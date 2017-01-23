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Все про:валюта (3005) НБУ (4124) проекты (60) Чурий (5)

 Проект закона об инвалюте будет готов к концу первого квартала, - замглавы НБУ

Проект закона об иностранной валюте будет готов к концу первого квартала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ЛІГА.net рассказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

"Драфт нового закона планируем завершить к концу первого квартала и уже во втором квартале внести его в Раду", - сказал Чурий.

По его словам, основная цель документа - отмена запретительных норм в существующих законах, касающихся, к примеру, инвестиций за рубеж, лицензирования ряда валютных операций, регистрации кредитов от нерезидентов.

Чурий отметил, что над текстом закона работает проектный офис, донором которого выступает Еврокомиссия.

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"Закон будет рамочным, а у НБУ будут широкие полномочия регулирования рынка с помощью своих нормативных актов", - уточнил Чурий. Прогнозировать дату принятия документа в парламенте он не стал.

Как сообщалось ранее, за два года из банковской системы физические лица вывели $11 млрд.



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Важливий закон-інвестори на нього вже зачекалися. Щасти.
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В нас дуже багато класних законів! Питання - чому в Україні твориться таке беззаконня???
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В общем смысл такой, вывести "законно" бабло, под видом инвестиций за рубеж ( ясное дело, в Украину они инвестировать сами не собираются, только лохов на Западе ищут), а потом от свох офшорных компаний, выдать кредиты и закабалить страну окончательно.
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польские яблоки, 2 тонны, угадайте с трех раз, где это происходит?

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Це Америка, а на тракторі Абама, просто його не видно.
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Во всем цивилизованном мире не существует такого понятия. как валюта. Есть единое определение - деньги
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Осталось валютные депозиты вкладчиков предвестии в гривну и помахать ручкой
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Не пройшло і 26-ти років як взялись створювати цей закон.
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