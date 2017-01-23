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Все про:законопроект (1730) история (1237) Луценко (6319) революция (1317) УНР (31)

 "Мы планируем разработку закона Украины о реабилитации участников Украинского освободительного движения", - Луценко

Украина должна реабилитировать участников национально-освободительного движения первой трети ХХ века.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко на Facebook.

"В этом году мы должны осуществить всеобъемлющую реабилитацию участников национально-освободительного движения времен Центральной Рады, Гетманата, Директории УНР и повстанческого движения 1917 - начала 1930-х годов. С этой целью мы планируем разработку закона Украины о реабилитации участников Украинского освободительного движения", - пишет он.

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"Именно в юбилейный 2017 год 100-летия Украинской революции - мы должны восстановить историческую справедливость и отдать дань уважения борцам за свободу и независимость нашего государства", - подчеркнул Генпрокурор.
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мелковато как-то...
давай про богдана и мазепу !
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И для этого надо было менять законы, чтоб Юру назначить? Чы реФФорму прокуратуры он аде провив и преступников за Майдан пересажал?
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чтобы сделать чтобы ничего не делать, принцип работы украинской быдлоэлитки.
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бляяяя, ну сколько можно лозунгов, я сейчас гройсмана слушаю, у меня такое впечатление, что я бэк ин ссср. теперь этот со своим столетием. сцуко, Украина, кого ты выбрала?
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как горобцов в Украине называют знаешь? не пиши, а то забанят
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да наливает в уши он там по полной
главное для украинского политика это не краснеть
один вчера пернул что украинци будуть жить добре
и изобразил американские лапкИ
второй наливает шо он за украинских предприемцев
и начал год с того что налоги им в два раза впендюрил
гниды одним словом
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Ты лучше расскажи кто сел за расстрелы на майдане? А то картинка пороха, который третий год почитает память, выглядит как издевательство.
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та да
проще кого то реабилитировать
чем продажного судью за жопу взять
походу рыбы очередной кум призидента
уже наловил, пора следующего запускать
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когда же гениальный пгокугог озаботится посадкой рыгов-сподвижников януковоща: бойко, вилхуйла, левочкина и т.д.?
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Похоже что Юггик поймал очередную белочку,теперь гибридную.Луценко заявил. что по делу Януковича допрошены два депутата Госдумы http://prokuratura.org.ua/?p=49285


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Ну-ну, просвіти нас, коли з поляками воювали Петлюра, Скоропадський чи Грушевський...
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С поляками УНР не воевала как раз, воевала с советами вообще-то...

С поляками Петлюра военный союз заключил.
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Особливо під Крутами вони були "союзниками"...
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1. Взагалі-то під Крутами були переважно не юнкера, а студенти універу Св. Володимира. Ну і плюс там ще був був полк УНР, про який ніхто не розповідає про цьому.

2. Терор і розстріли в Києві після взяття на початку 1918 влаштували не денікінці, а червоні. Потім червоних вигнали УНР разом з німцями.

3.Весь 1918 рік УНР, потім Скоропадський воювали тільки з червоними, які майже зразу порушили Брестський мир. А з білими Скоропадський навіть домовився про співпрацю взагалі-то. І багато білих офіерів пішли до Скоропадського.

4. Петлюра і Пілсудський разом взяли Київ у 1919, вигнавши червоних.

5. Холодний Яр в 1919-1922 воював ТІЛЬКИ з червоними.
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Fedor Fedor 456bd5d0 вы неуч. вам же доступно все объяснили, но вы продолжаете нести бред. читайте хотя бы учебники по истории Украины.
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Скоропадський втік в ЛИСТОПАДІ 1918 (бо перша світова закінчилася в листопаді і німці пішли), Петлюра прийшов в ЛИСТОПАДІ 1918, совєти взяли Київ у 1919, Петлюра із Пілсудським прийшли в Київ у ТРАВНІ 1920. Який там Скоропадський тоді??

