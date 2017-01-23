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Материалы по теме:
Все про:Крым (18007) Россия (64823) финансирование (1084) Донбасс (12003) Тука (429) Министерство по вопросам оккупированных територий (73)

 Финансовое истощение России работает: РФ в течение четырех месяцев уменьшает финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР", - Тука

Тука также отметил, что "инвестиции" РФ в оккупированный Крым также уменьшаются.

Россия уменьшает финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР". Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно месяца четыре, уже официально это не скрывается ни страной-оккупантом, ни представителями этих квазиобразований ("Л/ДНР". - Ред.), Россия уменьшает с каждым месяцем финансовую помощь этим квазиобразованиям. То есть, финансовое истощение России работает", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 75% переселенцев уже не вернутся на освобожденную территорию Донбасса, - Тука

Тука также добавил, что "инвестиции" РФ в оккупированный Крым также уменьшаются.
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Пусть ДНР и Крым пока побудут оккупированными,
Нельзя снимать санкции с РФ до развала ее экономики
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чЛенин : Москва слезам не верит,мы верим что каждый кацаПсин отдаст все для победы Мировой революции,а бабы гоффна еще нарожають..
маршал Жюков ПРОРОК в Атечистве КацаПсинскам..
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Пока такие как Ахметка "благодетельствуют " на Донбассе , эти территории никогда не станут по настоящему украинскими, даже если вернутся в Украину.
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Дотации из бюджета Украины были на Дамбасс 12-15 миллиардов гривен ежегодно,а иногда 20 ярдов,кармильцы блин миллиардеры...Псарня позорная
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То є так! Після страйку у СРСР шахтарі отримали чимало пільг. РигАнали десь у 2008 року проштовхнули закон про прєстижность шахтйорского труда. И все одно їм було замало.
Мріяли що роСССССССія їм створить рай. Та тільки вже зачинені і затоплені всі шахти Горлівки, Єнакієво, половина в Макіївці і Донецьку. ОЦЕ так РАЙ!
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Головне що ти оголошуєш тільки те що видула з прямої кишки.
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Заздрить "прєдатєлю" у котрого вистачило грошей на двері і домофон. А ось у цього путіголового сьогодні знову насано, підозрюю що це зробив Трамп.
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сайт богачи ДАУНбасса опубликовал списочек где указано :на 2013 год в ДАУНбассе было 23 миллиардера...,правда Бойко с Мариуполя недавно кони двинул...
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даунбассу полную блокаду-полнейшую поддерживаю......падыхать пущай едут на сродину-в вяликую срассею...
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Ожидается дальнейшее перекладывание бремени финансирования оккупированных территорий (размер дани захватчикам) на государство Украины, под различными предлогами.
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Якщо єдиною родиною то так робиться у всіх. Чи ти зачиняєш на замок свій холодильник від дружини?
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Ключеве слово-"єдиною родиною", але сепари і вата мені не родичі і більшості українців так само )))))
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Знаєш скільки вати наприклад в Кривому Розі? Так подивись результати останніх виборів мера. Давай зупинемо фінансувати це місто.
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Якщо дружина кричить сусіду "Вася, введи!" то від неї не тільки холодильник зачиняють...
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массовый наплыв с оккупированных территорий с целью типа беженец дайте украинскую пенсию действительно естть...Крысятничают жлобы...рюсскава мира..
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пусть лучше расскажет как он считал, а главное зачем? разве у него нет других дел?
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Тука- серия 122.
В этой серии рассея продолжает загибаться от финансового истощения.
А #тамженашилюди в оккупированном Донбассе продолжают прозревать, оценивая то, что Украина продолжает им выплачивать пенсии, давать воду , свет и газ.
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кацаПсины на площади чЛенина в ДАУНетске массово сжигали украинские паспорта..за что им прощение?за скотство?
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Можно простить сжигание паспортов, но вот парады пленных - никогда.
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два місяця виплачували пенсії на 10% вище. Потім сказали що укрохакери зломали їх базу ПФ?????!!!!!!?????? Нібито зі старої не можливо перерахувати з коєффіціентом 1.1.
Обіцяли повернути до НГ. .....Та де там!
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Пeрзидент Роисси ‏@KermlinRussia 3 год3 години тому

Новости энергетической сверхдержавы, а также для тех, кто хотел возрождения СССР:
в Магадане начали продавать бензин по талонам.
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При истощение РАБссии говорил намедни Димон Ведмедев,а совсем недано и профессор экономики МГИМО Валентин Катасонов просто подтвердил слова Дымона : РАБссии кирдык..
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фирма ТРАМПДОНАЛЬДС срочно обменяет миллион баксов на миллион рюсских рублясов. звоните пишите дрочите..
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Финансирование уменьшается.Но все равно это критически мало ! Давить нужно сильней. Жаль ,что в Украине нет президента и нормального правительства...А ведь вполне можно было бы в рашке замутить вторую большевистскую революцию.Чтобы вывести ее из войны и погрузить в разруху.Как это сделали в 17-ом немцы.И ведь предпосылки все есть.- Они мечтают вернуться в коммунизм.И расслоение на богатых и бедных ,огромное.Нужна лишь спичка.И вспыхнет с новой силой. - Взять профинансировать грача в Крыму.Заключить с ним договор,чтобы иметь на него компромат.И вперед.Продавшегося путину зюгана под зад,а самому на его место и на броневик.Миллионов 100,думаю хватило бы.Чтобы новые большевики начали громить старых.
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С финансированием грача вы явно погарячились
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Ну почему же.Комуняки,это такая гидота...Что за бабло и мать и Родину продадут.
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Не мели ерунду. Наши правящие буржуины вполне резонно будут бояться что огонь переметнется на их соседнюю хату.
Кстати, это и произошло с Германией в ноябре18-го (1918-1919). Что привело к краху Скоропадского.
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Читай внимательно текст.Основополагающим было наличие президента и нормального правительства.И не ровняй времена тех лет,и теперешних.Когда большевизм был в диковинку.И монстр мог пользоваться отсутствием опыта у людей.Будет как ФРГ( Украина)и гдр( рашка) Кацапы тупые.И не учаться на ошибках. Не менее 70 % хотят обратно в ссср.
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Игорёха.по данным опроса Блевота-Центр кацаПсинов стало 89% которые хотят назад в СаРай сцувеццкий..
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Разве о том разговор?
Да, и весь ход мировой истории гласит только о том что люди упорно ничему не учатся, ни на своих, ни на тем более чужих ошибках. Всё повторяется многократно, только под разными соусами.
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кацаПсинский Майдан Вячеслав Мальцев типа ментовский апазицианер Путлеру назначил на 5.11.2017 года..
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Батя когда жив был, рассказывал про Майдан в Мацкве 1957 года,когда маршал Жюков хотел асвададить дохдый ссср от комунцкага быдла....,окружил Москву 2 дивизиями танков Кантемировских и Таманских..,но Хунта Хрущева развенчала маршала-Мясника и выгнала из Москвы нах...,весёленькое было время..
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Туке россияне зарплату уменьшили. Так что он знает что говорит.
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ЗВР на 8 млрдов $ вырос за неделю в РФ, а этот майданутый рассказывает о загнивании России? хахахаххахааааааааа
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Нулевка. Ты чего сюда раньше не заходил, а сегодня приперся? Взяли на работу в ольгино?
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Ха-ха-ха-ха-ха баняк з голови зніми, дибіл йобаний =)))))))) скакєл, а ти чому ще не в АТО? давай вали, може російську армію в телескоп Хабл побачиш =))))))
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На россии за последний год в несколько раз увеличилось количество мужчин нетрадиционной ориентации. Они собираются группками по несколько человек без женщин, пьют тока водку и глядя друг другу в глаза проникновенно говорят: "У меня такая жопа!"
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Наивный украинский мальчик, Тука.
Россия в год тратит триллионы на сферу безопасности. Неужели вы думаете, что не найдется несколько десятков миллиардов на Донбасс, который также входит в эту сферу ?
Выдумывают уже какой год сказки про якобы истощение России, чтобы себя подбодрить.)))
Для России ситуация с Донбассом стоит копейки, а вот Украина надрывается на этой теме.
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===То есть, финансовое истощение России работает=== Вот потому начали всякие Черныши и Лутковские рассказывать, что там наши люди, им нужно все платить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинансовое истощение России работает: РФ в течение четырех месяцев уменьшает финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР", - Тука
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