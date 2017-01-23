 Луценко про закон о спецконфискации: "Надеюсь, что буквально на следующей пленарной неделе он проголосуется"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью ТСН.
"Закон о специальной конфискации является устоявшейся нормой большинства западных стран. Но, конечно, дьявол кроется в деталях", - сказал он.
"На моей памяти есть уже под десять вариантов этого закона. Каждый раз депутаты находят несовершенство или некую вероятную опасность в этих законах", - отметил генпрокурор.
"Надеюсь, что буквально на следующей пленарной неделе он проголосуется, что снимет риски обжалований заочного осуждения в Европейском суде", - добавил Луценко.
Напомним, ранее депутаты Верховной Рады Украины отказались включить в повестку дня сессии законопроект №5577 о возможности взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда.
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