 Кабмин намерен создать Службу финансовых расследований вместо налоговой милиции уже в этом году, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил на семинаре, посвященном развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов.
"Думаю, что в будущем, уже в этом году, я думаю, мы создадим Службу финансовых расследований. Заберем полномочия экономического контроля от налоговой милиции, которая будет ликвидирована, от СБУ, от экономической службы Национальной полиции Министерства внутренних дел. Уже позиция министра внутренних дел о том, что он готов эту функцию передать, - это очень хороший сигнал, таким образом, чтобы мы создали нормальную систему контроля в государстве, а не тотальную систему давления", - пояснил премьер.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что для ликвидации налоговой полиции и создания Службы финансовых расследований нужно принять специальный закон. Он рассчитывает, что Служба финансовых расследований заработает не позже 2017 года.
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ПАРЄ стурбована тим, що в Україні жоден з гучних скандалів досі не завершився належним судовим вироком для корупціонерів. Українську владу закликають поквапитися.
http://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%94-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/a-37235362?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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Все в Україні налаштоване проти бізнесу. Якщо тебе вирішили "подоїти", це буде зроблено, ніхто тебе від цього не захистить.
http://www.epravda.com.ua/columns/2017/01/20/618254/
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Сначала оштрафовать весь бизнес.
А потом наказать тех кто задавил бизнес.
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Это будет сложная, но полезная лекция.
Тектонический сдвиг, порожденный новогодними корпоративами, начинающимися примерно с первым снегом, в свою очередь породил чудовищное цунами празднования. Которое под католический джингл-беллз уже до двадцать пятого декабря слизало с полок магазинов все, к чему хотя бы случайно прилипла лавсановая блестка.
Потом эта злоебучая волна радости от завершенного условного оборота Земли вышла в пик, начала садить в небо китайскими петардами и отечественными зенитными комплексами, потом неделю население тяжко спало, ворочаясь в постелях, и призывая то Господа со стаканом холодной воды, то какую-то Таню с «еби ее матерью». А потом оно проснулось, вспомнило что оно православное веры греческой, и перезапустило через диспетчер задач карнавал по новой, с солнцами на палке и козьими масками на лицах.
Поменяйте их местами - и получите ацтеков, с головами на палках и солнцами на лицах.
Но то сьо хуйня, население, обремененное тарифами и неопределенностью может развлекаться как угодно, вплоть до гладиаторских боев и голубых огоньков по телевизору. Лишь бы не скучало и платило. А меня в этой лекции заботит, как ни странно, парламентаризм.
***
Лично я пламенный поклонник парламентаризма. Несмотря на мое отношение к депутангам как к герпесу, я признаю, что лучше старый-добрый герпес, один раз в два года раздувающий губу, чем СПИД, после которого твои родственники скорбно едят пирожки, запивая их не чокаясь. В конце концов, английские лорды тоже дрались тросточками с рапирами внутри в стенах Парламента несколько сотен лет, стенка на стенку, прежде чем придумали чай с молоком, двойной виндзор на галстуке и двухэтажные автобусы.
Ну и наши депутанги сейчас проходят период примерно Эдуарда Третьего Плантагенета, когда по одну сторону сидят скотыняки с вилами, по другую - бронзовый мавзолей Фимы Звягильского с его жрецами и толкователями, и они в принципе не понимают, почему их, таких своеобразных и неоднородных личностей, собрали в одном помещении, и еще чего-то от них хотят, кроме молчания.
К делу.
***
Рано или поздно, депутангам приходится таки голосовать за неизбежное, типа бюджета. И вот, однажды ночью черного-черного вторника, когда корпоративное землетрясение уже произошло, но цунами еще не достигло пика, а депутатские чартеры на Мальдивы только заливались «калошей» в аэропортах, избранники голосовали за бюджет, а также за налоги (потому шо бюджет без налогов - это как дедушкин хуй без карандаша и скотча).
Среди поставленных на голосование вопросов было реформирование налоговой милиции в финансовую полицию - то есть волшебное превращение гоблинов из «маски-шоу» (изначально насравших, кстати, на собственный закон о милиции, статья Пятая) в вежливый женский голос в телефоне. Дело хорошее, никто не против, но подобные превращения проходят эволюционно, то есть в периоды, сопоставимые с геологическими. Депутаты, вообще, любят голосовать за хорошие и полезные для народа вещи, которые совершаются только после смерти самих депутатов от старости.
Здесь надо сделать отвлечение от парламентаризма в эволюцию и геологические периоды - а я предупреждал, что лекция будет сложной.
***
Как верует множество людей, динозавры вымерли от падения метеорита чрезвычайных размеров. Однако, как показывает Каменная Летопись, вымирали они еще сотню-другую тысяч лет. Ну, это типа если бы я сейчас начал вымирать от холода из-за ледникового периода, случившегося 65 миллионов лет назад. Или получил сотрясение мозга от падения тунгусского метеорита в 1908 году.
Конечно, каменюка с небесей проредила ряды американских трицератопсов и ти-рексов, но большинство динозавров даже не были в курсе, что чего-то там где-то там упало.
Вообще, большинство биологов определяют срок жизни эволюционно успешного вида в миллион лет - плюс-минус. Это не значит, что вид должен лечь в полном составе вдоль набережной и вытянуть ноги. Это значит, что накопившаяся разница в генотипе сделает невозможным скрещивание с исходным прототипом.
Ну, шоб было понятно - человек через миллион лет может выглядеть как разумный бульон, или как суровый кристалл, или даже копейка в копейку как Вася с Борщаги. Просто консолидированная сумма мутаций выведет его в новый вид, неспособный давать плодотворное потомство при скрещивании с исходником. То есть сначала был Человек Умелый, потом Человек Разумный (это типа мы), потом, допустим, Человек Пиздатый (это типа футболист Милевский). Никто не вымер в прямом смысле, просто все поменяли генотип и работу.
Вот это и есть эволюция. Но то! Теперь обратно к депутатам, которые так любят эволюции, решающие мир уже после них самих, пока они собираются доживать в том мире, что есть и полностью устраивает их на текущий момент.
***
Реформа налоговой милиции давно уже вызревала чиряком на жопе страны, но относилась к будущему, когда умрем сначала мы, а потом депутаты, а потом динозавры. И тут случилась нелепа. Половина законопроекта в результате вмешательства небесных сил отпала, и лунатики в ночной Раде проголосовали за ликвидацию налоговой милиции, не вчитываясь особо в текст.
Судя по тому, что номер законопроекта был 134, они там вообще уже слабо соображали - за что голосуют. В карманах депутатских пиджаков горели путевки на моря, а за окном вставало солнце нового мира, от Рождества Христова 2017. Анно, так сказать, домини.
И они сука отменили налоговую милицию с ее масками, автоматами, и «опа-чки, всем лежать еблом в ковролин» путем голосования. Бездушная машина сжевала волеизъявление избранников, и законопроект стал законом. Ну они типа кнопки нажали - и бздынц! - налоговых ментов больше нет.
А потом они пошли курить в туалет.
А поутру они проснулись.
Я так думаю, что Андрей Парубий, осознав шо его детсад там нахуевертил, вылез когтистыми задними лапами на трибуну спикера, сложил передние лапы на пузе, поднял оскаленную морду к потолку и страшно завыл в купол, как тираннозавр-рекс. И рев его долго гулял эхом по пустой утренней Верховной Раде.
Потому шо наш парламентаризм полезно работает только в обморочном, пудренном и алкогольном состоянии. Исключительно упоровшись допингом, они начинают вести себя примерно как люди. Возрастом до шести лет.
***
Все хорошо, кадетура, успокойтесь. Ничего страшного не случилось.
Мы не объявили той ночью войну Англии, как Мюнхгаузен. Не приняли программу переселения Полтавы на Луну, не запретили секс и кинематограф. Не запретили продажу всех округлых предметов по нечетным дням, после шестнадцати часов, и потребление пресной воды по четным.
