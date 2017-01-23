EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  2091  75
Материалы по теме:
Все про:покушение (621) Россия (64823) СБУ (13042) спецслужбы (288) Геращенко_Антон (788)

 Геращенко сегодня проведет пресс-конференцию о деятельности спецслужб РФ по диверсионно-террористической работе в Украине

Народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко после предотвращения покушения на него сегодня проведет пресс-конференцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вниманию украинских и зарубежных средств массовой информации! Сегодня в 15:00 в пресс-центре МВД я проведу пресс-конференцию и расскажу о системной работе российских спецслужб по диверсионно-террористической работе на территории Украины.

Лишь одним из звеньев которой была организация моей ликвидации", - написал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Покушение на Антона Геращенко, предотвращенное СБУ, - элемент в цепи ряда преступлений", - Аваков

Напомним, подробности подготовки террористического акта в отношении народного депутата обнародовал на брифинге глава СБУ Василий Грицак.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Чому диверсійна діяльність ФСБ та ГРУ в Україні є, а диверсійної діяльності СБУ та ГУР в Росії немає? Може треба змінити Президента?
 показать весь комментарий
Ответить
 
пойди в СБУ - там тебе парабеллум выдадут, и начинай диверсии...\или трусливо на диване воевать будешь...?\
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас несколько сот тысяч силовиков..если кто забыл..
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
у нас предатели, по словам Игорёши, в СБУ - они всех сдали ФСБ, а на Игорёшу никто и не подумает что он диверсант, вот тебе и профит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Одесі СБУ кришувало проросійські банди та партії і кришує досі! Хтось звільнений чи засуджений? Ні, всі працюють далі! Під Одесою сепаратист Ігор Марков має полігон побутових відходів і не сплачує роками податки на землю і не має ніяких документів, має сотні обєктів нерухомості по Одесі та єлітні багатоповерхові будинки на березі моря! Хтось з СБУ припинив злочинну діяльність сепаратиста Маркова в Одесі? Ні, всі досі працюють!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
так чего ты на диване сидишь...? вон сколько у тебя работы...
или ты клавиатурный патриот - а ну да забыл, ты всё знаешь...\кто же нам потом обо всём расскажет, если ты пойдёшь воевать...\
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Під час подій 2 травня 2014р. в Одесі Альфа СБУ штурмувала Будинок профспілок який вже горів і з даху якого відстрілювались озброєні придністровські бандити! Ви думаєте Альфа СБУ затримувала придніствровських бандитів? Ні, вони евакуйовували з палаючого будинку одного з керівників озброєних бандитів - Кісловського, власника дельфінаріїв НЕМО! Когось посадили? Ні, комуніста та бандита Кісловського призначили тепер заступником військового комісара в Одесі!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Игорёша - я эти события смотрел в стриме - что ты тут впариваешь свою методичку...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ще перед Майданом в Одеському СБУ оперативники вибивали з чеченців зізнання в спробі вбити путіна і отримували винагороду від своїх російських колег! Адама Осмаєва тоді ледве не забили до смерті в СБУ, щоб вислужитись перед путіним! Ви думаєте ці люди звільнені з роботи та засуджені? Ні, вони досі працюють!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
вон ниже и подтверждение - ему как раз и заниматься диверсиями...\ну кто на него подумает что он диверсант...?\
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...разворошил г0вно...
Нафига ему вообще отвечать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а он после этого бросается на штурм СБУ с требованием дать ему парабеллум...
и пропадает с сайта на несколько часов - хотелось не ошибиться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
СБУ працює на путіна і зливає йому дані про українських активістів які можуть влаштовувати диверсії в РФ. В СБУ купа агентів та проросійських офіцерів, які за першої ліпшої можливості переходять на сторону ворога! Саме тому диверсійною роботою в РФ має займатись ГУР МО паралельно з ССО ЗСУ. Але чомусь досі немає жодних підірваних мостів по дорозі в Донецьк, Луганськ, Джанкой та Новоросійськ, немає знищених військових складів в Ростовській області РФ та в Криму! Навіть немає ліквідації терористів та їх кураторів в Москві, я вже не кажу про знищення російських чиновників, відповідальних за агресію проти України!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
тогда иди в ГУР МО там и динамит дадут - две шашки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь,может быть после предотвращения покушения на депутата,коалиция созреет наконец-то и добьется введения Кабмином визового режима с агрессором. Такие покушения предотвращать очень трудно и Геращенко в Раде не один.А то у депутатов даже чувство самосохранения отрафировалось от жадности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
гандоша? правду?!
все, что оно может задвинуть - не шатайте "шатун".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коммент безобидный удалили про то, что жирдяк решился правду о Пеце рассказать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"в который раз лечу москва-Одесса..."
В.С. Высоцкий
