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 Кабмин намерен создать Службу финансовых расследований вместо налоговой милиции уже в этом году, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил намерение создать в 2017 году Службу финансовых расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил на семинаре, посвященном развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов.

"Думаю, что в будущем, уже в этом году, я думаю, мы создадим Службу финансовых расследований. Заберем полномочия экономического контроля от налоговой милиции, которая будет ликвидирована, от СБУ, от экономической службы Национальной полиции Министерства внутренних дел. Уже позиция министра внутренних дел о том, что он готов эту функцию передать, - это очень хороший сигнал, таким образом, чтобы мы создали нормальную систему контроля в государстве, а не тотальную систему давления", - пояснил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин внес на рассмотрение Кабмина законопроект о Финансовой полиции

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что для ликвидации налоговой полиции и создания Службы финансовых расследований нужно принять специальный закон. Он рассчитывает, что Служба финансовых расследований заработает не позже 2017 года.
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Народу України не потрібна ще одна корумпована та наскрізь кримінальна структура, як податкова поліція! Треба спрошувати адміністрування податків, та відміняти ПДВ, тоді не буде ніяких махінації, бо всі махінації відбуваються з ПДВ! Потрібен простий податок з обігу, який може адмініструватись самим банками - як тільки заходять гроші на рахунок, банк відсилає в бюджет 10% і все!
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Готівки не буде, якщо не буде ПДВ! Вся готівка це втеча бізнесу від ПДВ! Заберіть ПДВ і не буде готівки, бо всі гроші будуть на рахунках! Буде невигідно рухати гроші з рахунків в банках, бо від обігу коштів буде податок і гроші будуть накопичуватись на рахунках компаній, що дозволить банкам менше залучати рефінансування НБУ! В нас зараз дуже великий рух грошей в економіці, дуже багато перерахувань грошей від однієї компанії до іншої, щоб створити вітруальні кеш-флоу для інвесторів. Все це махінації та маніпуляції які треба припинити! Відміна ПДВ призведе до закриття більшості українських компаній які були лише фейковими площадками для ухилення від оподаткування реальних виробників продукції та послуг! Податок з обігу вичістить економіку України, загальмує гроші на корпоративних рахунках, збільшить кредитування економіки, бо дешевше буде брати кредити в банку, ніж ганяти власні гроші. Заміна ПДВ на податок з обігу стане санітарним заходом, який повбиває всіх економічних паразитів і дозволить реальному сектору економіки отримувати фінансові ресурси, а банкам кредитувати з меншими ризиками! Ліквідація ПДВ запустить серце економіки - банківсько-кредитну систему.
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Заберіть ПДВ і не буде контрабанди, бо ПДВ це головна причина контрабандних потоків. Заберіть ПДВ і не буде відшкодування ПДВ на 94,5 млрд грн на рік! Заберіть ПДВ і не буде корупції, бо обнал це фінансування мафії і створення підгрунтя для більш тяжких економічних злочинів! Вся українська корупція тримається на ПДВ, який держава віддає мафії і не може зібрати в бюджет, а це мільярди доларів щороку! Заберіть ПДВ і корупція загине!
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Как же они все любят те же соусы,но только под другими названиями ! )) На кого расчет ?
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Полиция вместо милиции?! Проходили, вроде уже...
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Это будет как с "реформой" мусарни, поменяют вывеску, увеличат штат и поднимут мусорам зарплаты
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Скільки ще мільйонів українців має виїхати на роботу за кордон, шоб ці ідіоти зрозуміли, шо в економіці вони профани?
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Проект резолюції ПАРЄ: Українська влада бореться з корупцією повільно
ПАРЄ стурбована тим, що в Україні жоден з гучних скандалів досі не завершився належним судовим вироком для корупціонерів. Українську владу закликають поквапитися.

http://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%94-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/a-37235362?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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ще багато "обдарованих" вінницькіх непрацевлаштовано.
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создать Службу финансовых расследований вместо налоговой милиции
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Как вырезать быдляче-воровскую составляющую украинского общества? Без этого, цивилизованная страна не получится..Смена многих поколений потребуется..
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Теперь понятно,как нужно управлять государством.
Сначала оштрафовать весь бизнес.

