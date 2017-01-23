 Осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" Примова, Сайфуллаева и Ваитова увезли по этапу, - координатор проекта "РосУзник" Гончарова

Об этом координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону мне сообщили, что троих крымских мусульман, осужденных по делу Хизб ут-Тахрир - Нури Примова, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова увезли по этапу. Хотя украинским консулам в пятницу пришел ответ, что все на месте. В СИЗО остался только Руслан Зейтуллаев, ожидать пересмотра дела. Адвокат Эмиль Курбединов подтвердил информацию", - сообщила Гончарова.
Напомним, 23 января 2015 года под Севастополем сотрудники ФСБ задержали трех человек: Рустема Ваитова, Нури Примова и Руслана Зейтуллаева по подозрению в организации на полуострове и участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". 2 апреля в с. Орлиное (Севастополь) сотрудники российского ФСБ провели обыск в доме Ферата Сайфуллаева, после чего задержали его по тому же подозрению.
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