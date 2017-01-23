 Экономика Украины не получила минимум 50 млн долл. экспортной выручки из-за проблем с полувагонами, - президент объединения "Металлургпром" Каленков

Существующая в Украине система распределения вагонов под управлением Центра транспортной логистики ПАО "Укрзализныця" негативно влияет на экономику Украины и несет в себе значительные коррупционные риски. Об этом идет речь в письме в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана от президента объединения "Металлургпром" Александра Каленкова. Такое положение дел, по словам Каленкова, бьет как по бизнесу, так и по самой "Укрзализныце", передает 112.
"Из-за нехватки полувагонов горнодобывающие предприятия Украины в 4 квартале 2016 года по разным оценкам недогрузили на экспорт до 10% запланированных объемов железной руды, что эквивалентно потере валютной выручки в объеме 50 млн долл. Недополученная выручка "Укрзализныци" составляет около 140 млн грн. (Почти 1/2 прибыли УЗ в 2016 году)", - указывает эксперт.
Каленков указывает на две основные проблемы в обеспечении вагонами. Первая - это предоставление услуг по распределению вагонов через фирмы-посредники, которые не являются грузоотправителями, их наценка потенциально может быть источником коррупции. Вторая - подход к распределению грузов.
"Неравномерный подход к обеспечению вагонами разных грузоотправителей (так, средний % обеспечения производителей железной руды в 4 квартале 2016 года составил 20%, меткомбинатов - 13%, в среднем по Украине - 30%, а отдельные частные предприятия обеспечены на 90-100%, причем на их перевозках задействовано 40% парка полувагонов УЗ), что может быть свидетельством наличия коррупции как на центральном, так и местном уровне", - пишет Каленков.
По словам президента объединения "Металлургпром", предложенное Министерством инфраструктуры Украины решение в виде внесения изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 9 апреля 2012 № 209 "О мерах по урегулированию ситуации с организацией железнодорожных грузовых перевозок" не позволит решить вышеуказанные проблемы, по ряду причин, одна из которых заключается в том, что "распоряжение КМУ №209-р как раз и было принято для стабилизации ситуации в сфере железнодорожных перевозок после того, как Укрзализныця начала устанавливать тарифы по своему усмотрению".
Президент объединения просит Кабмин и "Укрзализныцю" внести ряд изменений в процесс распределения вагонов.
"Начиная с 01.02.2017 и до выполнения п.1 обеспечить равноправный доступ грузовладельцев к полувагонов ОАО "Укрзализныця" путем изменения подхода к регулированию потоков порожних вагонов под управлением ЦТЛ таким образом, чтобы каждая дирекция в структуре УЗ была обеспечена порожними полувагонами ЦТЛ пропорционально доли ее нагрузки на сети УЗ в предыдущем периоде (месяц / квартал), при этом грузоотправители, которые отгружают более 500 вагонов в месяц, были обеспечены ими в автоматическом режиме", - резюмирует Каленков.
Кроме того, Александр Каленков обратился к премьер-министру с просьбой дать поручение Министерству инфраструктуры и ПАО "Укрзализныця" проработать альтернативу отмене распоряжения КМУ №209-р от 09.04.2012, которая позволит снизить инфраструктурную составляющей ж/д тарифа в пользу вагонной. Это позволит увеличить доходность вагонов и создать предпосылки для обновления парка как "Укрзализныци", так и прочих участников рынка грузовых перевозок. Также руководитель отраслевой ассоциации попросил обязать "Укрзализныцю" предоставлять вагоны только по прямым договорам с грузовладельцами или входящими в их структуру транспортными компаниями.
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-Плять вернуть состав догрузить вагоны полностью.!!!
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Кто недополучил 50 млн? Украина или Ахметов?
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