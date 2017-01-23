 Вопрос с медперсоналом на Донбассе стоит острее, чем с восстановлением поврежденных больниц, - Супрун

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью изданию "ВВС Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас там (В Донецкой и Луганской областях. - Ред.) большая проблема с кадрами, чем с больницами. Очень много врачей и других медработников уехали из тех областей и теперь как переселенцы работают в других. Мы просим волонтеров ехать в те больницы, чтобы помочь, а потом вернуться обратно. Мы также призываем молодых врачей ехать туда на работу - они получают повышение зарплаты, жилье. Многие больницы имеют грантовые программы от международных организаций. Многие из них также получают дополнительную помощь на ремонт через министерство по вопросам оккупированных территорий. Кроме того, есть усиления за счет военных, которые помогают в прифронтовых больницах. Они лечат не только военных, но и гражданских, и также гражданские в случае необходимости предоставляют услуги бойцам. Это помогает примирить общество и военных", - пояснила и.о. министра здравоохранения.
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но увы и ах.
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http://virtoo.ru/almanach/nepoznannoe/najdeno-afrikanskoe-plemya-lyudoedov-g.html
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