Хотя могли бы наголосовать запросто, и мы, гречкосеи, офигели бы утром. Им же без разницы, на самом деле, за что голосовать. Нас спасло чудо, потому шо эти иерархи могли бы и закон Ома отменить, и золото Полуботка у бабушки Елизаветы потребовать, угрожая британской королеве атакой мольфаров и характерников с боевым гопаком на Гренландию. Почему на Гренландию? А хто его знает, та до сраки, шо Англия, шо Гренландия - одна хуйня, какая-то морозная заграница. Депутат в таких мелочах не должен разбираться. Он крупно мыслит.
Наш Парламент вообще на все способен, кроме пользы. Они там реально в сони плейстейшен голосуют, и живут в мире, соотносящимся с нашим, как волк в тельняшке из "Ну, погоди" с реальным лесным сиромахой.
Люди из налоговой милиции, ничего не подозревая, вышли, после новогодней стрельбы в небо трассирующими очередями, на работу. Девочки в офисе старательно собрали пасьянс «Косынка», мальчики чистили автоматы и гуглили «ООО «Наебалово» адрес как доехать пробки в Киеве сколько баллов».
Потом, как сообщает шрайкинформ, мальчики в бакалаврах... тьху ты, в балаклавах, заехали по привычке в одно место, откуда владельцы тупо вызвали милицию по сто-два в связи с нападением незаконного вооруженного формирования, отмененного решением Верховной Рады с 01.01.2017. После визита копов, ритуального обмена корочками, визитками и демонстрацией павлиньих хвостов, оказалось шо да - незаконная военизированная структура. А. Ху. Еть.
А вапще, откуда у вас автоматы, ребята? Где вы их украли?
Нет, конечно, это дело можно поправить. Отменить закон. Всего-то надо - собрать депутатов и набрать 226 голосов. Чего тут проще. Я прошу не смеяться. Это вообще не смешно. Это даже если Нибиру будет на Землю падать, вы соберете максимум 220 депутатов, остальные заболеют насморком и будут смотреть на заседание Рады по плазме из спорт-бара.
***
Я обсуждал вчера эту коллизию с одним народным депутатом, известным троллем, мотоциклистом и разбойником, погромщиком нечестивых и защитником праведных. Хорошо, что он пил чай с лимоном, а не с пробкой, потому шо пробку он бы не выкашлял точно.
Когда он выкашлял лимон, я торжественно залез на стул, поднял палец к потолку и сказал: «Если Украина не хочет делать реформы, то Бог их сделает за нее.
Но только один раз».
Берегите наш парламентаризм. Он каличный, убогий и ебанутый. Даже полезные вещи он делает бессознательно, в результате судорог. Но другого парламентаризма у нас нет. Находите депутангов и спрашивайте с них, не стесняйтесь своего ранга, это всьо хуйня разные ранги и статусы.
Никто не выше никого. Мы с миншрайком завтра, цум байшпиль, встречаемся с вице-премьером по евроинтеграции - так я с ней через парту сидел в КГПИ им. Горького. У Иванки Климпуш тогда была коса до попы и чорни брови. И шо? И нишо. Не давала конспекты, вычитывала за шорты и ходила в юбке, светлый верх. Мы большая страна, но маленькая деревня, должны друг друга знать. И это нормально, панство. Национальный булат, переплетенные в ковке волокна металла. Привыкайте, шо вы тут уже давно не гости.
Каждый
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Но то! Можно терпеливо ждать, что при Человеке Пиздатом такой парламентаризм, наконец, проявится.
Но мы к тому времени согласно плану, будем несовместимы с депутатами генетически. А из динозавров останется только Парубий, ревущий, запрокинув клыкастую ти-рексовскую пасть в глухой купол Рады.
Народ, который прошел трансграничный обстрел, вторжение ихтамнетов, семь призывов и волонтерку из последних денег, при честной уплате налогов и готовности к повестке, не может в принципе бояться завхозов, депутатов и налоговых мудаков в балаклавах, которые сами себя - оу шит! - по пьянке нечаянно отменили.
Если мы не делаем реформы, их сделает за нас Бог. Но только один раз. Он Отец, а не Няня. И у Него еще много толковых народов, о которых надо заботиться, кроме нас. Хотя к нам он просто заходит чаще. Тому шо любе, як Тато.
gorky_look
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