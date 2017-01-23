 "Хотели Геллера, Хомутынника, Кивалова и Яценко сделать первыми зампредами комитетов. Я сказала, только через мой труп", - Гопко об исключении из "Самопомочи"

Об этом рассказала в эфире программы "Нова кров" на телеканале ZIK, 22 января, передает Цензор.НЕТ.
"Мне казалось, что потом на базе этой политической силы сформируется платформа, где другие люди смогут объединиться, и это станет реально новой силой. Но, к сожалению, так не случилось", - вспоминает Гопко.
Из "Самопомочи", уверена нардеп, ее исключили из-за принципиальной позиции: "Хотели Геллера, Хомутынника, Кивалова и Яценко сделать первыми заместителями председателей комитетов. Я сказала, только через мой труп эти люди станут первыми заместителями! Эти люди, которые голосовали за законы 16 января, причастны к хищению бюджетов, к разрушению судебной ветви власти, бюджета и т.д., не займут позиций первых заместителей председателей топ ключевых комитетов".
После этого и началось давление на нее, вспоминает Гопко, в частности со стороны лидера "Самопомочи" Андрея Садового.
"Я ему сказала, что сейчас сделаю публичное заявление, что для меня только Бог, Украина и моя семья являются авторитетами. Кто бы ни звонил и не говорил, я от своего не отступлюсь".
"Я думаю, что уже где-то тогда всем стало понятно, что Гопко не в команде Садового, и им надо искать более лояльных людей, с которыми они смогут играть в их партийную игру", - добавляет Гопко.
Напомним, 31 августа 2015 года "Самопомич" исключила из своих рядов пятерых депутатов (Анну Гопко, Викторию Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко), поддержавших в первом чтении изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.
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За таку позицію людину можна тільки поважати.
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