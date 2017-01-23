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Все про:здравоохранение (127) коррупция (6562) медицина (1382) Минздрав (1253) Данилюк Александр (127) Супрун Ульяна (76)

 "Ульяна Супрун не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем и сидящих на потоках", - Данилюк

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун способна преодолеть коррупционные схемы в медицине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал министр финансов Александр Данилюк на Facebook.

"Хочу поддержать Ульяну Супрун и ее команду. Ульяна - одна из тех, кто не только хочет реальных качественных изменений в здравоохранении, но и осуществляет эти изменения на практике", - пишет он.

"Ульяна не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем и сидящих на потоках. Именно поэтому мы сейчас видим такую ​​мощную кампанию против нее в публичной сфере. Чем сильнее сопротивление, тем больше подтверждение того, что путь правильный", - отметил глава Минфина.

"Минфин всегда помогал Ульяне в реформировании сферы здравоохранения - в частности, в изменении модели ее финансирования, которая является главным катализатором перемен. Это еще одно подтверждение того, что вместе мы можем реально изменить ситуацию и никакие проплаченные кампании нас не остановят", - подчеркнул Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман

Напомним, народные депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Игорь Шурма зарегистрировали проект постановления №5642 о признании работы временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун неудовлетворительной и обратились в Кабмин с просьбой снять ее с должности.


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И что от этого? Кто попадал в больницы знает цену нашей медицине и про то, что все практически стало платным - анестезиологу - взятку, хирургу - взятку, все препараты за свои деньги и в разы дороже, чем в Европе! Это реформа? Где страхование? Кстати, если мы идем в Европу, то в той же европейской Дании медицинскую страховку всему населению оплачивает государство, кроме стоматологии, так давайте перенимайте опыт! Не хочется? А почему у нас лекарства стоят в 3 - 15 раз больше, чем в Европе? Не можете справиться с лекарственной мафией, открывайте государственные аптеки с прямыми поставками от производителей препаратов, может все забыли, но у нас с ЕС вроде как зона свободной торговли, но почему-то у нас цены на продукты, товары, медикаменты и т.д. в разы выше европейских!!!
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А ти знаєш, що за один день розірвати те, що створювалось років 15 не можливо!! "Воешь" , як кацапська собака! А міністр, їй фореве!! А то гниди, що сидять на потоках заскиглили!
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ты в своем доме, районе и городе сделай хоть что -то , балабол
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п.Антонцю. Якщо Ви думаєте, що реформи робляться за один день. то глибоко помиляєтесь. І страхова медицина не за один день виникне. До речі, страховка ні з того ні з цього не візьметься. Кошти на страхову медицину сплачує її власник і підприємство, організація де він працює. На це підуть роки при умові, що не буде саботажу. А ліки в аптеках тому і дорожчі в декілька разів, що допоки дійдуть до споживача, їх декілька разів перепродадуть через прокладки-посередники. Якраз Уляна з цим бореться. Тому і такий спротив. А з приводу державних аптек скажу так. Назвіть хоч одне державне підприємство в Україні, яке працює ефективно. Якраз на державних підприємствах і процвітає корупція. Вважаю діяльність п.Уляни достойною поваги. Квіташвілі не зміг побороти медичну мафію, а п.Уляна зможе.
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У державних аптеках всі ліки дорожчі ніж в комерційних. Зустрів якось знайому, вона ішла з аптеки і обурювалась, що у державній аптеці ліки які їй треба 260 грн., а у приватній аптеці вона купила їх, того ж виробника за 180.
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там что Ульяна, что Рузанна. Один слез двое вылезло
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НЕ КАЖИ ГОП.... ИЛИ ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ...

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К сожалению пока результатов не видно. Цены на медикаменты бешенные и за все в больнице надо платить.
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Зараз скажу щось проти течії: тільки вчора з дружиною обговорювали той дивний факт, що її ліки, які вона регулярно приймає, помітно подешевшали.
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Значит мне пока не повезло. Принимаю каждый день три препарата. Все три подорожали. Например один из них в декабре 2016 стоил 186грн за 30 табл., а в 2017 он же стоит уже 197грн. И так примерно по всем трем позициям.
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чтобы было дешевле, надо сразу после гройсмана в аптеку заходить и смотреть в глаза
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Паскудам це не цікаво, тому й не реагують на подібну інформацію. Слава Україні!
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директор трех офшоров и по совместительству министр финансов, сказал свое слово в защиту супрун, супрун вряд ли будет ему благодарна, поскольку пословица гласит - "скажи мне, кто твои друзья и я скажу кто ты".
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А вот Вилкул страшно не доволен Супрун, даже маляву написал с требованием о снятии её с должности, значит, Супрун все делает правильно!
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Слухаю зараз нападки на оцю Супрун. З усіх боків, сьогодні навіть(!) Бахтєєва щось проти неї тявкала. Ну, якщо такий гвалт підняли, значить, комусь на хвіст та Супрун таки наступила. Окрім усього іншого: хто з нас не зіткнувся з оцією лікарсько-аптекарською мафією? Адже коли хвороба притисне, викладаєш останнє, чіпляючись за життя. А вони готові з нас три шкіри у цей час здерти, де вже там якась клятва якогось Гіпократа? Гроші, гроші і ще раз гроші. При цьому ніякої гарантії і ніякої надії. Для нас. А мафія дуже опирається коли її притискають. Чекаю, що скаже Ольга Богомолець, бо щось її з цього приводу ще не чув...
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Вона і зараз виправдовується тим, що критикувала багатирьову - ну, тоді вони просто крнкурували, а зараз та бахтєєва - герой: як же, проти мериканської ставлениці виступає. Таке враження, що національна мафія проти "чужинців", хоча "чужинці" іноді знають українську краще за "нациків".
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богомолець не відомо , як отримала зАмок та як його утримує ..
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Ну, у нас багато хто щось отримав невідомо як - як фабрика "Карла Маркса" дісталася парашенку? Але то вже діло десяте, важливо, як ті люди зараз поводяться
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Ви тільки одну фабрику знаєте ?? А всі Заводи , Фабрики Шахти на Сході України тримає один сепаратист , страшно чи соромно про нього згадувати ??
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Я знаю більше однієї фабрики, "Карла Маркса" я так, для прикладу, як "верховну". Окрім того, не скажете, чому гарант абсолютно не цікавиться ні рудим сепаратистом, ні фігурантом нафтових вишок його імені? Ландик зізнався, що хуйло наказав не чіпати нікого з жопоблоку, от гарант дипломатично "как бы чего не вышло...". Ну, може він і правИй, але якось дуже вже повільно правИй...
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Ольга Богомолець , разом з Мусієм , при підримці БПП , опоблоку і "світил медицини" (це ті люди чиї дипломи не визнаються ні в Америці , ні в Європі) , на прес-конференції робили з неї "котлету по хабарницькі ". Ох жалюгідне і відразливе видовище було , всіх собак на неї повісили і це враховуючи що працює вона всього 4 місяці , з яких мабудь 3 відбивається від тих хто валив медиуину всі ці 25 років. А нещодавно 1+1 і ІСТV підключились , звинувативши її в сотнях тисяч смертей.
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Бахтеева - главный вражина Украины. Богомолец откуда , именем её деда улица названа. У неё замок !!! в радомышле, 7 домов и 6 квартир, не стройте иллюзий на счёт Богомолец.
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Тому корупціонери та оргзлочинці вилили тонни бруду на Супрун ?? Пані Супрун потрібно взяти в свою команду однодумців , щоб боротися проти мафії ..
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Нет однодумцив, а врагов - море. Это всё суперсложно и опасно. Богомолец отказалась стать министром, грузин , как и ожидалось, ничего не сделал, как и Мусий. Супрун оказалась мужиком.
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богомолець відмовилась тому , що їй і ніхто не пропонував таку посаду з таким недорозвитком , та й потрібно було б відчитатись за всю нерухомість ..
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неправда, Богомолец не раз давала интервью на эту тему
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Ликвидировать МОЗ и не надо бороться ни с какими схемами...
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То може і лікарів ліквідувати? Бо без МОЗ то вже будуть не лікарі, а знахарі костоправи-кишкодери. Назад у печери
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Очень интересная мысль, а почему? Если не будет кому торговать специализацией, назначениями, сертификатами о повышение категории. снимать откаты на закупках и т.д. то у нас не будет врачей? Я думаю что в частной медицине, эти "медико-чиновники" никому даром не нужны
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В Виннице планируют одна больница будет обслуживать 860 тыс населения ( грубо 1млн).
Красота! по логике на всю Украину будет 45 больниц...
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Больше всего козятинцы боятся «досрочно» лечь в могилы. Ведь в городе закрывают Центральную районную больницу: в рамках «реформ» американской волонтерки Супрун, которая имитирует министра здравоохранения.
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Всі питання стосовно закриття до Кличка , БПП , НФ ,завдяки їм всі обєкти тепер належать громадам , як і їх утримання . . Головою потрібно було думати коли обирали а не дупою. Дятли.
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Щоб зрозуміти що і звідки , потрібно було подивитись прийняття бюджету, а не валити на Супрун закриття лікарень . Блок Панамських патріотів , антинародний фронт , радикали , частина ригів і проголосували за закриття лікарень !!! . Яким чином? , а банально просто - намалювавши зі стелі ціни на енергоносії ( уряд створений коаліцією) , притому відмовши в фінансуванні комунальних послуг , віддавши їх ( як подарунок) , місцевим бюджетам. А місцеві бюджети в жопі. Дякуйте БПП, НФ, "радикалам" і ригам . Депутати від Батьківщини і Свободи волали , "не робіть цього, не робіть цього , бо буде біда" , та де там , голос волаючого в пустелі. А так як в ВР БПП , НФ , радикалів і ригів , обрали громадяни , то фактично і самі закрили.
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Мені 64 роки, а я навіть не маю медичної картки. Кожен повинен дбати за своє здоров"я сам (крім, звичайно, важких хвороб, яких варто не допускати). А то не встигнуть чхнути - до лікаря. Поки усі аналізи пройдеш - ще більше захворієш. Від одного запаху медичного закладу можна зомліти.
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Что -то маловато, в Виннице 10 млн 860 тысяч населения , иксперд - географ.
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В Виннице население 350 тысяч, я иронизировал над этим " хренниковым "
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Волонтерка Майдана Ульяна Супрун продолжает «сражаться» с украинскими медиками. Поняв, что проигрывает в войне с известным на весь мир кардиохирургом Тодуровым, «доктор Смерть» через депутатку-львовянку из «Самопомощи» Ганну Гопко показала-таки свой диплом.
Он оказался отпечатанной на ксероксе бумажкой, из которой выяснилось, что Супрун - специалист по аллопатии. Ну это как сказать, что учитель - специалист по учительствованию, например. Прикрыв, таким образом, свой непрофессионализм, глава Минздрава с новыми силами принялась уничтожать украинскую кардиологию. Это и понятно: ведь сердечно-сосудистые болезни в Украине являются главной причиной смертности ее жителей.

Руководствуясь этими соображениями, Супрун сначала остановила работу Центра Сердца Тодурова, а теперь и институт Амосова оставлен без денег. Согласно сообщению представителей парламентской группы «Депутатский контроль», Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова может перестать работать уже до конца месяца.
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Скільки коштує опреція у виконанні Тодурова? Бо у нас якщо не Амосов, то Тодуров, і обидва - в одиничному екземплярі. І обидва - унікуми. Звісно, що здеруть за операцію усе, що наа тобі і на родичах. Це що, сучасний підхід? Можливо, ми - нація, яка не здатна до лікарства, а скоріше, до навчання, щоб професійно виконувати лікарські протоколи, і щоб хірург середньої руки міг виконувати складні операції просто за протоколом. А так звісно, молимось на Тодурова, як на Бога - він же один такий.
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а Чому дільничі терапевти виписують одним і тим же безкоштовні ліки від 2 000 гр .. А хто не в змозі дійти до поліклініки , той як завжди жодного разу не отримав безкоштовний рецепт .. ОСЬ І ВСЯ СПРАВЕДЛИВІСТЬ .. СОЛІДАРНІСТЬ .. ЕЛЕМЕНТАРНА ЧЕРГОВІСТЬ ..
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Якщо корупціонери хвалять Супрун за боротьбу з корупцією, - значить якісь корупційні схеми таки зберегли, або створили нові.
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У головного кардіохірурга України Тодурова знайшли величезний маєток під Києвом.
Шість гектарів землі та будинок площею майже 700 кв. м. зареєстровані на дружину хірурга.

Про це дізналися "Наші гроші" з реєстру речових прав на нерухоме майно.
Зазначається, що шість гектарів землі та будинок площею майже 700 кв. м оформлені на дружину хірурга Олену Тодурову. Цю нерухомість Олені В'ячеславівні подарували у 2014 році. Хто саме дарував невідомо.
Проект землеустрою для родини Тодурових оформлювали разом із Марією Святенко та Людмилою Василевською.
Варто зазначити, що остання є співвласницею та директоркою ТОВ "Укрмедексперт". Ця фірма, зареєстрована в квартирі Василевської, напередодні Нового року вона виграла тендер Київського департаменту охорони здоров'я на 24,13 млн грн на поставку однопроекційної стаціонарної ангіографічної системи Bransist Alexa виробництва японської фірми "Shimadzu corporation".

Компанія була створена наприкінці 2015 року. Для доведення свого досвіду роботи на ринку "Укрмедексперт" вказав у тендерній заявці, що три поставки, дві з яких - медичне обладнання для благодійного фонду "Серце на долоні" дочки Тодурова Наталі та її чоловіка Анатолія Іванюка.
Також Людмила Василевська є керівником відділу інтернет-продажів фірми ТК "Домашній текстиль". Директором фірми значиться Алла Тодурова - дружина брата Бориса Тодурова Івана, який також є хірургом.
http://tsn.ua/ukrayina/u-golovnogo-kardiohirurga-ukrayini-todurova-znayshli-velichezniy-mayetok-pid-kiyevom-860498.html
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А вы где-то увидели слово коррупция?
Показано, что Тодуров, мягко говоря, человек небедный. Теперь дело за малым, подтвердить, что все указанное имущество соответствут официальным доходам доктора и членов его семьи.
И не связано ли его материальное благополучие с такими фактами в его деятельности?

