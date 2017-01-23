 Мужчина на польской границе ударил пограничника в лицо за отказ пропустить его без очереди, - Госпогранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время пограничного контроля в пункте пропуска "Рава-Русская" к пограничникам подошел один из пассажиров с требованием пропустить его без очереди. После получения отказа он нанес удар в лицо пограничнику. Нарушитель, который по внешним признакам был пьян, задержан.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Преступление наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
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Подходит мужчина на границе и бьёт вооружённого погранца в лицо.
Что за бред??
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Наши пограничники не следят за очерёдностью и им всё равно кого пропускать.
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Как пограничник может отказать в том, к чему отношения не имеет?
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Источник: http://censor.net.ua/n424472
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хотел сквозняком пройти бедолага
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