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все бы хорошо, но слишком дорого налогоплательщикам обходится "высокая" клоунада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тут еще вопрос кто больше диверсант-фсб --или админ. президента порошенка-которая сепаров на важные посты назначает. от шевцова в виннице--до лютого в черкассах. от главы нгу-аллерова-дочки кооторого в москве живут и на путина молятся--папаша видать тоже-- до судьев конст.суда времён овоща и цвк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
говорящий пингвин херащенко расскажет о плане "шатун-звездун"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня праздник у девчат - сегодня будуть танцi
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отвлекают от чего-то петухи и к гадалке не ходи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
отвлекают кацап,отвлекают... от того что мало помалу твоей ботоксной крысе прийдет конец скоро,и его ничего не спасет,твоя недострана распадеться на части,и в расие будет большая не гражданская война,потому что там как такого оющества нет,там есть окупированные територии,так вот,будет национально вызвольное движение народов Кавказа за независимость,народов дальнего востока и других и тогда мы все порадуемься такому "щастью" там у вас
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о минстець подтянулся, так от чего отвлекаете гныды? Тепловизор был, были хакеры "взломавшие" электронным ключём выданным гос ораганом "сайт е деклараций" (на самом деле создав фейковую запись и ничего не ломали). Шо жырна жаба в цей прыйдешний дэнь готуе?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рассказывают сказки, чтобы правильный суд по-новому комплектовать не мешали.
а то уже интересуются, что там представители кривосудия по всяким АП шастают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Впрочем, эксперты допускают, что покушение может быть спланированной пиар-акцией. «Спецслужбы и Геращенко много раз ловили на неправде. Но мы так и не узнали подробностей якобы похищения ФСБшника Ильи Богданова, которое тоже курировалось из Белгорода. Не верится в историю о французе-фермере, который покупал тут взрывчатку для теракта во Франции. Много вопросов с убийством «российского диверсанта» «Лесника». Мы видим, что сейчас к власти пришли эксперты прятать преступления, а не раскрывать», - рассказал нам один из пенсионеров спецслужб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому , он нахрен сдался, покушение какое-то придумал, от чего людей отвлекаешь, лучше скажи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как утверждают жители Красноградского района, при власти Антона Геращенко их местность «разворовывалась и продавалась».
«У нас было «чертово колесо» в парке, а он его разобрал и продал. Долгов наделал и убежал отсюда. Я знаю его прекрасно, он жил в девятиэтажке на восьмом этаже, девок водил, долгов насобирал. Развалили парк, там и аттракционы были. Это же его работа. Кинотеатр развалили, вывезли. Зато в лесном ресторане гульки-пьянки. У меня пай есть, хотел и его забрать, но не получилось. В других колхозах отобрали», - говорит одна из местных жительниц журналистам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а может эти крымские крысы даже и не знали шо он депутат
тупо хотели выкрасть первого попавшегося на глаза гражданина
на фарш для чебуреков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тогда на манты, для чебуреков он жирноват
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идиот,по тебе психушка плачет,я слушал тебя,как ты докладывал об убийстве своими же, пятерых работников полиции,переодически приводя примеры из фильмов,в частности Место встречи изменить нельзя.Тебя взрывать противопоказано,иначе пол Киева зальет дерьмом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Геращенко нормальный мужик. Побольше бы таких.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот и забирайте его к себе на чукотку. "нормального" этого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
короче говоря операция и не прошла,кацапы в чате в бешенстве негодуют и срут, СБУ отработала отлично и не дало повода для громкой вони в русских сми о "якобы месте народа"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тот кто хотел совершить покушение, тому и нужен. Причин может быть миллион.
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему тебя так волнует содержание хйлоСМИ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
это модераторы на цензоре превратили все в срач,при желании это можно бы было прекращать на корню
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ахахах это как если бы пострадавший рассказывал следователю лекцию, как уберечь себя от мошенников, после того как у него умыкнули все сбережения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужели Гандоша расскажет, как совместно с Грицаком они замутили лжепокушение? Что-то сильно сомневаюсь. Скорее всего жирная мразь будет рассказывать, как хуйло его лично на мушку брал, но он сумел уйти от погони. Герой, мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уберите борова с экрана, лучше бы молчал жиртрест
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашенские тролли разыгрывают тут сцену гнева народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ты шо ? Врет и не краснеет, Шо про миротворец звиздел и так и не извенился Последняя крапка это Княжичи ,так заливать А по ДРГ я еще раз спрашиваю когда будет визовый режим с Парашей Это самый главный вопрос. Визовый режим с Парашей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное, тебя, сука. Что, не видишь, что тема заметки никак не соответсвует урровню беснования.Кстати, тллько рашенские тролляки столько желтых морд клеят себе на ж., да слово извините пишут как извените.
 показать весь комментарий
Ответить
 
