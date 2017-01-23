EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Экономика
  327  7
Все про:ФГИ (457) Билоус (29)

 Глава ФГИ Билоус предложил создать холдинг стратегических компаний по сингапурскому сценарию

Правительству нужно закончить работу над стратегией управления государственным имуществом и решить, что делать с наиболее важными компаниями.

Альтернативой приватизации может стать объединение в единый холдинг, заявил глава Фонда госимущества Украины Олег Билоус.

В интервью "Зеркалу недели. Украина" он сообщил, что без учета оборонного сектора стратегически важных государственных компаний уровня "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Энергоатома" в стране насчитывается несколько десятков. "Государство и сами компании не готовы к продаже, да и смысла продавать сегодня нет", - подчеркнул Билоус.

Сейчас они находятся под управлением различных министерств, однако мировой опыт доказывает эффективность объединения в одной структуре. "Таким местом может стать государственная холдинговая компания, как это сделали в Сингапуре, Малайзии, Швеции или Норвегии. Холдинги аккумулируют в себе компании и инвестируют в бизнесы по всему миру, их активы оцениваются в сотни миллиардов долларов", - рассказал Билоус в интервью.

По мнению главы ФГИ, создание подобного холдинга в Украине позволит внедрить современные стандарты корпоративного управления, развить приоритетные направления бизнеса, выйти на международные рынки капитала и получить значительную прибыль.

"Одну компанию за другой выводить на IPO на украинском и зарубежном рынках, чем мы восстановим наш фондовый рынок и создадим платформу для пенсионной реформы, так как у нас появятся ценные бумаги "голубых фишек" с миллиардными капитализациями. Это приведет к большим доходам, которые будут аккумулироваться в спецфонде. Оттуда можно финансировать погашение кредитов МВФ и суверенных долгов, масштабные инвестпроекты национального характера", - предлагает Билоус.

Глава Фонда госимущества прогнозирует, что приток денег нефискального характера даже позволит снизить налоги. "10 лет - и мы другая страна. Но это в далеком будущем. Приближаю его, как могу. И это большой тест для правительства - любого - готово ли оно пойти этим путем", - добавил он.

билоус


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Женіть ідіотів поки вони не наробили біди! Провал приватизації ОПЗ це зрада України, тепер треба повністю замінити фонд держмайна і вигнати звідти всіх ставлеників олігархів, які зривають приватизацію!
 показать весь комментарий
Ответить
 
классное предложение - ну а теперь кратко и по пунктам, как это сделать...
или вы пишите только апрельские тезисы...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все инновации при нынешних правителях,крайне не выгодны им самим.Поэтому разговор пустой.Точка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похер абсолютно какая модель, есть разные успешные модели, коррупция сгноит любую, пока во главе министерств и корпораций размера и важности Укроборонпрома встают продукты деградации элит как то сынки Пашинских и Аваковы вместо профессионалов мирового уровня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будут строить замок в песочнице, а чтобы он не пересох и не развалился, всё время вместо воды, поливать его деньгами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как вы за..бали. каждое утро любое безграмотное, коррупционное чмо садится и рассказывает, что ему приснилось сегодня ночью. когда же вы работать начнёте, твари?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлава ФГИ Билоус предложил создать холдинг стратегических компаний по сингапурскому сценарию
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция армия РФ Геращенко_Антон День Соборности Украины Донбасс допинг-контроль ДТП евромайдан история Киев Крым Луганщина майдан минские соглашения награда Нацполиция ОБСЕ обстрел Олег Богачук память покушение Порошенко Россия Совбез ООН спорт США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти