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 Осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" Примова, Сайфуллаева и Ваитова увезли по этапу, - координатор проекта "РосУзник" Гончарова

Троих крымских мусульман, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир", - Нури Примова, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова увезли по этапу.

Об этом координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону мне сообщили, что троих крымских мусульман, осужденных по делу Хизб ут-Тахрир - Нури Примова, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова увезли по этапу. Хотя украинским консулам в пятницу пришел ответ, что все на месте. В СИЗО остался только Руслан Зейтуллаев, ожидать пересмотра дела. Адвокат Эмиль Курбединов подтвердил информацию", - сообщила Гончарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ подготовило фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Сируку обвинение в насильственном захвате власти в России, - адвокат

Напомним, 23 января 2015 года под Севастополем сотрудники ФСБ задержали трех человек: Рустема Ваитова, Нури Примова и Руслана Зейтуллаева по подозрению в организации на полуострове и участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". 2 апреля в с. Орлиное (Севастополь) сотрудники российского ФСБ провели обыск в доме Ферата Сайфуллаева, после чего задержали его по тому же подозрению.

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Так цей Хізбут був організований ФСБ для нападів на російськомовних в Криму, щоб звинувачувати Україну! Джемільов сам на той Хізбут жалівся українській владі. А тепер коли путіну той Хізбут став не потрібен, він всіх їх відправив по етапу!
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Хізб ут-Тахрі́р аль-Ісламі́ (араб. حزب التحرير الإسلامي‎‎ - «Ісламська Партія визволення») - міжнародна ісламська політична партія, заснована у 1953 році у Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіуддіном ан-Набхані.
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Что за идиотская формулировка советских времен - "увезли по этапу"??? Насколько я понимаю, речь идет о банальной транспортировке к месту заключения. К чему эти эвфемизмы???
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БОЖЕ покажи сунітам стежку до мацквакадирбаду- хай знищать срассію навіки.............
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Вот вам и "свобода вероисповедания". С другой стороны теперь крымцы россиянам это не простят.
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Вы путаете понятия "свобода" и "вседозволенность". Закон есть закон!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" Примова, Сайфуллаева и Ваитова увезли по этапу, - координатор проекта "РосУзник" Гончарова
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