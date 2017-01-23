 "Ульяна Супрун не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем и сидящих на потоках", - Данилюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал министр финансов Александр Данилюк на Facebook.
"Хочу поддержать Ульяну Супрун и ее команду. Ульяна - одна из тех, кто не только хочет реальных качественных изменений в здравоохранении, но и осуществляет эти изменения на практике", - пишет он.
"Ульяна не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем и сидящих на потоках. Именно поэтому мы сейчас видим такую мощную кампанию против нее в публичной сфере. Чем сильнее сопротивление, тем больше подтверждение того, что путь правильный", - отметил глава Минфина.
"Минфин всегда помогал Ульяне в реформировании сферы здравоохранения - в частности, в изменении модели ее финансирования, которая является главным катализатором перемен. Это еще одно подтверждение того, что вместе мы можем реально изменить ситуацию и никакие проплаченные кампании нас не остановят", - подчеркнул Данилюк.
Напомним, народные депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Игорь Шурма зарегистрировали проект постановления №5642 о признании работы временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун неудовлетворительной и обратились в Кабмин с просьбой снять ее с должности.
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Данилюк.
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http://uainfo.org/blognews/411974-tatyana-bahteeva-plemyannica-alika-greka-sestra-ahmetova-podruga-taktasheva-lyubimica-yuschenko-madam-tramadol.html
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Красота! по логике на всю Украину будет 45 больниц...
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УВАГА ! УВАГА !
ВСІМ ЖИТЕЛЯМ ШАРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
В ПОНЕДІЛОК 23 СІЧНЯ 2017 РОКУ
О 10 ГОДИНІ РАНКУ ВІДБУДЕТЬСЯ
НАРОДНЕ ВІЧЕ
ПО НЕДОПУЩЕННЮ ЗАКРИТТЯ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ (ВСІХ ЇЇ ВІДДІЛЕНЬ) ЯКЕ ПЛАНУЮТЬ ПЕРЕВЕСТИ В МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
МИ МОЖЕМО ВІДСТОЯТИ СВОЮ ЛІКАРНЮ ЗІБРАВШИСЬ РАЗОМ , ЦЕ НАШЕ ЖИТТЯ І ЖИТТЯ НАШИХ РІДНИХ
НА ВІЧЕ БУДЕ ПРИСУТНЄ ТЕЛЕБАЧЕННЯ З КАНАЛУ 1+1
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Волонтерка Майдана Ульяна Супрун продолжает «сражаться» с украинскими медиками. Поняв, что проигрывает в войне с известным на весь мир кардиохирургом Тодуровым, «доктор Смерть» через депутатку-львовянку из «Самопомощи» Ганну Гопко показала-таки свой диплом.
Он оказался отпечатанной на ксероксе бумажкой, из которой выяснилось, что Супрун - специалист по аллопатии. Ну это как сказать, что учитель - специалист по учительствованию, например. Прикрыв, таким образом, свой непрофессионализм, глава Минздрава с новыми силами принялась уничтожать украинскую кардиологию. Это и понятно: ведь сердечно-сосудистые болезни в Украине являются главной причиной смертности ее жителей.
Руководствуясь этими соображениями, Супрун сначала остановила работу Центра Сердца Тодурова, а теперь и институт Амосова оставлен без денег. Согласно сообщению представителей парламентской группы «Депутатский контроль», Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова может перестать работать уже до конца месяца.
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Шість гектарів землі та будинок площею майже 700 кв. м. зареєстровані на дружину хірурга.
Про це дізналися "Наші гроші" з реєстру речових прав на нерухоме майно.
Зазначається, що шість гектарів землі та будинок площею майже 700 кв. м оформлені на дружину хірурга Олену Тодурову. Цю нерухомість Олені В'ячеславівні подарували у 2014 році. Хто саме дарував невідомо.
Проект землеустрою для родини Тодурових оформлювали разом із Марією Святенко та Людмилою Василевською.
Варто зазначити, що остання є співвласницею та директоркою ТОВ "Укрмедексперт". Ця фірма, зареєстрована в квартирі Василевської, напередодні Нового року вона виграла тендер Київського департаменту охорони здоров'я на 24,13 млн грн на поставку однопроекційної стаціонарної ангіографічної системи Bransist Alexa виробництва японської фірми "Shimadzu corporation".
Компанія була створена наприкінці 2015 року. Для доведення свого досвіду роботи на ринку "Укрмедексперт" вказав у тендерній заявці, що три поставки, дві з яких - медичне обладнання для благодійного фонду "Серце на долоні" дочки Тодурова Наталі та її чоловіка Анатолія Іванюка.
Також Людмила Василевська є керівником відділу інтернет-продажів фірми ТК "Домашній текстиль". Директором фірми значиться Алла Тодурова - дружина брата Бориса Тодурова Івана, який також є хірургом.
http://tsn.ua/ukrayina/u-golovnogo-kardiohirurga-ukrayini-todurova-znayshli-velichezniy-mayetok-pid-kiyevom-860498.html
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Показано, что Тодуров, мягко говоря, человек небедный. Теперь дело за малым, подтвердить, что все указанное имущество соответствут официальным доходам доктора и членов его семьи.
И не связано ли его материальное благополучие с такими фактами в его деятельности?
Ustinova Alexandra
3 год. ·
Антикорупційниий лікбез для Тодурова, або із рубрики "хто вс..ся - невістка"
Тут наш відомий кардіохірург-захисник дистриб'юторів пише, що то МОЗ все винен, що він за подвійну ціну купує ліки, яких і так КАТАСТОФІЧНО не вистачає пацієнтам https://www.facebook.com/btodurov/?fref=ts
Так от наводжу приклад купівлі того самого «Цефапектаму» (діюча речовиина Цефоперазон), але закупленого НЕ В ОБХІД ПРОЗОРРО, але іншим Інститутом - раку https://goo.gl/zZuU0u
Виявляється, якщо не намагатися обдурити систему, розбиваючи лоти на допорогові закупівлі, то той самий препарат можна купити було не по 102 грн, а по 62, а саме на 40% дешевше. Додатково на 40% більше хворих Тодурова могли б отримати цей необхідний антибіотик. І саме про навар в ці 40% через дистриб'юторів, яких захищає Тодуров, писали свого час і правоохоронні органи і пацієнтські організації http://life.pravda.com.ua/columns/2017/01/6/222039/ Завод-виробник також підтвердив, що продає ці ліки оптовим покупцям за значно нижчою ціною https://goo.gl/lLUPPi
40% в середньому і склала економія на ліках через міжнародні організації, які прибрали цю корупційну маржу.
І да, «Центр протидії корупції» вже кілька років поспіль пише, що реєстр оптово-відпускних цін - це корупційний механізм https://goo.gl/4W8v9r оскільки ціни свідомо реєструються захмарні, але шановний Борисе Михайловичу, це не означає, що вас змушують за цими завищеними цінами їх купувати.
Тому пану Тодурову дуже раджу перестати «дружити» з «Людмилою-фарм» та «Галафарм», обидві компанії-прокладки, які пов'язані з однією сім'єю Грошевих та почати думати про пацієнтів та їх забезпечення ліками в том числі.
Якщо коротко, то ситуація така: дала вам мама (держава) гроші каже піди в аптек купи аспірин. Ти обходиш 10, знаходиш найдорожчий, потім купуєш його пластинками, що ще підвищує ціну і несеш додому. Мама в шоці питає а чого ти найдорожчий купив, а ти такий: а я що, щось порушив? Репост антизради вітається
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это только ради людей и их здоровья...разве может быть иначе
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Много интересных персонажей было...
От вечно недооценённой и обиженной Богомолец и до Бори-Хюйдая...
Хороший походу министр...
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"Узкая специализация: Диагностическая радиология женского здоровья, в том числе, цифровая маммография, ультразвуковое обследование молочной железы, стереотаксическая биопсия молочной железы, биопсия молочной железы под контролем ультразвука и МРТ, МРТ молочных желез, акушерское и гинекологическое УЗИ, соногистерография, костная денситометрия, общее ультразвуковое исследование, соблюдения требований MQSA (Закон о стандартах качества маммографии, США)."
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