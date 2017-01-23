 Командование боевиков приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев, - ГУР Минобороны

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГУР Минобороны Украины, с целью размещения убитых и раненых боевиков командование 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК обратилось к командованию корпуса с предложением о развертывании дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты им.Менжинского.
Предложение было отклонено командованием российских оккупационных войск с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание.
Боевикам 6 отдельного мотострелкового полка предлагается доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медицинские пункты. При этом, командованием 2 АК приказано скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.
Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих освободиться при любых условиях.
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Но...дело в том что любой судмедэксперт может подтвердить- было ли пулевое ранение(осколочное) или это было бытовая травма...
расчитано а то что Донбасс уже россияне покидают а вот местные жители будут еще жить...и пытаться оформить пенсии по инвалидности.....
Данные на каждого раненого или получившего бытовую травму есть- врачи то все равно фиксируют все...
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Было отклонено командованием российских оккупационных войск... Это им кацапы сами рассказали, что они отклонили?
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