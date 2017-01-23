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Все про:Нацполиция (5562) психбольница (98) Россия (64823) хулиганство (239)

 Полиция задержала в Киеве россиянку, сбежавшую из психбольницы Львова

Полиция задержала в Киеве гражданку Российской Федерации, которая накануне сбежала из психиатрической больницы Львова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции во Львовской области.

В одном из хостелов Киева граждане узнали беглянку из львовской психиатрической больницы, о которой шла речь в сообщениях полиции и сообщили об этом на оперативную линию "102". Указанная женщина, действительно оказалась 31-летней гражданкой Российской Федерации, которая 18 января совершила побег из психиатрической больницы Львова, где по решению суда проходила стационарную психиатрическую экспертизу после совершения хулиганских действий в государственном учреждении Львова.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Группа похитителей лифтового оборудования задержана в столице, - полиция. ФОТОрепортаж

Открыты уголовные производства по ч.1, ч.2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет) и ч.2 ст. 345 УК Украины (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества относительно работника правоохранительного органа, в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на тот же срок).

Правоохранители устанавливают происхождение средств на которые беглянка доехала до Киева, приобрела одежду и оплачивала проживание в хостеле, а также возможной причастности к этому других лиц (сообщников).

Досудебное расследование продолжается.
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Мені давно здається що в Києві забагато втікачів з регіональних психіатричних лікарень! Особливо багато їх у владі!
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Можно уточнить .. С психбольницьі или с россии россиянка ????
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Ее во львовских застенках фашисты замучили,пальчики гвоздями прибивали,конфетами фаршировали.Можно понять и простить.
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А что, психушка это режимное учреждение? И побег из него криминал?
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да. это режимное предприятие и побег больного человека обязывает его поимку и возвращение назад
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jedrenu matj, tak ljubova rassejanina berjosj za zadnicu itam uzje klient psihboljnici, nu jesli jevo bratj v svobodnom Mire, tak kak , te kto hotj na polovinu normaljnije, tocjno v psihbolnicah rasseji - tut i nenado sporitj, i nu jesli vdrug kakoi odin dva tipazja slinuli , to im zagranpasport tocjno ne budet, a mozjet v ukrainu kacapi mogut jehatj po vnutrenjemu - kak tam u vas dela s etim voprosom.
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Nu tam v nekotorih mestah tugo uzje -
На автозаправочных станциях Магадана введено ограничение по продаже бензина АИ-95, реализация которого теперь осуществляется по талонам, сообщает в понедельник департамент цен и тарифов регионального правительства.
Zvali cccp, nu tak vot, prihodit
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Nu tak, te kto rabotajet v benzokolonke, oni zje ne vladeljci togo benzina, sjto oni torgujet - eto zje i tak jasno, toljko vot rusnjavije dumajet - eto mojooo, nu fui tam, po tolonam otgruzjajet, mesto zarplati.
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Da no kak jejo grazjdanstvo uznali, ili net ne uznali a dokazali, pasport sjtoli nasjli.
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Та довезли бы до границы и под зад ногой
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Представляю как россиянка себя в логове карательных нацистов да и ещё "на дурке" - может получится отличная передача на врутв
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