением Международного права и вмешательство в дела другой страны.А посему,если эти пятеро кацаПсинских Правосеков нарушили Законодательство Украины против гражданского населения,то судить их могут только в Украине,а не как на РАБссии,полномочий которых нет и никто их ими не наделял...
Болваны СК рабссиянскага,
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Все серьезные юристы говорят, что решение Международного суда ООН по иску к РФ будет однозначно в пользу Украины, - Ельченко

ПРАЛЬНА!!!
КАК ВЫНЕСИТЕ ПРЕГАВОР - КАНФИСКУЙТЕ УСЕ ЩЕТА РУЗЬКЫХ У ВАШИХ БАНКАХ УВМЕСТЕ С ПАСТРОЙКАМИ И БЕЗНЕСАМИ И ПЕРЕДАЙТЕ ПОРОШЕНКО, ШОП ОН ПАДЕЛИЛ ПА СПРАВЕДЛИВОСТИ,
хотябы как Паниковский или Лёва Задов
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Як голосно почали потріскувати ...скрєпи.. в ольгінських тролів....😁😁😁😁😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе серьезные юристы говорят, что решение Международного суда ООН по иску к РФ будет однозначно в пользу Украины, - Ельченко
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