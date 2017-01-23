EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  1792  14
Материалы по теме:
Все про:боевик (17782) разведка (1485) терроризм (19691) Антитеррористическая операция (15620) потери (750)

 Командование боевиков приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев, - ГУР Минобороны

Растет количество потерь личного состава соединений и частей боевиков 2 АК (Луганск) ВС РФ.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГУР Минобороны Украины, с целью размещения убитых и раненых боевиков командование 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК обратилось к командованию корпуса с предложением о развертывании дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты им.Менжинского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запретили боевикам увольняться со "службы" и берут даже инвалидов, - разведка

Предложение было отклонено командованием российских оккупационных войск с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание.

Боевикам 6 отдельного мотострелкового полка предлагается доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медицинские пункты. При этом, командованием 2 АК приказано скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.

Также читайте: 7 оккупантов на Луганщине не прибыли на боевые задания и объявлены в розыск, - разведка

Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих освободиться при любых условиях.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Уже 26 год пошел, а ты говоришь долго не проживешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от що роблять з кацапами канхвєтки неосвящьоні попами мп рпц
 показать весь комментарий
Ответить
 
Замечательно. Мы ещё будем им пенсии выплачивать как инвалидам пострадавшим в шахтах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на это и расчитывается....
Но...дело в том что любой судмедэксперт может подтвердить- было ли пулевое ранение(осколочное) или это было бытовая травма...
расчитано а то что Донбасс уже россияне покидают а вот местные жители будут еще жить...и пытаться оформить пенсии по инвалидности.....
Данные на каждого раненого или получившего бытовую травму есть- врачи то все равно фиксируют все...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никуда россияне не уйдут, эту ранку они будут поддерживать и расколупывать постоянно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Несчастный случай - попадание инородного предмета в голову не установленным способом. Для лохов пойдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наши пистуны уже так запистелись... Скрывать от кого??? Если у их оно и так вечно скрыто. Они никогда не признавали потерь...
Было отклонено командованием российских оккупационных войск... Это им кацапы сами рассказали, что они отклонили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы тоже оклонил , зачем убитым госпиталь .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандование боевиков приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев, - ГУР Минобороны
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция боевик военнослужащие Геращенко_Антон Гройсман ГСЧС День Соборности Украины Донбасс допинг-контроль ДТП евромайдан жертвы история Киев Крым крымские татары Луганщина Минобороны минские соглашения Нацполиция Олег Богачук память Порошенко Россия Совбез ООН терроризм Трамп УНР Эстония
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти