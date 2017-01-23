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Все про:ВР (21333) законопроект (1730) конфискация (317) Луценко (6319)

 Луценко про закон о спецконфискации: "Надеюсь, что буквально на следующей пленарной неделе он проголосуется"

Закон о специальной конфискации может быть принят в Верховной Раде на следующей пленарной неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью ТСН.

"Закон о специальной конфискации является устоявшейся нормой большинства западных стран. Но, конечно, дьявол кроется в деталях", - сказал он.

"На моей памяти есть уже под десять вариантов этого закона. Каждый раз депутаты находят несовершенство или некую вероятную опасность в этих законах", - отметил генпрокурор.

"Надеюсь, что буквально на следующей пленарной неделе он проголосуется, что снимет риски обжалований заочного осуждения в Европейском суде", - добавил Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Средства, украденные у украинцев, должны быть возвращены в госбюджет!", - Гройсман призвал Раду вернуться к закону о спецконфискации в начале января

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады Украины отказались включить в повестку дня сессии законопроект №5577 о возможности взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда.



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Цей закон взагалі не потрібен, бо всі рішення по цьому закону будуть відмінені європейськими судами! Цей закон порушує рівність всіх громадян перед Законом, а цей принцип прописаний в Конституції України і тому цей закон є неконституційним!
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В принципі про які закони можливо говорити в країні з тотально корумпованою правоохоронною системою )))))
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Черговий гучний анонс майбутніх звершень)))) Лохотрон імітаторів триває ,жуй народе чергову жуйку )))))
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Є така циркова вистава, де блазень сам з собою несамовито бореться)))
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Действуйте по закону (не спец)... В чем проблема?
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Слишком медленно. Вдруг отжатое следующему прокурору достанется.
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прогугора больше волнует решение верховной рады, чем расследование уголовных дел, оно и понятно, политикан никогда не станет технократом.
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такая бурная деятельность, только результатов нет.
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Це називається імітація,або лохотрон для лохторату ))))
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Как же его можно принять, если они все до одного под него попадут???
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Да нифига,под него попадут лохи,а правильные пацаны будут при своих...
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А действовать в рамках правового поля религия не позволяет?
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Луцик спіймав чергову бєлочку і забув що вже не депутат?
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надейся.... нормальный человек за закон ублюдка Пашинского голосовать не будет....
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А чем отличается " конфискация" от " спецконфискации"? Есть масса статей УК со сроками и конфискацией. Или то для " пересичных"? Для оччччень большого ворья- Низзя?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко про закон о спецконфискации: "Надеюсь, что буквально на следующей пленарной неделе он проголосуется"
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