А потом наказать тех кто задавил бизнес.
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Маски в сказке, або Джингл-болт
Это будет сложная, но полезная лекция.

Тектонический сдвиг, порожденный новогодними корпоративами, начинающимися примерно с первым снегом, в свою очередь породил чудовищное цунами празднования. Которое под католический джингл-беллз уже до двадцать пятого декабря слизало с полок магазинов все, к чему хотя бы случайно прилипла лавсановая блестка.

Потом эта злоебучая волна радости от завершенного условного оборота Земли вышла в пик, начала садить в небо китайскими петардами и отечественными зенитными комплексами, потом неделю население тяжко спало, ворочаясь в постелях, и призывая то Господа со стаканом холодной воды, то какую-то Таню с «еби ее матерью». А потом оно проснулось, вспомнило что оно православное веры греческой, и перезапустило через диспетчер задач карнавал по новой, с солнцами на палке и козьими масками на лицах.

Поменяйте их местами - и получите ацтеков, с головами на палках и солнцами на лицах.

Но то сьо хуйня, население, обремененное тарифами и неопределенностью может развлекаться как угодно, вплоть до гладиаторских боев и голубых огоньков по телевизору. Лишь бы не скучало и платило. А меня в этой лекции заботит, как ни странно, парламентаризм.

***
Лично я пламенный поклонник парламентаризма. Несмотря на мое отношение к депутангам как к герпесу, я признаю, что лучше старый-добрый герпес, один раз в два года раздувающий губу, чем СПИД, после которого твои родственники скорбно едят пирожки, запивая их не чокаясь. В конце концов, английские лорды тоже дрались тросточками с рапирами внутри в стенах Парламента несколько сотен лет, стенка на стенку, прежде чем придумали чай с молоком, двойной виндзор на галстуке и двухэтажные автобусы.

Ну и наши депутанги сейчас проходят период примерно Эдуарда Третьего Плантагенета, когда по одну сторону сидят скотыняки с вилами, по другую - бронзовый мавзолей Фимы Звягильского с его жрецами и толкователями, и они в принципе не понимают, почему их, таких своеобразных и неоднородных личностей, собрали в одном помещении, и еще чего-то от них хотят, кроме молчания.

К делу.

***
Рано или поздно, депутангам приходится таки голосовать за неизбежное, типа бюджета. И вот, однажды ночью черного-черного вторника, когда корпоративное землетрясение уже произошло, но цунами еще не достигло пика, а депутатские чартеры на Мальдивы только заливались «калошей» в аэропортах, избранники голосовали за бюджет, а также за налоги (потому шо бюджет без налогов - это как дедушкин хуй без карандаша и скотча).

Среди поставленных на голосование вопросов было реформирование налоговой милиции в финансовую полицию - то есть волшебное превращение гоблинов из «маски-шоу» (изначально насравших, кстати, на собственный закон о милиции, статья Пятая) в вежливый женский голос в телефоне. Дело хорошее, никто не против, но подобные превращения проходят эволюционно, то есть в периоды, сопоставимые с геологическими. Депутаты, вообще, любят голосовать за хорошие и полезные для народа вещи, которые совершаются только после смерти самих депутатов от старости.

Здесь надо сделать отвлечение от парламентаризма в эволюцию и геологические периоды - а я предупреждал, что лекция будет сложной.

***
Как верует множество людей, динозавры вымерли от падения метеорита чрезвычайных размеров. Однако, как показывает Каменная Летопись, вымирали они еще сотню-другую тысяч лет. Ну, это типа если бы я сейчас начал вымирать от холода из-за ледникового периода, случившегося 65 миллионов лет назад. Или получил сотрясение мозга от падения тунгусского метеорита в 1908 году.

