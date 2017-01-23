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Все про:граница (2743) избиение (11042) Львовщина (1282) нападение (1548) очередь (186) пограничники (1043) Польша (3587)

 Мужчина на польской границе ударил пограничника в лицо за отказ пропустить его без очереди, - Госпогранслужба

Во Львовской области, на границе с Польшей, мужчина напал на пограничника. Злоумышленник задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время пограничного контроля в пункте пропуска "Рава-Русская" к пограничникам подошел один из пассажиров с требованием пропустить его без очереди. После получения отказа он нанес удар в лицо пограничнику. Нарушитель, который по внешним признакам был пьян, задержан.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Преступление наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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Хоть один может представить себе такую ситуацию?
Подходит мужчина на границе и бьёт вооружённого погранца в лицо.

Что за бред??
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Не в том дело.
Наши пограничники не следят за очерёдностью и им всё равно кого пропускать.
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А причем тут очередность? или думаете что ударенный в фэйс погранец кого-то за вознаграждение без очереди пропустил?
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"за отказ пропустить его без очереди"

Как пограничник может отказать в том, к чему отношения не имеет?
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это шо , каждый мордобой на цензоре треба дискутировать ?
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Надо было этого дебила расстрелять ? Надо было , но не в цивилизованной стране .
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маловато ,,,, хотя б четвертовать , , и скормить волкам ,,,, родственников репрессировать ,,,
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Гена , ху@во у тебя получается . Зря тебе ху@ло платит зарплату .
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время пограничного контроля в пункте пропуска "Рава-Русская" к пограничникам подошел один из пассажиров с требованием пропустить его без очереди. После получения отказа он нанес удар в лицо пограничнику. Нарушитель, который по внешним признакам был пьян, задержан.
Источник: http://censor.net.ua/n424472
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Для многих, из здесь присутсвующих, это 100% чистая правда.
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В лапах циничных бендерофашистских погранцов


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Ситуация была следующей. На границе бешенная очередь и погранец пускал за бабосы без очереди, в то время, как очередь сосала. Осатаневший пассажир, простояв сутки, избил погранца. Пил, потому что мёрз.
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может чел просто подумал что безвизовый уже ввели
хотел сквозняком пройти бедолага
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какая-то "мутная" история, что-то существенное не договаривают, но боюсь, что другой стороне не дадут "высказаться"!
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конечно что мутная,во всех новостях мутная история,с Геращенком мутная,тут мутная,и еще повсюду зрада
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Так боярышник с продажи убрали...Вот и мутноватно в глазах и с соображаловкой еще хуже
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очереднйо быдлан которых у нас предостаточно
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Типа николаевского недомажора Артема, который сидя на подписке по делу быкования и неподчинении на Сборной учинил дома дебош и опять сцепился с патрульными..только этот наряд упаковал сразу
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ГЕРОЙ МЛЯ!!! года на три точно будет отдіхать в казенном доме
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина на польской границе ударил пограничника в лицо за отказ пропустить его без очереди, - Госпогранслужба
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