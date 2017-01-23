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Все про:дипломатия (936) Ельченко (114) ОБСЕ (2199) ООН (1873) Совбез ООН (464) минские соглашения (1830)

 Во время председательствования в Совбезе мы поставим вопрос об открытии в Украине офиса ООН для мониторинга выполнения Минских договоренностей, - Ельченко

Председательствование Украины в Совбезе ООН в феврале будет использовано для решения украинских проблем, в том числе об открытии офиса поддержки ООН в Украине для мониторинга выполнения Минских договоренностей.

Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы используем все возможности для того, чтобы поднять наши вопросы. Например, по первой теме - по защите критической инфраструктуры", - сказал Ельченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Защита объектов критической инфраструктуры и урегулирование конфликтов в Европе", - Ельченко о программе председательствования Украины в Совбезе ООН

Что касается вторых тематических дебатов по конфликтах в Европе, то "это будет прекрасный повод нарушить наш вопрос и послушать, что думают другие".

Также мы обязательно снова поставим вопрос об открытии в Украине офиса поддержки ООН и о большей роли Генерального секретаря.

"Не хочу загадывать наперед, но я думаю, что в феврале у нас будут несколько возможностей для того, чтобы, пользуясь председательством, попробовать принять решение Совета Безопасности по меньшей мере об открытии офиса ООН в Украине. Который будет заниматься мониторингом выполнения Минских договоренностей. Но это зависит не только от ситуации здесь, а еще и от того, как пойдет наш переговорный процесс с ОБСЕ - мы не хотим мешать, чтобы один процесс накладывался на другой. Так что если будет возможность и необходимость, мы обязательно этот вопрос в феврале поднимем", - сказал Ельченко.

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При этом посол попросил не преувеличивать роль и значение именно председательствования в этом месяце, "потому что больше важен сам процесс членства в Совбезе, а он двухлетний".
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Совет форумчанПравила форума
 
мінські угоди вже загинули і Слава Богу! Ці ганебні угоди по яким ми мали визнати владу терористів та годувати їх по захищенним статтям українського бюджету, міг підписати тільки повний ідіот або агент путіна. Ці угоди загинули, бо в них не було жодного шансу на реалізацію, тому про словосполучення "міснькі угоди" українська дипломатія має забути раз і назавжди! Тільки путіну вигідно згадувати про мінські угоди і тому зрозуміло на кого працює порошенко та єльчєнко!
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так что тогда сейчас действует...? или как всегда - тролли на вопросы не отвечают...
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Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянется.
Разговоры стихнут скоро,
А любовь останется.
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Кому то очень нужно своих мажористых детишек пристроить в международную организацию, для стажа и будущей карьеры. Будут сидеть и ушами груши околачивать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время председательствования в Совбезе мы поставим вопрос об открытии в Украине офиса ООН для мониторинга выполнения Минских договоренностей, - Ельченко
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