Конечно, каменюка с небесей проредила ряды американских трицератопсов и ти-рексов, но большинство динозавров даже не были в курсе, что чего-то там где-то там упало.

Вообще, большинство биологов определяют срок жизни эволюционно успешного вида в миллион лет - плюс-минус. Это не значит, что вид должен лечь в полном составе вдоль набережной и вытянуть ноги. Это значит, что накопившаяся разница в генотипе сделает невозможным скрещивание с исходным прототипом.

Ну, шоб было понятно - человек через миллион лет может выглядеть как разумный бульон, или как суровый кристалл, или даже копейка в копейку как Вася с Борщаги. Просто консолидированная сумма мутаций выведет его в новый вид, неспособный давать плодотворное потомство при скрещивании с исходником. То есть сначала был Человек Умелый, потом Человек Разумный (это типа мы), потом, допустим, Человек Пиздатый (это типа футболист Милевский). Никто не вымер в прямом смысле, просто все поменяли генотип и работу.

Вот это и есть эволюция. Но то! Теперь обратно к депутатам, которые так любят эволюции, решающие мир уже после них самих, пока они собираются доживать в том мире, что есть и полностью устраивает их на текущий момент.

***
Реформа налоговой милиции давно уже вызревала чиряком на жопе страны, но относилась к будущему, когда умрем сначала мы, а потом депутаты, а потом динозавры. И тут случилась нелепа. Половина законопроекта в результате вмешательства небесных сил отпала, и лунатики в ночной Раде проголосовали за ликвидацию налоговой милиции, не вчитываясь особо в текст.

Судя по тому, что номер законопроекта был 134, они там вообще уже слабо соображали - за что голосуют. В карманах депутатских пиджаков горели путевки на моря, а за окном вставало солнце нового мира, от Рождества Христова 2017. Анно, так сказать, домини.

И они сука отменили налоговую милицию с ее масками, автоматами, и «опа-чки, всем лежать еблом в ковролин» путем голосования. Бездушная машина сжевала волеизъявление избранников, и законопроект стал законом. Ну они типа кнопки нажали - и бздынц! - налоговых ментов больше нет.

А потом они пошли курить в туалет.

А поутру они проснулись.

Я так думаю, что Андрей Парубий, осознав шо его детсад там нахуевертил, вылез когтистыми задними лапами на трибуну спикера, сложил передние лапы на пузе, поднял оскаленную морду к потолку и страшно завыл в купол, как тираннозавр-рекс. И рев его долго гулял эхом по пустой утренней Верховной Раде.

Потому шо наш парламентаризм полезно работает только в обморочном, пудренном и алкогольном состоянии. Исключительно упоровшись допингом, они начинают вести себя примерно как люди. Возрастом до шести лет.

***
Все хорошо, кадетура, успокойтесь. Ничего страшного не случилось.

Мы не объявили той ночью войну Англии, как Мюнхгаузен. Не приняли программу переселения Полтавы на Луну, не запретили секс и кинематограф. Не запретили продажу всех округлых предметов по нечетным дням, после шестнадцати часов, и потребление пресной воды по четным.

Хотя могли бы наголосовать запросто, и мы, гречкосеи, офигели бы утром. Им же без разницы, на самом деле, за что голосовать. Нас спасло чудо, потому шо эти иерархи могли бы и закон Ома отменить, и золото Полуботка у бабушки Елизаветы потребовать, угрожая британской королеве атакой мольфаров и характерников с боевым гопаком на Гренландию. Почему на Гренландию? А хто его знает, та до сраки, шо Англия, шо Гренландия - одна хуйня, какая-то морозная заграница. Депутат в таких мелочах не должен разбираться. Он крупно мыслит.

Наш Парламент вообще на все способен, кроме пользы. Они там реально в сони плейстейшен голосуют, и живут в мире, соотносящимся с нашим, как волк в тельняшке из "Ну, погоди" с реальным лесным сиромахой.

