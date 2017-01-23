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 Суд арестовал подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Шилина, - "Українські Новини"

Лисичанский городской суд Луганской области арестовал подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Луганской области Сергея Шилина - Сергея.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Овчаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд избрал ему самую жесткую меру пресечения - содержание под стражей на 2 месяца. Еще и без права внесения залога, что является незаконным, так как ему инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести", - сказал он.

По мнению защитника, определенные силы заинтересованы политизировать этот процесс.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сын мэра Лисичанска Сергей Шилин с друзьями избили и обокрали пограничника, вступившегося за девушку, - Informator. ФОТОрепортаж

Адвокат также заявил, что его подзащитный не скрывался в Германии и был незаконно объявлен Украиной в розыск по линии Интерпола.

Защита намерена обжаловать арест Шилина.

Напомним, 18 января Германия экстрадировала в Украину сына мэра Лисичанска Сергея Шилина.

Также читайте: Германия экстрадировала в Украину подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Шилина

Он подозревается в том, что в августе 2016 года в Лисичанске около кафе-бара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения мужчине, поместил его в багажник автомобиля и уехал с места происшествия.

В ноябре 2015 года Сергей Шилин выиграл выборы на должность председателя городского совета Лисичанска Луганской области.

Старший сын мэра - Андрей Шилин - объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.
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Бидло-еліта виховує нове покоління бидла! Як у випадку з Ландиком, якого випустили з української вязниці, але в США він знову потрапив у вязницю за погрози вбивством американському підприємцю.
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Пока разного рода "бугры" не будут отвечать за преступления на уровне простых украинцев - все разговоры про реформы и покращення,- чистой воды блеф.Для внутреннего глуповатого потребителя.
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Онижедети, ихние дети, а органы так жестоко его арестовали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Шилина, - "Українські Новини"
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