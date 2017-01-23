 Полиция задержала в Киеве россиянку, сбежавшую из психбольницы Львова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции во Львовской области.
В одном из хостелов Киева граждане узнали беглянку из львовской психиатрической больницы, о которой шла речь в сообщениях полиции и сообщили об этом на оперативную линию "102". Указанная женщина, действительно оказалась 31-летней гражданкой Российской Федерации, которая 18 января совершила побег из психиатрической больницы Львова, где по решению суда проходила стационарную психиатрическую экспертизу после совершения хулиганских действий в государственном учреждении Львова.
Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.
Открыты уголовные производства по ч.1, ч.2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет) и ч.2 ст. 345 УК Украины (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества относительно работника правоохранительного органа, в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на тот же срок).
Правоохранители устанавливают происхождение средств на которые беглянка доехала до Киева, приобрела одежду и оплачивала проживание в хостеле, а также возможной причастности к этому других лиц (сообщников).
Досудебное расследование продолжается.
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