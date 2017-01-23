 Суд арестовал подозреваемого в похищении человека и хулиганстве сына мэра Лисичанска Шилина, - "Українські Новини"

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Овчаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Суд избрал ему самую жесткую меру пресечения - содержание под стражей на 2 месяца. Еще и без права внесения залога, что является незаконным, так как ему инкриминируют нанесение телесных повреждений средней тяжести", - сказал он.
По мнению защитника, определенные силы заинтересованы политизировать этот процесс.
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Адвокат также заявил, что его подзащитный не скрывался в Германии и был незаконно объявлен Украиной в розыск по линии Интерпола.
Защита намерена обжаловать арест Шилина.
Напомним, 18 января Германия экстрадировала в Украину сына мэра Лисичанска Сергея Шилина.
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Он подозревается в том, что в августе 2016 года в Лисичанске около кафе-бара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения мужчине, поместил его в багажник автомобиля и уехал с места происшествия.
В ноябре 2015 года Сергей Шилин выиграл выборы на должность председателя городского совета Лисичанска Луганской области.
Старший сын мэра - Андрей Шилин - объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.
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