Коротше, тупих тролів - у спам!
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Такое мог сказать только прокурор из шестой палаты.
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Я от не зрозумів, а що ще когось не реабілітували?? Багато кого реабілітували в 90-х, холодноярців - при Ющі.
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«Знаешь, что? Я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся!»Фрунзик Мктрчан х/ф «Мимино»Из серии «На ночь глядя»
Очень не хотелось бы, чтобы следующий ниже текст был воспринят как бахвальство или что-то подобное.Итак, мы как-то погрязли в том, что все вокруг нас не устраивает и мы всем не довольны. Это - правильно и хорошо. Мало того, так и должно быть. Мы должны пережить полный кризис, с лихорадкой и прочим, только после этого - начнем выздоравливать. Самое главное, чего не нужно делать - не оглядываться ни на кого и в первую очередь - на Грузию. Не стоит, и вот почему.Михо пришел к власти путем бескровного, мягкого смещения вороватой власти и имел за спиной договоренность со Штатами о полной его поддержке. Наверное, все прекрасно помнят, на чем были основаны его реформы: на советниках из Штатов и на специальном финансировании госслужащих. Если бы ему пришлось выворачиваться за счет внутренних ресурсов, картина была бы иной. А теперь представим, что он только пришел к власти и началось российское вторжение. То есть, война началась до начала реформ. Вот тогда можно было сравнивать Грузию и Украину.По большому счету, то, что сейчас делает Украина, не делал никто и никогда. Любое реформирование государственной структуры во время войны - равносильно самоубийству. Мало того, радикальные реформы или военное противостояние, предполагают временное сворачивание демократических институтов.Вспомним, что делала колыбель современной демократии - Америка, в течение первых недель после Перл Харбора. Там без разговоров было собрано все население с японскими корнями, и помещено в специальные лагеря, где у него были изъяты все конституционные права. Примерно такие же ограничения, хоть и в более мягкой форме, коснулись и этнических немцев. Если бы у нас произошло подобное с русскими, можно было легко ссылаться на этот прецедент. Но конституционные права у нас не приостанавливались даже частично.Вместе с тем, есть примеры резких и фундаментальных экономических преобразований, давших положительный результат. В прессе часто встречаются отсылки к опыту руководителя Сингапура Ли Куан Ю. Это тот мужик, который ответил на вопрос о том, с чего следует начинать борьбу с коррупцией, уже христоматийной фразой: «Надо посадить трех ближайших друзей». Но эта красивая история упускает один важный факт. Преобразования, начатые Ли Куан Ю, проводились в режиме действующей диктатуры. По факту, все кончилось хорошо, но игры с диктатурой - опасная штука.В сухом остатке получается, что ни Грузия, ни Сингапур, ни Штаты не действовали без сворачивания демократии, либо не опираясь на почти полное внешнее финансирования. То есть, никто и никогда не проводил коренные реформы во время войны, не свернув демократию и не опершись на полное внешнее финансирование. И кроме того, одновременно с этими двумя задачами никому в голову не пришло бы начинать борьбу с коррупцией, причем, не просто коррупцией, а коррупцией системной и даже системообразующей.Такие задачи не взвалила бы на холку ни одна администрация и ни одной страны. Мало того, таких потрясений, включая в этот список еще и революцию, не выдержал бы ни один народ. Мы делаем то, что больше никому не под силу и то, чего никто и никогда не делал. Это - объективная реальность, подобных примеров история не знает.И вот при всем этом, какие-то внешние оболтусы пытаются нас тыкать носом в наши недостатки, которые мы и сам прекрасно видим. А другие, уже внутренние оболтусы, рассказывают о том, что все движется медленно и не так, как в той же Грузии. Они либо не понимают того, что на самом деле происходит, либо просто - провокаторы. Мы тянем такую лямку, которую не может вытащить ни один народ.Не будем далеко ходить и посмотрим на Штаты. Похоже на то, что там сейчас включены все механизмы, чтобы не всплыли факты, уничтожающие репутацию уже нового президента США. Причем, факты настолько нехорошие, что задевают сам фундамент государственной системы США. Что-то уже стало достоянием гластности, ибо ЦРУ и ФБР успели огласить часть информации по российскому следу предвыборного скандала.И вот теперь смотрим: улицы Штатов заполнили протестующие демонстранты. Они толкают гневные речи под телекамеры и микрофоны. Говорят много и, наверное - правильно. Им виднее. Все они заявляют о том, что это - начало революционного отстранения Трампа от власти. У нас с Америкой - большая разница во времени. Там еще день, а у нас - ночь. Посмотрим, как эта ночь пройдет в Штатах и что будет следующим утром. Украина вышла на Майдан и не уходила до тех пор, пока не изгнала подлую тварь из первого кресла государства. При этом - пролила кровь и потеряла своих сыновей в уже неустановленном количестве. Кто-то погиб от пули на Груше, Институтской и самом Майдане, а кого-то забили и выпотрошили в Мариинском парке, а потом сожгли в крематории. Но мы не отступили.Вот теперь посмотри, насколько хватит силы духа у потомков тех, кто написал «Декларацию о Независимости», в которой указана обязанностьнарода свергать несправедливую власть. Текст этого документа прямо сейчас лежит в библиотеке Конгресса США и от него легко оттолкнуться.
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Еще бы не плохо в рамках реабилитации закон о реституции недвижимой собственности родить.
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А у Орді та Беларусі закон о проституції зробити більш жорстоким - посадити на ланцюг щоб усякі москальські хвойди не шастали на Цензорі...
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Реабілітацію скіфів та сарматів юґік коли почне?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы планируем разработку закона Украины о реабилитации участников Украинского освободительного движения", - Луценко
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