Люди из налоговой милиции, ничего не подозревая, вышли, после новогодней стрельбы в небо трассирующими очередями, на работу. Девочки в офисе старательно собрали пасьянс «Косынка», мальчики чистили автоматы и гуглили «ООО «Наебалово» адрес как доехать пробки в Киеве сколько баллов».

Потом, как сообщает шрайкинформ, мальчики в бакалаврах... тьху ты, в балаклавах, заехали по привычке в одно место, откуда владельцы тупо вызвали милицию по сто-два в связи с нападением незаконного вооруженного формирования, отмененного решением Верховной Рады с 01.01.2017. После визита копов, ритуального обмена корочками, визитками и демонстрацией павлиньих хвостов, оказалось шо да - незаконная военизированная структура. А. Ху. Еть.

А вапще, откуда у вас автоматы, ребята? Где вы их украли?

Нет, конечно, это дело можно поправить. Отменить закон. Всего-то надо - собрать депутатов и набрать 226 голосов. Чего тут проще. Я прошу не смеяться. Это вообще не смешно. Это даже если Нибиру будет на Землю падать, вы соберете максимум 220 депутатов, остальные заболеют насморком и будут смотреть на заседание Рады по плазме из спорт-бара.

***
Я обсуждал вчера эту коллизию с одним народным депутатом, известным троллем, мотоциклистом и разбойником, погромщиком нечестивых и защитником праведных. Хорошо, что он пил чай с лимоном, а не с пробкой, потому шо пробку он бы не выкашлял точно.

Когда он выкашлял лимон, я торжественно залез на стул, поднял палец к потолку и сказал: «Если Украина не хочет делать реформы, то Бог их сделает за нее.

Но только один раз».

Берегите наш парламентаризм. Он каличный, убогий и ебанутый. Даже полезные вещи он делает бессознательно, в результате судорог. Но другого парламентаризма у нас нет. Находите депутангов и спрашивайте с них, не стесняйтесь своего ранга, это всьо хуйня разные ранги и статусы.

Никто не выше никого. Мы с миншрайком завтра, цум байшпиль, встречаемся с вице-премьером по евроинтеграции - так я с ней через парту сидел в КГПИ им. Горького. У Иванки Климпуш тогда была коса до попы и чорни брови. И шо? И нишо. Не давала конспекты, вычитывала за шорты и ходила в юбке, светлый верх. Мы большая страна, но маленькая деревня, должны друг друга знать. И это нормально, панство. Национальный булат, переплетенные в ковке волокна металла. Привыкайте, шо вы тут уже давно не гости.

Каждый
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Каждый из вас носит в себе всю полноту Конституции, имея при себе паспорт гражданина Украины. Этого достаточно, чтобы быть субъектом внутренней политики. Сначала страшно, а потом нормально. А потом страшно уже не вам. Не ссыте, браття-панове, носите всю полноту влады при себе. Все до одного. По ту сторону, на самом деле, ничего страшного нет.

Но то! Можно терпеливо ждать, что при Человеке Пиздатом такой парламентаризм, наконец, проявится.

Но мы к тому времени согласно плану, будем несовместимы с депутатами генетически. А из динозавров останется только Парубий, ревущий, запрокинув клыкастую ти-рексовскую пасть в глухой купол Рады.

Народ, который прошел трансграничный обстрел, вторжение ихтамнетов, семь призывов и волонтерку из последних денег, при честной уплате налогов и готовности к повестке, не может в принципе бояться завхозов, депутатов и налоговых мудаков в балаклавах, которые сами себя - оу шит! - по пьянке нечаянно отменили.

Если мы не делаем реформы, их сделает за нас Бог. Но только один раз. Он Отец, а не Няня. И у Него еще много толковых народов, о которых надо заботиться, кроме нас. Хотя к нам он просто заходит чаще. Тому шо любе, як Тато.
gorky_look
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин намерен создать Службу финансовых расследований вместо налоговой милиции уже в этом году, - Гройсман
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