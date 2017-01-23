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Все про:журналистика (2284) ПАСЕ (970) свобода слова (944) сессия (214) Страсбург (43) реформы (2354)

 Сегодня открывается зимняя сессия ПАСЕ: украинский вопрос - один их ключевых

23 января в Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она продлится до 27 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, одним из главных вопросов повестки дня указано функционирование демократических институтов в Украине. Обсуждение украинского вопроса запланировано на среду, 25 января.

Докладчиками Мониторингового комитета являются депутат от Испании Йорди Хукла и депутат от Германии Аксель Фишер. В докладе, в частности, приветствуется внедрение украинской властью "амбициозной программы реформ". Докладчики отмечают, что эти реформы проводятся в атмосфере вызовов, вызванных российской агрессией на востоке Украины и оккупацией Крыма.

Признавая связь между Минскими договоренностями и рядом реформ, комитет отмечает, что отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей не может быть использовано в качестве извинения за непроведение других реформ, которые важны для демократической консолидации страны. Одновременно докладчики констатируют, что был достигнут значительный прогресс в изменении законодательства, необходимого для реформ. По их мнению, сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были выполнены и переведены в изменения в поведении и практике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация будет говорить в ПАСЕ о заложниках Кремля, - Ирина Геращенко

Также, согласно повестке дня зимней сессии ПАСЕ, центральной темой являются наступление на журналистов и свободу слова в Европе (докладчик - депутат от Украины Владимир Арьев), вызовы и ответственность онлайн-медиа и журналистики, необходимость положить конец кибернетической дискриминации и онлайн-выступлениям, содержащим ненависть (докладчики - Арьев и Марит Маий).

Кроме того, в ПАСЕ был вынесен запрос о проведении срочных прений по вопросу функционирования демократических институтов в Турции и ситуации в Сирии. Ожидается, что к депутатам обратятся два президента - президент Кипра Никос Анастасиадес и президент Румынии Клаус Йоханнис. Приглашен также выступить европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Другими важными вопросами указаны ситуация в Ливане, вызовы региональной стабильности и европейской безопасности, гуманитарный кризис в Секторе Газа.

Окончательно повестка дня будет утверждена в первый рабочий день сессии.
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Особисто мене найбільше цікавить ось це-
...вызовы и ответственность онлайн-медиа и журналистики, необходимость положить конец кибернетической дискриминации и онлайн-выступлениям, содержащим ненависть (докладчики - Арьев и Марит Маий). Источник: http://censor.net.ua/n424441
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Сейчас вся общественность встанет на уши, узнав, что лично ВАС ИНТЕРЕСУЕТ
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Мені було дуже важливо це дізнатися. В тебе це все по темі обговорюваної новини?
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Ваши персональные приверженности и интересы не должны быть объектом внимания окружающих, поскольку это является причиной спама, которым вы ежедневно утомляете форумчан
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А що треба робити на форумі-висловлювати чужі думки і їх же і підтримувати? Чи тупо лаятися та зневажати думку інших форумчан?
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На форуме люди высказывают свое мнение и как правило для этого хватает и пары коментов.Вы же на одной короткой ветке умудряетесь напостить двадцать. Так это у вас мнений столь много или вы все же тривиальный флудер?
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Приклади 20 коментів, що були першими на гілці можете навести? Дякую.
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Иммитация занятости и глубочайшей озабоченности
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ассамблея-попиз..ка-посиделка закончится ничем
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Бабушки расселись на лавочке возле подъезда и собрались обсуждать, кто лучше шерстяные носки свяжет.
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Пора уже переходить к практическим действиям.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня открывается зимняя сессия ПАСЕ: украинский вопрос - один их ключевых
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