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 30% из воюющих на Донбассе боевиков - российские военнослужащие, остальные - "казачки" и разного рода группировки, - Тука

Если Россия примет окончательное решение вывести регулярные войска из Донбасса, то их количество составляет примерно 30% из воюющих на Донбассе, остальные - это никем не контролируемые группировки.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Это примерно, по разным оценкам, 30% от комбатантов, которые находятся на территории Украины. Остальные 30% - это так называемые "казачки" и разного рода группировки, которые зачастую никем не контролируемые. И 30% - это остатки граждан Украины, которые с оружием в руках продолжают воевать против украинской власти", - заявил Тука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финансовое истощение России работает: РФ в течение четырех месяцев уменьшает финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР", - Тука
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А чего там так дорого стало? Набережные новые построили??
В турецком отеле 4 или 5 звезд по программе «все включено» отдых будет стоить на 20% дешевле по сравнению отелем того же уровня в Ялте.

http://ru.krymr.com/a/28250895.html
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Александр Тверской
Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены. Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны. Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления. Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти. Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам. В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы. Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть. И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью. Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются. Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть. Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю. Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну. Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.Это война благородства с подлостью. Чести с с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом. Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже. И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.
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Могу только привести цитату освобождённой из плена Ирины Довгань: "Я заглянула в глаза тьмы..."

Весь сброд, воюющий там, и поддерживающий их - это средневековая, по-сути, тьма, результат отравления людей массовым психозом...
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То так, однако отморозки, которым всё равно в кого стрелять, абы платили - тоже есть.
Последнее время, вероятно, меньше, раз им хуже платят, но сначала - и «зарабатывали», да ещё и мародёрили неслабо. Так полнее будет. А в глаза смотреть им - таки да, неприятно, как обкуренные, да. Даже тем, что не воинственные, а просто мирная вата. Где-то даже жаль их.
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Героев умерших и героев,вернувшихся живими, украинцы встречают на коленях. Вот это духовность...

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Всі вони давно мають бути знищені. Але наша влада передає зброю в Індонезію замість того щоб озброювати ЗСУ!

16 машин БТР-4 передано Індонезії в 2016 році, а в ЗСУ передано - 0
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Гвинтівка М16, "Дуплет" і "Кастет": плюси і мінуси десяти українських збройових новинок
http://kyiv.ridna.ua/2017/01/hvyntivka-m16-duplet-i-kastet-plyusy-i-minusy-desyaty-ukrajinskyh-zbrojovyh-novynok/
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Ви ж в курсі про те як ВСП забирає волонтерські і приватні автомобілі у ЗСУ.
То які нам ще БТР! у нас же війни то немає.офіційно
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"казачки" - у них официальные на гос-ом уровне.
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Да,кацапских регуляров там примерно столько.Но и местных немало.Шахты закрываются,жить не на что,вот и идут дуболомы сдыхать на передовую чтобы с голоду не сдохнуть
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Не, пока ты читал новость, 10% уже прикопали
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а какая разница кто там,если победить их невозможно?
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Откуда он знает? От Мухосранска до Вашингтона далеко
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Снимают секретаря обкома с должности, он передает дела и заводит своего приемника в кабинет, вытаскивает из сейфа три конверта, и говорит: "Когда станет совсем плохо - вскрой конверт №1, поможет. Когда станет совсем плохо во второй раз - вскрой конверт №2. Ну, а когда припрёт в третий раз - конверт №3".
Прошло время, навалились проблемы, молодой секретарь обкома запутался, кресло под ним зашаталось, и он вспомнил о конвертах. Вскрыл первый - а там всего одна строчка: "Вали всё на меня". Ну, он начал на всех совещаниях и конференциях поливать грязью предшественника, во всём его винить - "злочинна влада", дела запущены, восстановить ситуацию сложно вот так вот сразу и т.п. Помогло, вроде всё успокоилось.
Прошло ещё какое-то время, опять навалились проблемы, ситуация безвыходная - он вскрыл конверт №2. Там всего одно слово: "Кайся". Он начал каяться - виноват, дурак, исправлюсь. Рубаху на груди рвать - простите, люди, больше не буду, и всё такое. Опять помогло - не выгнали, усидел, успокоилось.
Долго ли, коротко ли, но настал новый черёд испытаний и неурядиц. Снова партработник вскрыл последний, третий конверт - первые два раза помогало, и сейчас должно помочь. Читает, а там написано: "Готовь три конверта".
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Этот тука только про домбабвэ и говорит, а про Крым все время помалкивает, как будто Крым не является оккупированной территорией и не входит в сферу его служебной ответственности. Ждет не дождется, когда Крым на отступление войск кацапов разменяют, чтобы засучив рукава начать пилить бабло выделенное для восстановления пустыни.
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При обработке земли есть такое понятие как подержать под "паром". Так и при освобождении Донбасса нужно выдержать паузу до восстановления инфраструктуры.
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Эта пауза скорее всего затянется лет на 5. Но это при условии немедленного выведения руссо-террористо
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Победить их возможно, но надо 120 тыс.призвать,одеть,обуть,вооружить и бросить умирать.Во-первых,погибнет очень много мирного населения,а во-вторых все это возможно только при условии,что раша будет стоять на своей территории и ее армия будет в роли заградотрядов.А,если они введут регулярные войска,которые стоят на границе,то мы точно не победим,а людей положим,поэтому лучший вариант- ждать.
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Приводите табун касапских контрольных пленных и ГАГА ждет их.
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ВСУ воюет против собственного народа Донбасса, которому проиграл и от стыда назвал их военными РФ
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Ты читать умееш чмо. Там местных не более 30%
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Та мені насрати шо там цензор пише =)))) в мене баняка на голові нема як у тебе, створіння ти майдануте, давай скачи, гнида бандерівська, котра розвалює Україну! У мене родичі в Донецьку живуть навідмінно від тебе рогуля тупого і я знаю від них особисто що там російської армії нема, а воюють проти ЗСУ жителі Донбасу і сходу України які не погоджуються з ідеологією бандерівців! зрозумів? тебе цензор і українські ЗМІ дурять, а ти тупе створіння ведешся на це все...
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но апетит у этого сброда сепаратистского отменный раз тука верещит что надо не 50 а 500 кг жратвы на рыло!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины30% из воюющих на Донбассе боевиков - российские военнослужащие, остальные - "казачки" и разного рода группировки, - Тука
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