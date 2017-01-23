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 "Существует только один способ прекратить все спекуляции вокруг Донбасса - это принять закон об оккупированных территориях", - Тымчук

Для урегулирования ситуации на Донбассе нужно принять закон об оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на Facebook.

"Существует только один способ прекратить все спекуляции вокруг Донбасса - это принять закон об оккупированных территориях. Тогда не будет жарких споров по теме "блокады" этой территории, не будет "зазора" для фактической контрабанды в обе стороны, и, наконец, наши политики и чиновники утратят поле для маневра в определении статуса этих районов. Заодно заткнем рот разным пинчукам, медведчукам, савченкам и прочим нашим глашатаям Кремля", - пишет он.

"В решении конфликта на Донбассе такой шаг является также единственным способом выйти из хронического тупика Минских соглашений и переформатировать нынешний формат, когда мы ведем переговоры с кучкой непонятных проходимцев, а главный виновник конфликта в лице России сидит в сторонке и с довольным видом изображает "посредника", - подчеркнул политик.

По его словам, с принятием такого закона Россия де-юре получает не просто статус агрессора, но и несет полную ответственность за ситуацию на оккупированной ею территории. "Мы видим прекрасный шаг со стороны Европы на пути именно такого алгоритма решения проблемы, а именно резолюцию ПАСЕ о РФ-агрессоре, принятую в октябре прошлого года. С принятием указанного закона Украины мы, по сути, совместно с европейцами создадим необходимую базу для того, чтобы возложить на Путина ответственность и вести переговоры с ним. А это совсем другие споры, нежели посиделки с кучкой наркоманов из "ДНР" и "ЛНР" в Минске. По крайней мере, в рамках пресловутого мирного урегулирования Украина и цивилизованный мир может давить на Путина, возлагать на него ответственность и требовать от него гарантий, в отличие от штурмующего Ла-Манш Захарченко и ловящего под Луганском чернокожих наемников НАТО Плотницкого", - отметил депутат.

"Заодно "проясняется картина" для новой администрации США, которой только предстоит выработать свою позицию по Донбассу: поскольку если сегодня в самой Украине не определен четкий юридический статус этих территорий, то чего мы ждем от Трампа? К слову, удивительно, как мы вообще в таких условиях увидели указанную резолюцию ПАСЕ", - заявил Тымчук.

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Он напомнил, что в июле 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3593-д "О временно оккупированной территории Украины".

"Важная деталь: в рамках данного законопроекта вполне можно разрабатывать механизмы, которые позволят максимально защитить украинских граждан социально, избежав при этом столь любимых сейчас некоторыми деятелями спекуляций", - подчеркнул парламентарий.

По его информации, в законопроекте об оккупированных территориях указано, что компенсировать местным жителям убытки от повреждения их собственности должна РФ. "А значит, мы можем уже сейчас выделять нашим пострадавшим гражданам необходимые средства из нашего госбюджета, но с тем, чтобы после решений международных судов соответствующие компенсации от России шли в украинский бюджет. То есть нужные механизмы разработать можно (и нужно), главное - принять сам закон", - пишет депутат.

"Есть надежда, что законопроект об оккупированных территориях будет рассматриваться в Раде уже в начале новой сессии, т. е. в начале февраля. Принимать его надо было даже не вчера, а позавчера. Но лучше поздно, чем никогда", - добавил он.

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У міжнародній дипломатії важливо і самим мати поле для маневру, і своїм партнерам його залишати.
Та якщо Рада вирішить, що час для цього закону настав-то так і буде. Якщо його Порошенко не заветує.
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Закон про окуповані території це спроба реалізувати мінський договорняк, бо сьогодні тільки закону про окуповані території не вистачає для продовження розвалу України! Далі будуть вибори в ДНР та ЛНР і консервація терористичної влади на окупованих територіях на майбутні 30-50 років. Це знищить Україну!
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Правильно, товарищ Тымчук. Умные люди об этом законе уже 3-й год говорят. Говорить говорят, а закона, как небыло, так и нет.
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У 2017 році постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а у подальшому - вже і Криму. Цим процесом будуть займатися поліцейські, гвардійці, органи юстиції, але першими вирушать прикордонники. - Арсен Аваков https://youtu.be/hLfE5QOZm-g
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Да?Сколько в Раде депутуток торгует или имеет совместный бизнес с Рашкой?Сколько народу кормится с войны?Наберёте вы голосов...так,как со спец-конфискациями будет или с недоторканостью.
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