 Геращенко сегодня проведет пресс-конференцию о деятельности спецслужб РФ по диверсионно-террористической работе в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вниманию украинских и зарубежных средств массовой информации! Сегодня в 15:00 в пресс-центре МВД я проведу пресс-конференцию и расскажу о системной работе российских спецслужб по диверсионно-террористической работе на территории Украины.
Лишь одним из звеньев которой была организация моей ликвидации", - написал Геращенко.
Напомним, подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал на брифинге глава СБУ Василий Грицак.
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или ты клавиатурный патриот - а ну да забыл, ты всё знаешь...\кто же нам потом обо всём расскажет, если ты пойдёшь воевать...\
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Нафига ему вообще отвечать?
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и пропадает с сайта на несколько часов - хотелось не ошибиться...
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все, что оно может задвинуть - не шатайте "шатун".
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В.С. Высоцкий
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а то уже интересуются, что там представители кривосудия по всяким АП шастают...
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«У нас было «чертово колесо» в парке, а он его разобрал и продал. Долгов наделал и убежал отсюда. Я знаю его прекрасно, он жил в девятиэтажке на восьмом этаже, девок водил, долгов насобирал. Развалили парк, там и аттракционы были. Это же его работа. Кинотеатр развалили, вывезли. Зато в лесном ресторане гульки-пьянки. У меня пай есть, хотел и его забрать, но не получилось. В других колхозах отобрали», - говорит одна из местных жительниц журналистам.
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тупо хотели выкрасть первого попавшегося на глаза гражданина
на фарш для чебуреков
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Впервые вижу случай, когда симпатии населения целиком на стороне киллеров
Анатолий Велимовский
21 ч · Киев ·
И о "покушении"...
Я предложил бы СБУ проверить исторические контакты между двумя выходцами из Харькова. Заказчиком "покушения" и действующим министром МВД. 1965 и 1964 годов рождения соответственно. Думаю, если копнуть, найти будет не сложно. Такую "заказуху" можно поручить только проверенному человеку.
Но СБУ в этом направлении "копать", скорее всего не будут.
Может кто из харьковских журналистов попробует?
Это содержательно. А эмоционально - дебилы, блин. Вы представляете, какой у этих людей уровень интеллекта и представление об интеллектуальном уровне общества, если они такую херню попытались нам продать!
"Грицак- пикчерс" представляет - "Шатун-2". "Покушение" на Геращенко
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