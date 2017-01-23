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 Красный Крест намерен присоединиться к процессу идентификации тел погибших в ходе АТО военнослужащих, - Минобороны

В Центре обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров Вооруженных Сил Украины по инициативе Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины было проведено межведомственное совещание по вопросам привлечения Делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине к идентификации тел (останков) погибших военнослужащих и информационно-психологическому сопровождению членов семей, родственники которых погибли в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

К участию в мероприятии были приглашены представители Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Министерства здравоохранения Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины и делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине.

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Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины проинформировал участников межведомственного совещания о существующих проблемах в вопросах идентификации тел (останков) погибших военнослужащих в районе проведения антитеррористической операции и о случаях отказа членов их семей признавать результаты ДНК-экспертиз.

Со своей стороны Региональный Координатор делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине по судебно-медицинской экспертизе Мария Долорес Морсийо Мендес и заместитель Координатора Делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине по вопросам защиты населения (по пропавшим без вести) Фабьен Бурдье проинформировали присутствующих о Комплексном научном подход к идентификации человека в сложных обстоятельствах и случаях. Также представители делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине отметили о готовности присоединиться к процессу идентификации тел (останков) погибших военнослужащих и информационно-психологическому сопровождению членов семей, родственники которых погибли в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей в формате, который будет обсужден и принят представителями ведомств, задействованных в данном процессе.

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В ходе совещания также обсудили проблематику по этому вопросу, которая существует в настоящее время, и были предложены возможные пути по ее решению.

После согласования предложений каждого Министерства и ведомства будут определены задачи, которые будут направлены на создание системы комплексного подхода в решении проблем идентификации и информационно-психологического сопровождения членов семей пропавших без вести и погибших военнослужащих.
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Это должно быть лишь совместно с украинскими военными.
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Так же как инспекция по Ростовской области?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрасный Крест намерен присоединиться к процессу идентификации тел погибших в ходе АТО военнослужащих, - Минобороны
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