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Все про:больница (547) медицина (1382) Минздрав (1253) врачи (510) Донбасс (12004) Супрун Ульяна (76)

 Вопрос с медперсоналом на Донбассе стоит острее, чем с восстановлением поврежденных больниц, - Супрун

Кадровый вопрос в сфере здравоохранения на Донбассе более проблематичный, чем вопрос восстановления разрушенных медицинских учреждений.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью изданию "ВВС Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас там (В Донецкой и Луганской областях. - Ред.) большая проблема с кадрами, чем с больницами. Очень много врачей и других медработников уехали из тех областей и теперь как переселенцы работают в других. Мы просим волонтеров ехать в те больницы, чтобы помочь, а потом вернуться обратно. Мы также призываем молодых врачей ехать туда на работу - они получают повышение зарплаты, жилье. Многие больницы имеют грантовые программы от международных организаций. Многие из них также получают дополнительную помощь на ремонт через министерство по вопросам оккупированных территорий. Кроме того, есть усиления за счет военных, которые помогают в прифронтовых больницах. Они лечат не только военных, но и гражданских, и также гражданские в случае необходимости предоставляют услуги бойцам. Это помогает примирить общество и военных", - пояснила и.о. министра здравоохранения.

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как же так, бИндеровцы до смерти "исконнорусских" залечить могут...
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Це ще одна причина для евакуації громадян з прифронтової смуги! В зоні ведення боїв мають бути тільки військові та військові медики!
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а также весь совет снбо и начальники штабов.
но увы и ах.
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В зоні ведення боїв мають бути розгорнуті армійські корпуси зі штабами та приданими підрозділами, щоб керував бойовими діями не Генштаб за 1000км, а Командуючі армійськими корпусами, кожен на власній ділянці, під контролем східного оперативного командування, яке і має замінити собою Генштаб з його ідіотами!
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супрун красава--вон как корупционые пуканы подожгла--видать все верно делает--раз систем барыг-начала кричать))) странно что в ГПУ у Юры тишь да благодать)))
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а ты как хотел? Матиос все в тепловизоре отслеживает
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"...Мы также призываем молодых врачей ехать туда на работу - они получают повышение зарплаты, жилье. Многие больницы имеют грантовые программы от международных организаций. Многие из них также получают дополнительную помощь на ремонт через министерство по вопросам оккупированных территорий. Кроме того, есть усиления за счет военных, которые помогают в прифронтовых больницах. Они лечат не только военных, но и гражданских, и также гражданские в случае необходимости предоставляют услуги бойцам. Это помогает примирить общество и военных", - бойцам нужно создавать мобильные госпитали, а вот ехать врачам туда не стоит. Там уже жизни не будет, поэтому и врачам там нечего делать. Есть отличные предложения в Польше и других странах.
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Патологоанатом - самый последний врач в Вашей жизни.
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а я то думаю, нафига сокращают персонал и районные больницы закрывают, а оказывается из-за недостатка персонала на дамбасе.
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Можно обучить местных студентов за счет государства с обязательством сколько-то лет отработать на Донетчине. Даже если это долгосрочная программа - хорошие врачи всегда пригодятся государству.
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Идиотов нет туда ехать я так саоей жене и сказал дальше Павлограда ни нагой А начальник, если пошлёт может и в дыню получить , если хочет пусть сам едет
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Обучить та можно , токо они тикать будут всякими правдами и неправдами ,климат не подошёл Идиотов очень трудно личить
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Свершилось! Ученые нашли откуда произошли россияне. Это много объясняет. Российский ресурс Паранормальный альманах «Непознанное» нашел новых братьев русских неандертальцев

http://virtoo.ru/almanach/nepoznannoe/najdeno-afrikanskoe-plemya-lyudoedov-g.html
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Это точно только военные медики и солдаты ,остальным там делать нечего
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В зоні бойових дій громадянського населення не повинно бути в принципі.
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Пока не будет порядок наведен полностью на Донбассе, перевести всю медицину на военные рельсы. Пусть население лечится рядом с раненными, может прозреют!!!! Потом можно будет обратно в гражданскую медицину передать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос с медперсоналом на Донбассе стоит острее, чем с восстановлением поврежденных больниц, - Супрун
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