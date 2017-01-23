 НАБУ начало проверку кандидатов на должности судей нового Верховного Суда

Первые выводы уже предоставлены Общественному совету добродетели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Информационно-аналитическая работа со стороны НАБУ сводится к оценке коррупционных рисков. Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный Суд специалистами без коррупционного прошлого", - пояснили в Бюро.
Напоминаем, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию Украины в части правосудия и Закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стране стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный Суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса. Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах Верховного Суда Украины (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года. К участию в конкурсе допущены 653 кандидата.
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Журналисты программы Схемы две недели наблюдали, кто приходит на встречи в администрацию президента.
"...
На Банковой журналисты встретили также главу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел судью Бориса Гулько и главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козъякова.
Около администрации видели и главу комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Константина Ващенко.
Среди депутатов, которые приходили на Банковую, были замечены Сергей Пашинский, Андрей Артеменко, Олег Ляшко, Константин Жеваго"
Черга на Банкову
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Сырника тоже комиссия во главе с Пороха гомункулами выбирала, скоро ебыч в монитор не поместится.
П. Жлобяра. Борьба с коррупцией и выход из 25тилетней жопы? Не не слышал, всё похерить марионеток расставить и под себя подмять.
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"Оплачено" - высшая из возможных отметка, с президетской печатью
"Судьи и депутаты: журналисты показали, кто ходит на Банковую"
Журналисты программы Схемы две недели наблюдали, кто приходит на встречи в администрацию президента.
За это время, среди прочих, на встречу приходил первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава - как он пояснил, по вопросу антикоррупционного суда.
Около администрации видели бывшего исполняющего обязанности прокурора Киева Олега Валендюка. На момент съемок он был первым заместителем прокурора Крыма, а через две недели его назначили на должность в Генеральную прокуратуру.
На Банковой журналисты встретили также главу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел судью Бориса Гулько и главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козъякова.
Около администрации видели и главу комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Константина Ващенко.
Среди депутатов, которые приходили на Банковую, были замечены Сергей Пашинский, Андрей Артеменко, Олег Ляшко, Константин Жеваго.http://news.liga.net/video/politics/14674795-sudi_i_deputaty_zhurnalisty_pokazali_kto_khodit_na_bankovuyu.htm
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