СБУ надо было давно розогнать и набрать заново через полиграф на преданность Украине ,желательно не из руских ,а этнических украинцев ,татар и т.д. Посмотрите как работают и из кого набираються спец. службы Израиля ,там нет Палестинцев Даже выходцев с туркестана с трудом могут взять
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немного логики перед выводами.. Я не утверждаю что это покушение реально было или это фейк. Просто собирая в логические выводы пару нюансов есть поле для размышлений. Например. Люди абсолютно верят СБУ? Нет. МВД ? Нет. Президенту? Нет. Народному фронту, Геращенко. Авакову Зайцману? Нет. Почему этим деятелям нужно верить на слово? Это можно проверить людям ? Нет..Люди видят что Пашу захотели замочить- замочили..Какой дебил в политикуме или службе любой страны, выбирая жертву на сегодня пошлёт двух камерных петухов взрывать политика, при том, что завалить такого непуганного кабана как Геращенко для профи это пыль..и этих профи на сегодня - пруд пруди..?. При этом структуры говорят - "высокоподготовленные преступники"! Крымские зеки блядь..В тюрьме за гоп-стоп их готовят.."профессионалов".?.Всё что представлено как факты - нельзя проверить людям с улицы а сфабриковать это для них - ну просто фигня!. Дальше.. Валить Герашенко какой мотив? Таких деятелей того же разлива - пол Рады точно..Это кто ? начальник генштаба, президент, всеукраинский лидер имеющий поддержку 99,9% ?В сто раз больше смысла для кацапо-структур как и для нашей власти ( это одинаковое говно) замочить Белецкого как по мне. Я не вижу вообще смысла для выброса денег..Его смерть не изменяет ВООБЩЕ НИЧЕГО. Просто будет о чем потрепаться на каналах. А вот тут СТОП! По поводу потрепаться- можно и не валить а "создать" покушение..Этого хватит вполне. И мало того что можно перетянуть внимание на эту чушь вместо результатов работы власти минимум на 2 недели..вслед за обсуждением шоу имени Трампа, так можно ещё и сделать Геращенко локомотивом Народного фронта на грядущие выборы.. "Реклама патриота"! А это уже мотив..И при чем мотив не просто большой а громадный и идеальный в свете обвального падения рейтингов НФ и самого же Хача. СБУ - это контора на оплате . Тоже почему бы не быть "в доле"? Это одно почему - " не верю... Второе.. Геращенко обычное чиновничье подворовское тело..Судя по тому что оно не в силах бороться с собственным весом - воли там - ноль. И смелости скорее всего так же..Если бы он осознал реальное покушение - лежал бы под капельницей в привелигированной больнице приходя в себя и уже давно а не строил из себя смелого парня на телеканалах на следующий же день. Для того что бы понимать это - нужно знать реальные примеры. Его показали бы минимум через дня 4 и то не факт. Тоже не верю. Думаю этот спектакль как и многое другое закончится"ничем". Пока в правдивость этого не верю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И чего его решили взрывать - в него намного проще попасть из ружья, даже без оптики и тепловизора...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ХА-ХА-ХА... Бред переходит в другие, более "изощренные" формы... Это с каких же времен в МВД появились "крупные специалисты" по вопросам форм и методов "работы" вражеских ДРГ, а также способам противодействия их деятельности на нашей территории? Антоха, не туда "рулишь", - смотри, а то "занесет"! Или вы все там в МВД после того, как вам передали "на баланс" погранцов, стали "крупнейшими спецами" в этом вопросе? ХА-ХА-ХА... Антон, лучше занимайся своей работой, а не "шей сапоги" и не "пеки пироги"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Макс Бужанский:
Впервые вижу случай, когда симпатии населения целиком на стороне киллеров

Анатолий Велимовский
21 ч · Киев ·
И о "покушении"...
Я предложил бы СБУ проверить исторические контакты между двумя выходцами из Харькова. Заказчиком "покушения" и действующим министром МВД. 1965 и 1964 годов рождения соответственно. Думаю, если копнуть, найти будет не сложно. Такую "заказуху" можно поручить только проверенному человеку.
Но СБУ в этом направлении "копать", скорее всего не будут.
Может кто из харьковских журналистов попробует?
Это содержательно. А эмоционально - дебилы, блин. Вы представляете, какой у этих людей уровень интеллекта и представление об интеллектуальном уровне общества, если они такую херню попытались нам продать!

"Грицак- пикчерс" представляет - "Шатун-2". "Покушение" на Геращенко
 показать весь комментарий
Ответить
 
Савченко косвенным образом оказалась замазанной в теракте против Геращенко - ведь лишить его жизни намеревались два уголовника с крымской и донецкой пропиской, оказавшиеся на свободе именно благодаря гуманным законодательным инициативам «Надифри».

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко сегодня проведет пресс-конференцию о деятельности спецслужб РФ по диверсионно-террористической работе в Украине
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция боевик военнослужащие Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС День Соборности Украины Донбасс допинг-контроль ДТП евромайдан жертвы история Киев Крым крымские татары Луганщина Минобороны минские соглашения Нацполиция Олег Богачук память Порошенко Россия Совбез ООН терроризм Трамп УНР Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти