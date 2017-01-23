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Все про:Садовый (236) Самопомич (797) Гопко (55)

 "Хотели Геллера, Хомутынника, Кивалова и Яценко сделать первыми зампредами комитетов. Я сказала, только через мой труп", - Гопко об исключении из "Самопомочи"

Народный депутат Анна Гопко (внефракционная) заявляет, что из фракции "Самопомич" в 2015 году ее исключили из-за принципиальной позиции.

Об этом рассказала в эфире программы "Нова кров" на телеканале ZIK, 22 января, передает Цензор.НЕТ.

"Мне казалось, что потом на базе этой политической силы сформируется платформа, где другие люди смогут объединиться, и это станет реально новой силой. Но, к сожалению, так не случилось", - вспоминает Гопко.

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Из "Самопомочи", уверена нардеп, ее исключили из-за принципиальной позиции: "Хотели Геллера, Хомутынника, Кивалова и Яценко сделать первыми заместителями председателей комитетов. Я сказала, только через мой труп эти люди станут первыми заместителями! Эти люди, которые голосовали за законы 16 января, причастны к хищению бюджетов, к разрушению судебной ветви власти, бюджета и т.д., не займут позиций первых заместителей председателей топ ключевых комитетов".

После этого и началось давление на нее, вспоминает Гопко, в частности со стороны лидера "Самопомочи" Андрея Садового.

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"Я ему сказала, что сейчас сделаю публичное заявление, что для меня только Бог, Украина и моя семья являются авторитетами. Кто бы ни звонил и не говорил, я от своего не отступлюсь".

"Я думаю, что уже где-то тогда всем стало понятно, что Гопко не в команде Садового, и им надо искать более лояльных людей, с которыми они смогут играть в их партийную игру", - добавляет Гопко.

Напомним, 31 августа 2015 года "Самопомич" исключила из своих рядов пятерых депутатов (Анну Гопко, Викторию Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко), поддержавших в первом чтении изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.
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Да кому ты эти басни впариваешь? Все видели, как ты на голосованиях шоколадным подмахивала.
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Ну так на 8 квартир в Києві потрібно було ж якось "заробити" !
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судя по риторике она скоро будет в команде соевого
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уже давно, осталось только формально оформить и святейшую туфлю на коленях облобызать
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Судя по разговору и мотивам,Гопко на правильном направлении.Непонятно,почему она раньше молчала. Что не давало ей еще тогда публично бить тревогу для украинцев в отношении этих темных личностей ? Почему-то все начинают кричать держи-вора,когда актуальность этого действия ,потеряна...
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Типа была слепая, а как только в депутаты прошла, тут же выяснила, что абсолютно все ее однопартийцы - зрадники.
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интересно бы послушать ответ Самопомощи....я уверен-рассказка будет абсолютно противоположная....Самопомощь -смешная партейка...если не ошибаюсь-их фракция единственная,которая очень быстро развалилась....депутаты "Воли" сразу вышли,а потом и Гопко с компанией выгнали из фракции....оставшийся огрызок и есть фракция СП.....
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"Напомним, 31 августа 2015 года "Самопомич" исключила из своих рядов пятерых депутатов(Анну Гопко, Викторию Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко), поддержавших в первом чтении изменения в Конституцию Украины в части децентрализации."
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"...для меня только Бог, Украина и моя семья являются авторитетами." Источник: http://censor.net.ua/n424444
За таку позицію людину можна тільки поважати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хотели Геллера, Хомутынника, Кивалова и Яценко сделать первыми зампредами комитетов. Я сказала, только через мой труп", - Гопко об исключении из "Самопомочи"
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