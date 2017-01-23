 Проект закона об инвалюте будет готов к концу первого квартала, - замглавы НБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ЛІГА.net рассказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий.
"Драфт нового закона планируем завершить к концу первого квартала и уже во втором квартале внести его в Раду", - сказал Чурий.
По его словам, основная цель документа - отмена запретительных норм в существующих законах, касающихся, к примеру, инвестиций за рубеж, лицензирования ряда валютных операций, регистрации кредитов от нерезидентов.
Чурий отметил, что над текстом закона работает проектный офис, донором которого выступает Еврокомиссия.
"Закон будет рамочным, а у НБУ будут широкие полномочия регулирования рынка с помощью своих нормативных актов", - уточнил Чурий. Прогнозировать дату принятия документа в парламенте он не стал.
Как сообщалось ранее, за два года из банковской системы физические лица вывели $11 млрд.
3766 10
Приток иностранной валюты в Россию упал до 18-летнего минимума, - Центробанк РФ(98)
Колебания курса гривни не связаны с повышением "минималки". Кто-то хочет разогнать панику на этом фоне, - Гройсман(130)
Нацбанк объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов(100)
"Фантом" на Донетчине не пропустил на оккупированную территорию автомобиль с 60 тысячами долларов США(17)
7х3=24. Таблица умножения по-российски. ФОТОФАКТ(11)
"Национальный банк не допустит развертывания кризисных явлений на валютном рынке", - замглавы НБУ Чурий(106)
Национализация "Приватбанка" не окажет никакого влияния ни на инфляцию, ни на курс гривни, - Гонтарева. ВИДЕО(244)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить