 Ситуация на КПВВ спокойная. Боевики воздерживаются и не обстреливают дорожные коридоры и пункты пропуска, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".
"Ситуация спокойная. Так, как и на остальных КПВВ, к счастью, боевики воздерживаются и не обстреливают дорожные коридоры и КПВВ. Поэтому это дает возможность им функционировать в штатном режиме. За минувшие сутки в целом, линию разграничения пересекли более 21 тыс. лиц 3,5 тыс. транспортных средств. То есть, это такие стандартные загрузки для этого периода времени", - сказал Слободян.
Говоря о разведении войск на Донбассе, спикер ГПСУ добавил: "Если говорить о разведении сил, то в данном случае на КПВВ это не распространяется, оно уже находится за пределами вот этой демилитаризованной зоны, поэтому КПВВ там, где оно функционировало, оно там и будет функционировать. …Никаких изменений в работе КПВВ не будет".
Напомним, спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин сомневается, что сегодня состоится разведение войск в районе Станицы Луганской - из-за обстрелов со стороны боевиков.
Как сообщалось ранее, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения". В соответствии с соглашением был осуществлен развод сил и средств в Золотом и Петровском, однако ОБСЕ до сих пор не имеет полного доступа к этим зонам.
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