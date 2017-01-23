 Сегодня открывается зимняя сессия ПАСЕ: украинский вопрос - один их ключевых

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, одним из главных вопросов повестки дня указано функционирование демократических институтов в Украине. Обсуждение украинского вопроса запланировано на среду, 25 января.
Докладчиками Мониторингового комитета являются депутат от Испании Йорди Хукла и депутат от Германии Аксель Фишер. В докладе, в частности, приветствуется внедрение украинской властью "амбициозной программы реформ". Докладчики отмечают, что эти реформы проводятся в атмосфере вызовов, вызванных российской агрессией на востоке Украины и оккупацией Крыма.
Признавая связь между Минскими договоренностями и рядом реформ, комитет отмечает, что отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей не может быть использовано в качестве извинения за непроведение других реформ, которые важны для демократической консолидации страны. Одновременно докладчики констатируют, что был достигнут значительный прогресс в изменении законодательства, необходимого для реформ. По их мнению, сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были выполнены и переведены в изменения в поведении и практике.
Также, согласно повестке дня зимней сессии ПАСЕ, центральной темой являются наступление на журналистов и свободу слова в Европе (докладчик - депутат от Украины Владимир Арьев), вызовы и ответственность онлайн-медиа и журналистики, необходимость положить конец кибернетической дискриминации и онлайн-выступлениям, содержащим ненависть (докладчики - Арьев и Марит Маий).
Кроме того, в ПАСЕ был вынесен запрос о проведении срочных прений по вопросу функционирования демократических институтов в Турции и ситуации в Сирии. Ожидается, что к депутатам обратятся два президента - президент Кипра Никос Анастасиадес и президент Румынии Клаус Йоханнис. Приглашен также выступить европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.
Другими важными вопросами указаны ситуация в Ливане, вызовы региональной стабильности и европейской безопасности, гуманитарный кризис в Секторе Газа.
Окончательно повестка дня будет утверждена в первый рабочий день сессии.
312 13
Оккупанты вручили крымскому журналисту Семене обвинительное заключение по делу о "сепаратизме"(27)
Реформы в Минобороны помогают проводить 37 советников из стран-членов НАТО, - Полторак. ФОТО(16)
В случае реализации предложений Пинчука Путин не остановит гибридную войну против Украины, - нардеп Залищук(20)
"Это самая большая несправедливость - что украинцы живут меньше, болеют больше, чем наши соседи в ЕС", - Гройсман. ВИДЕО(154)
Спроба влади притиснути ЗМІ приречена на провал – Спірідонов(0)
Никому не позволю возвращать старые схемы в систему здравоохранения, - Гройсман(126)
"Будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - Гройсман(26)
Ответить
Ответить
...вызовы и ответственность онлайн-медиа и журналистики, необходимость положить конец кибернетической дискриминации и онлайн-выступлениям, содержащим ненависть (докладчики - Арьев и Марит Маий). Источник: http://censor.net.ua/n424441
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить