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 Боевики не пустили патруль ОБСЕ к автодороге в направлении Мариуполя

Пророссийские наемники террористической организации "ДНР" не пустили патруль Специальной мониторинговый миссии ОБСЕ проследовать к автодороге, которая ведет к Мариуполю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ЛІГА.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Боевики отказали патрулю миссии в доступе к автодороге Т0519 в направлении Мариуполя и отказались извлечь противотанковые и противопехотные мины, зафиксированные наблюдателями на блокпосте. Присутствовавший на месте генерал-майор ВС РФ при СЦКК сообщил, что он не может посодействовать обеспечению свободы передвижения СММ", - отметили в пресс-службе.

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Также террористы остановили ОБСЕ на КПВВ в с. Верхнешироковское (ранее - октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя. - Ред.) и потребовали, чтобы наблюдатели вышли из их автомобиля. Они расспрашивали, как долго наблюдатели работают в СММ, а у одной из них - кем она работала раньше. Патрулю разрешили продолжить движение после того, как наблюдатели ответили на эти вопросы, при этом задержка составила 20 минут.

19 января спецпредставитель главы ОБСЕ и глава СММ ОБСЕ в Украине заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины.


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