Ustinova Alexandra
3 год. ·
Антикорупційниий лікбез для Тодурова, або із рубрики "хто вс..ся - невістка"
Тут наш відомий кардіохірург-захисник дистриб'юторів пише, що то МОЗ все винен, що він за подвійну ціну купує ліки, яких і так КАТАСТОФІЧНО не вистачає пацієнтам https://www.facebook.com/btodurov/?fref=ts
Так от наводжу приклад купівлі того самого «Цефапектаму» (діюча речовиина Цефоперазон), але закупленого НЕ В ОБХІД ПРОЗОРРО, але іншим Інститутом - раку https://goo.gl/zZuU0u
Виявляється, якщо не намагатися обдурити систему, розбиваючи лоти на допорогові закупівлі, то той самий препарат можна купити було не по 102 грн, а по 62, а саме на 40% дешевше. Додатково на 40% більше хворих Тодурова могли б отримати цей необхідний антибіотик. І саме про навар в ці 40% через дистриб'юторів, яких захищає Тодуров, писали свого час і правоохоронні органи і пацієнтські організації http://life.pravda.com.ua/columns/2017/01/6/222039/ Завод-виробник також підтвердив, що продає ці ліки оптовим покупцям за значно нижчою ціною https://goo.gl/lLUPPi
40% в середньому і склала економія на ліках через міжнародні організації, які прибрали цю корупційну маржу.
І да, «Центр протидії корупції» вже кілька років поспіль пише, що реєстр оптово-відпускних цін - це корупційний механізм https://goo.gl/4W8v9r оскільки ціни свідомо реєструються захмарні, але шановний Борисе Михайловичу, це не означає, що вас змушують за цими завищеними цінами їх купувати.
Тому пану Тодурову дуже раджу перестати «дружити» з «Людмилою-фарм» та «Галафарм», обидві компанії-прокладки, які пов'язані з однією сім'єю Грошевих та почати думати про пацієнтів та їх забезпечення ліками в том числі.
Якщо коротко, то ситуація така: дала вам мама (держава) гроші каже піди в аптек купи аспірин. Ти обходиш 10, знаходиш найдорожчий, потім купуєш його пластинками, що ще підвищує ціну і несеш додому. Мама в шоці питає а чого ти найдорожчий купив, а ти такий: а я що, щось порушив? Репост антизради вітається
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И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун способна преодолеть СТАРЫЕ коррупционные схемы в медицине и быстренько придумать как "вылечить" побольше населения.Источник: http://censor.net.ua/n424454
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С ее образованием и дипломом она даже не может знать что такое коррупция.
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С ее образованием и дипломом она даже не может знать что такое коррупция.
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Напомним, народные депутаты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Игорь Шурма зарегистрировали проект постановления №5642 о признании работы временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун неудовлетворительной и обратились в Кабмин с просьбой снять ее с должности.Источник: http://censor.net.ua/n424454
это только ради людей и их здоровья...разве может быть иначе
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Ну, так - багатирьову вони визнавали успішним міністром: ніяких рехформ, робіть, що хочете, а я буду робити те ж саме. І де вона тепер? Чого втікла, якщо "нічого не крала"? От чесно: гляньте на фото Супрун - ну, таке собі нещастячко, і - коррупціонер. Може, трохи дурненька, але тоді запитання: "А нахріна було її ставити в.о.?" Що, інших не знайшлось? Чи держдеп "продавив"? Ну, тоді усі запитання... упс, держдеп змінився
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Вчера Интер-помойка не па деццки топила за Тудорова...
Много интересных персонажей было...
От вечно недооценённой и обиженной Богомолец и до Бори-Хюйдая...
Хороший походу министр...
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І що сказала Богомолець? Бо мені цікаво щось почути саме від неї.
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Сейчас скажу непопулярную вещь- надо меньше " лечиться"! Хватит придумывать болезни себе с подачи "врачей"( не думали , почему "врач" и "врать" имеет один корень с переменной согласной?) И вперед- с мешком по аптекам!!! Не думали, почему на ТВ из 250 каналов(тарелка), где-то то на 50 одновременно идут рекламные ролики лекарств?! Бабло, нет БАБЛО на лохах! Мне два раза ставили диагноз" онко" с вопросиком(?). Можете не верить, но я не ходила сразу ничего перепроверять, слушала организм... Прошло лет 15. Уже и забыла. Меньше берите в голову ерунды. Заведите собаку, вставайте в 5 утра и бегайте с ней часа два, читайте Ильфа и Петрова, флиртуйте, влюбляйтесь! Меньше бегайте по больницам. Где - то прочитала- есть только две болезни- Херня и Пиздец. Херня сама пройдет, а Пиздец , к сожалению, не лечится....
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Скажу вам еще более непопулярную вещь - надо меньше жить...
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Вчера в телевизоре сказали, что у Супрун диплом медсестры. Ющенко Зварича без диплома из США притащил в министры, Порошенко медсестру в министры, реформировать здравоохранение Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ульяна Супрун не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем и сидящих на потоках", - Данилюк
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