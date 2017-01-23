 Во время председательствования в Совбезе мы поставим вопрос об открытии в Украине офиса ООН для мониторинга выполнения Минских договоренностей, - Ельченко

Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы используем все возможности для того, чтобы поднять наши вопросы. Например, по первой теме - по защите критической инфраструктуры", - сказал Ельченко.
Что касается вторых тематических дебатов по конфликтах в Европе, то "это будет прекрасный повод нарушить наш вопрос и послушать, что думают другие".
Также мы обязательно снова поставим вопрос об открытии в Украине офиса поддержки ООН и о большей роли Генерального секретаря.
"Не хочу загадывать наперед, но я думаю, что в феврале у нас будут несколько возможностей для того, чтобы, пользуясь председательством, попробовать принять решение Совета Безопасности по меньшей мере об открытии офиса ООН в Украине. Который будет заниматься мониторингом выполнения Минских договоренностей. Но это зависит не только от ситуации здесь, а еще и от того, как пойдет наш переговорный процесс с ОБСЕ - мы не хотим мешать, чтобы один процесс накладывался на другой. Так что если будет возможность и необходимость, мы обязательно этот вопрос в феврале поднимем", - сказал Ельченко.
При этом посол попросил не преувеличивать роль и значение именно председательствования в этом месяце, "потому что больше важен сам процесс членства в Совбезе, а он двухлетний".
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