 Финансовое истощение России работает: РФ в течение четырех месяцев уменьшает финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР", - Тука

Россия уменьшает финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР". Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ.
"Примерно месяца четыре, уже официально это не скрывается ни страной-оккупантом, ни представителями этих квазиобразований ("Л/ДНР". - Ред.), Россия уменьшает с каждым месяцем финансовую помощь этим квазиобразованиям. То есть, финансовое истощение России работает", - сказал он.
Тука также добавил, что "инвестиции" РФ в оккупированный Крым также уменьшаются.
10199 145
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Боевики не пустили патруль ОБСЕ к автодороге в направлении Мариуполя(3)
"Существует только один способ прекратить все спекуляции вокруг Донбасса - это принять закон об оккупированных территориях", - Тымчук(23)
"Три дебила - это сила": в оккупированном Крыму расклеили листовки с оккупантами Аксеновым, Захарченко и Плотницким, - волонтер Синицын. ФОТОрепортаж(137)
Хуг на месте оценит жизнь гражданских в Крутой Балке и Новгородском, - ОБСЕ(8)
Тука: Путин пытается "втюхать" нам Донбасс на своих условиях. ВИДЕО(0)
Жебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса(174)
Украина приветствует намерение ОБСЕ усилить технический потенциал спецмиссии на Донбассе(26)
Ответить
Нельзя снимать санкции с РФ до развала ее экономики
Ответить
Ответить
маршал Жюков ПРОРОК в Атечистве КацаПсинскам..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мріяли що роСССССССія їм створить рай. Та тільки вже зачинені і затоплені всі шахти Горлівки, Єнакієво, половина в Макіївці і Донецьку. ОЦЕ так РАЙ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В этой серии рассея продолжает загибаться от финансового истощения.
А #тамженашилюди в оккупированном Донбассе продолжают прозревать, оценивая то, что Украина продолжает им выплачивать пенсии, давать воду , свет и газ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Обіцяли повернути до НГ. .....Та де там!
Ответить
Новости энергетической сверхдержавы, а также для тех, кто хотел возрождения СССР:
в Магадане начали продавать бензин по талонам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати, это и произошло с Германией в ноябре18-го (1918-1919). Что привело к краху Скоропадского.
Ответить
Ответить
Ответить
Да, и весь ход мировой истории гласит только о том что люди упорно ничему не учатся, ни на своих, ни на тем более чужих ошибках. Всё повторяется многократно, только под разными соусами.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Россия в год тратит триллионы на сферу безопасности. Неужели вы думаете, что не найдется несколько десятков миллиардов на Донбасс, который также входит в эту сферу ?
Выдумывают уже какой год сказки про якобы истощение России, чтобы себя подбодрить.)))
Для России ситуация с Донбассом стоит копейки, а вот Украина надрывается на этой теме.
Ответить
Ответить