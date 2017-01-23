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 Экономика Украины не получила минимум 50 млн долл. экспортной выручки из-за проблем с полувагонами, - президент объединения "Металлургпром" Каленков

Недополученная выручка "Укрзализныци" составляет около 140 млн грн

Существующая в Украине система распределения вагонов под управлением Центра транспортной логистики ПАО "Укрзализныця" негативно влияет на экономику Украины и несет в себе значительные коррупционные риски. Об этом идет речь в письме в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана от президента объединения "Металлургпром" Александра Каленкова. Такое положение дел, по словам Каленкова, бьет как по бизнесу, так и по самой "Укрзализныце", передает 112.

"Из-за нехватки полувагонов горнодобывающие предприятия Украины в 4 квартале 2016 года по разным оценкам недогрузили на экспорт до 10% запланированных объемов железной руды, что эквивалентно потере валютной выручки в объеме 50 млн долл. Недополученная выручка "Укрзализныци" составляет около 140 млн грн. (Почти 1/2 прибыли УЗ в 2016 году)", - указывает эксперт.

Каленков указывает на две основные проблемы в обеспечении вагонами. Первая - это предоставление услуг по распределению вагонов через фирмы-посредники, которые не являются грузоотправителями, их наценка потенциально может быть источником коррупции. Вторая - подход к распределению грузов.

"Неравномерный подход к обеспечению вагонами разных грузоотправителей (так, средний % обеспечения производителей железной руды в 4 квартале 2016 года составил 20%, меткомбинатов - 13%, в среднем по Украине - 30%, а отдельные частные предприятия обеспечены на 90-100%, причем на их перевозках задействовано 40% парка полувагонов УЗ), что может быть свидетельством наличия коррупции как на центральном, так и местном уровне", - пишет Каленков.

По словам президента объединения "Металлургпром", предложенное Министерством инфраструктуры Украины решение в виде внесения изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 9 апреля 2012 № 209 "О мерах по урегулированию ситуации с организацией железнодорожных грузовых перевозок" не позволит решить вышеуказанные проблемы, по ряду причин, одна из которых заключается в том, что "распоряжение КМУ №209-р как раз и было принято для стабилизации ситуации в сфере железнодорожных перевозок после того, как Укрзализныця начала устанавливать тарифы по своему усмотрению".

Президент объединения просит Кабмин и "Укрзализныцю" внести ряд изменений в процесс распределения вагонов.

"Начиная с 01.02.2017 и до выполнения п.1 обеспечить равноправный доступ грузовладельцев к полувагонов ОАО "Укрзализныця" путем изменения подхода к регулированию потоков порожних вагонов под управлением ЦТЛ таким образом, чтобы каждая дирекция в структуре УЗ была обеспечена порожними полувагонами ЦТЛ пропорционально доли ее нагрузки на сети УЗ в предыдущем периоде (месяц / квартал), при этом грузоотправители, которые отгружают более 500 вагонов в месяц, были обеспечены ими в автоматическом режиме", - резюмирует Каленков.

Кроме того, Александр Каленков обратился к премьер-министру с просьбой дать поручение Министерству инфраструктуры и ПАО "Укрзализныця" проработать альтернативу отмене распоряжения КМУ №209-р от 09.04.2012, которая позволит снизить инфраструктурную составляющей ж/д тарифа в пользу вагонной. Это позволит увеличить доходность вагонов и создать предпосылки для обновления парка как "Укрзализныци", так и прочих участников рынка грузовых перевозок. Также руководитель отраслевой ассоциации попросил обязать "Укрзализныцю" предоставлять вагоны только по прямым договорам с грузовладельцами или входящими в их структуру транспортными компаниями.

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Потрібно в кілька разів підняти тарифи на залізничні вантажні перевезення до рівня тарифів в ЄС і тоді вагонів буде вдосталь!
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тогда их даже можно будет сдать на металлолом.
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Олігархи сплачують за морські перевезення в доларах і не плачуть! А тарифи Укрзалізниці лишились в гривнях після підйому долара в 3,5 рази, то в чому проблема? Вантажні тарифи мають автоматично збільшуватись за курсом долара! Це буде стримуючим фактором для української мафії! Сьогодні тарифи Укрзалізниці треба підняти в рази, щоб забезпечити прибутки УЗ на рівні 1,5-2 млрд доларів на рік!
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А пересічні громадяни і так сплачують за електрику та газ більше ніж в ЄС!
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если повысят цены за перевозки, то тогда обязательно будут платить меньше
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Електрика і так вже коштує більше ніж в ЄС, ми вже платимо по світовим цінам! А олігархи чомусь сплачують в 5-7 разів дешевше за послуги Укрзалізниці! А чому? Якщо все по світових цінах, то будь ласка, панове, сплатіть справедливу ціну за перевезення Укрзалізниці!
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отож мля. Хочете ціну на вугілля Роттердам+, буде Вам ціна на залізницію від Дойче Бан!
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не надо мне проводить ликбез, я неплохо осведомлён. но раз народ молчит, значит всем всё нравицца.
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Народ буде мовчати і тоді коли будуть вішати всіх причетних до Роттердам+, будемо вважати це мовчазною згодою!
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никто никого не будет вешать, забудьте. лично я больше не выйду на Майдан в своём городе, чтобы получить снова по голове.
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Зате вийдуть мільйони інших громадян, які раніше не виходили на Майдани!
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Війна не дасть українцям спокійно жити, тому інтервал між Майданами буде істотно зменшуватись, щоб буде катастрофою для мафії при владі! Наступного Майдану почнуть полювати на мафію!
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жаль что ты "таксист" - а так бы мог президентом работать...
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хотя, правильно, надо поднимать тарифы, пусть бизнес нахер выезжает из страны, зато железная дорога останется
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Бізнесу в Україні немає, є тільки олігархи які не сплачують податки та ховають гроші в офшорах. Хто буде виїжджати з України? Ахметов, Фірташ, Коломойський, Новінський, порошенко, Косюк? та пішли вони всі нах, хай ідуть під три чорти, теж мені бізнесмени! Вони не сплачують податки а лише заробляють на Україні. Відшкодування ПДВ цим панам склало в 2016 році - 94,5 млрд грн! Найух нам такий бізнес?
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весь крупный бизнес в мире принадлежит корпорациям и это не является тайной. извини, но ты пишешь херню.
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Корпорації це не олігархи. Корпорації ведуть чесний відкритий бізнес, а олігархи ведуть кримінальний бізнес на договорняках з владою та всупереч українському законодавству. Не порівнюйте українських та російських бидло-олігархів, які працюють в Україні, з міжнародними корпораціями! Олігархи мають платити за все по міжнародним тарифам і навіть більше, бо вони наживаються на договорняках з владою, тобто мають ексклюзивні умови!
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олигархи, просто они называются по другому.
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Ну, це Ваша уява про світ, не буду заважати Вам бачити весь світ через призму української корупції та криміналу! Але весь світ давно вішає таких олігархів та розстрілює (як в Китаї) і тільки ми цацкаємось з цими бандитами! Олігархи на Заході це акули бізнесу, а наші олігархи це втажаки злочинних банд.
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олигархи на западе такие же, как и здесь, просто они там где живут, не срут, зарабатывают на таких территориях, как Украина.
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Ні, на Заході олігархи не такі як в нас. Типовий приклад західного олігарха це Трамп - успішний мільйрдер в другому поколінні, який є лідером бізнесового світу Америки, який сам веде численні телевізійні шоу, який сам вигадує гасла для своєї виборчої кампанії! Олігархи на Заході це непересічні лідери, які можуть бути причетні до корупції та криміналу. А в нас олігархи це ставленики криміналу які не є жодними лідерами чи непересічними особистостями, це банальні бандити! Фірташ - ставленик російського кримінального світу та путіна, Ахметов - ставленик московських генералів КДБ та кримінального світу, які після розпаду СРСР захопили Донбас. Новінський - ставленик російської мафії. порошенко-бойко-колєсніков, - ставленики мафії Кучми-Януковича. Між олігархами в Україні та на Заході прірва!
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трамп мошенник и рейдер, такой же, как сорос. перестаньте, наконец-то, канонизировать мировые денежные мешки. наши ублюдки зарабатывают выстригая своих баранов, а иностранные выстригают чужих, таких, как мы, ещё раз повторяю, для тех, кто не понимает.
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примітивізм у сприйнятті світу це ознака дикунів. Трамп побудував свою імперію на успішних бізнес-проектах, беручи у свого батька гроші В БОРГ! А що побудував порошенко крім політичної корупції в парламенті? Не треба порівнювати наших бидло-му*аків зі справжніми бізнесменами!
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ты лучше меньшовартость собственную спрячь хотя бы. и за кучерявого хряка не надо мне писать, меня может разорвать. кстати, крендель тоже у папы занимал, как и гнойсман у папы бори, так что плохой пример.
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Хто в кого займав? Не смішіть мене. петро порошенко все життя працює на держслужбі, в кого він що займав і в який бізнес вкладав? Де бізнес п.порошенка? Є Рошен побудований його батьком, а де бізнес пєті на який він займав гроші у папи?
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Бізнес пєті це крадіжка 10 млрд доларів рефінансування НБУ в 2008 році, коли пєтя був Головою Ради НБУ! Оце бізнес пєті.
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Аналог Укрзалізниці, який перевозить стільки ж вантажів, німецькій Дойче Бан закінчив 2015 рік з прибутком у 1,5 млрд євро, а Укрзалізниця закінчили 2015 зі збитками у більш ніж 16 млрд грн! Чому ми дозволяємо олігархам грасти у нас мільярди євро щороку на низьких необгрунтованих тарифах на перевезення вантажів? Скільки ще ми будемо датувати олігархів?
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не новости, а унылое говно, хочется выпить от таких "реформированных" изменений в стране.
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Поотгоняли все вагоны на Донбасс, а теперь жалуются.
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так вы ж кантрацептивы штопаные у власти..делайте что нибудь а не нойте,не воруите и меньше брэшить..министры ***вые!
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-Начальник вышел состав загруженный 20 полувагонами.
-Плять вернуть состав догрузить вагоны полностью.!!!
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Вы не смейтесь...это селекторное совещание проводил новый начальник УЗ Зенько Афтаназьев Исторический факт.
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Тысячи вагонов (полувагонов в особенности) были разорены и сданы в метлом именно жителями того самого даунбаса с пришлыми якутами.
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Не хватает полувагонов? Нутак расскажите сколько тысяч полувагонов подарили разейским боевикам, которые их на Рашку продали.
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100 000 полувагонов подарили,перед тем как подарить заехали на заводы Рошен залили шоколад и погнали прямо на Россию продавать его русским и платить налоги за это в российскую казну... офшорный барыга и здесь вдвойне наварилься.. уси на майдан короче...
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Опять ахметовские шавки завыли.
Кто недополучил 50 млн? Украина или Ахметов?
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При таких тарифах на перевозки - можно сказать что железнодорожники съэкономили деньги, не перевозя товар.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЭкономика Украины не получила минимум 50 млн долл. экспортной выручки из-за проблем с полувагонами, - президент объединения "Металлургпром" Каленков
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