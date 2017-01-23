 Все серьезные юристы говорят, что решение Международного суда ООН по иску к РФ будет однозначно в пользу Украины, - Ельченко

Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ.
"Если в конце года в воздухе витал какой-то пессимизм (в Сирии что-то пошло не так, начали говорить о возможном снятии санкций с России, Ле Пен начала признавать Крым российским), то сейчас, кажется, ситуация начала выравниваться. Сегодня ситуация уже не выглядит так, что санкции снимут, или снова о нас все забудут, или нас променяют. И это вдохновляет. Так что у нас появляется серьезная надежда", - пояснил дипломат.
В связи с этим Ельченко назвал несколько фактов, свидетельствующих об этой положительной динамике: в середине декабря произошло принятие резолюции по Крыму - это первый документ ООН, где Россия открыто называется агрессором и оккупантом; глава Международного уголовного суда заключил, что ситуация в Крыму является чистой агрессией и подпадает под военные преступления; недавно МИД Украины подал иск в Международный суд ООН, в результате чего серьезные юристы начали уже анализировать последствия: в отличие от резолюции Генассамблеи или даже Совета Безопасности ООН, которые не выполняются, любое решение Международного Суда ООН надо будет выполнять.
"Да, мы не говорим, что решение в пользу Украины будет уже завтра. Да, это займет несколько лет. Но все серьезные юристы говорят, что решение будет однозначно в пользу Украины - потому что есть серьезная доказательная база, от которой никуда не денешься. И второе, это решение будет выполнено всеми национальными судами. А это значит, что пойдут аресты российской собственности за рубежом, судов, самолетов. Если к этому добавить санкции, которые уже влияют на экономическую ситуацию в России, то последствия для Кремля будут гораздо серьезнее, чем кто-то себе там представляет. Убежден, что и в самой России уже все больше людей осознают, что не все так просто и легко как им показывают в телевизоре", - заключил Ельченко.
Напомним, Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.
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в квартире сауна +31.. что делать ????
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Треба щось змінювати в консерваторії (с)
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https://auto.mail.ru/article/63586-v_magadane_vveli_talony_na_benzin_a-95/
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Фсё! Сливай масло, меняй риторику!
В Магадане ввели талоны на бензин
Продажа бензина АИ-95 по талонам введена на автозаправочных станциях Магадана из-за дефицита топлива этой марки. Об этом сообщает в понедельник, 23 января, «Интерфакс» со ссылкой на департамент цен и тарифов правительства Магаданской области.
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Все серьезные юристы уверяли что против Яныка дело выиграют, а суд заставил Украину ему еще и бабло выплатить)) Эти серьезные юристы уже могут в цирке людей смешить......
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Ни один из пятерых арестованных не действовал на территории на которую распространяется юрисдикция РАБссии.На РАБссии нет юридической нормы защищающие права чужой страны на территории этой же страны.Луганская и Донецкая области являюся территорией Украины,на которой Правый сектор не запрещён и распространение запрета со строны РАБссии является грубым нарушением Международного права и вмешательство в дела другой страны.А посему,если эти пятеро кацаПсинских Правосеков нарушили Законодательство Украины против гражданского населения,то судить их могут только в Украине,а не как на РАБссии,полномочий которых нет и никто их ими не наделял...
Болваны СК рабссиянскага,
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ПРАЛЬНА!!!
КАК ВЫНЕСИТЕ ПРЕГАВОР - КАНФИСКУЙТЕ УСЕ ЩЕТА РУЗЬКЫХ У ВАШИХ БАНКАХ УВМЕСТЕ С ПАСТРОЙКАМИ И БЕЗНЕСАМИ И ПЕРЕДАЙТЕ ПОРОШЕНКО, ШОП ОН ПАДЕЛИЛ ПА СПРАВЕДЛИВОСТИ,
хотябы как Паниковский или Лёва Задов
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