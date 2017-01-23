EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика Украины
  416  23
Все про:НАБУ (1312) Верховный суд (321) конкурс (577) проверка (381) судебная реформа (501)

 НАБУ начало проверку кандидатов на должности судей нового Верховного Суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало аналитическую проверку сведений о кандидатах на должности судей Верховного Суда Украины.

Первые выводы уже предоставлены Общественному совету добродетели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Информационно-аналитическая работа со стороны НАБУ сводится к оценке коррупционных рисков. Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный Суд специалистами без коррупционного прошлого", - пояснили в Бюро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высшая квалификационная комиссия судей перенесла начало тестирования кандидатов на должности судей нового Верховного Суда с 30 января на 16 февраля

Напоминаем, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию Украины в части правосудия и Закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стране стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный Суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса. Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах Верховного Суда Украины (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года. К участию в конкурсе допущены 653 кандидата.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
прогноз: пройдут самые продажные,с мутным прошлым, владельцы миллионных подарков, тачек и недвижимости
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот все, что не делается, для таких как ты - зрада. Такие как ты сидят в говне, кричат, что все плохо и ничего при этом не делают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стесняюсь спросить, а состав комиссии такой же как при выборе главы НАБУ и Антикор прокурора 50%+1 лизоблюд Пороха чтобы свой контроль по классике а-лч Порошенко поставить выше интересов государства и народа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+
Журналисты программы Схемы две недели наблюдали, кто приходит на встречи в администрацию президента.
"...
На Банковой журналисты встретили также главу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел судью Бориса Гулько и главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козъякова.
Около администрации видели и главу комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Константина Ващенко.
Среди депутатов, которые приходили на Банковую, были замечены Сергей Пашинский, Андрей Артеменко, Олег Ляшко, Константин Жеваго"
Черга на Банкову
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скільки з них ходило до ап (адміністрації порошенка) на аудієнцію?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гуппи в домашнем аквариуме устремились к кормушке, в которую заботливый хозяин насыпал червячков, а потом постучал пальцем по стеклу, призывая их отобедать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Швидше нагадує хряків,які рванули до годівниці,коли відкрили обору ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НАБУ притихли занялись аналитикой хизнь наладилась
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За год работы НАБУ с Сырником во главе сделано меньше чем за пару месяцев одним Саркварелидзе связаного по рукам и ногам в роли зама Пшокина.
Сырника тоже комиссия во главе с Пороха гомункулами выбирала, скоро ебыч в монитор не поместится.
П. Жлобяра. Борьба с коррупцией и выход из 25тилетней жопы? Не не слышал, всё похерить марионеток расставить и под себя подмять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
такие же как одесский губернатор-сепаратист и пройдут
 показать весь комментарий
Ответить
 
ждите караваны машин вывозящих деньги за назначения..

 показать весь комментарий
Ответить
 
а проверяет НАеБУ квитанции из АП, чтобы была отметка "оплачено".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+
"Оплачено" - высшая из возможных отметка, с президетской печатью
"Судьи и депутаты: журналисты показали, кто ходит на Банковую"
Журналисты программы Схемы две недели наблюдали, кто приходит на встречи в администрацию президента.
За это время, среди прочих, на встречу приходил первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава - как он пояснил, по вопросу антикоррупционного суда.
Около администрации видели бывшего исполняющего обязанности прокурора Киева Олега Валендюка. На момент съемок он был первым заместителем прокурора Крыма, а через две недели его назначили на должность в Генеральную прокуратуру.
На Банковой журналисты встретили также главу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел судью Бориса Гулько и главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козъякова.
Около администрации видели и главу комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы Константина Ващенко.
Среди депутатов, которые приходили на Банковую, были замечены Сергей Пашинский, Андрей Артеменко, Олег Ляшко, Константин Жеваго.http://news.liga.net/video/politics/14674795-sudi_i_deputaty_zhurnalisty_pokazali_kto_khodit_na_bankovuyu.htm
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це якись маразм,де візьметься некорумпований суддя з досвідом в тотально корумпованій системі,це якись сюрреалізм )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ведь у меня все схвачено,за все давно заплачено "
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ начало проверку кандидатов на должности судей нового Верховного Суда
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция армия РФ Геращенко_Антон День Соборности Украины Донбасс допинг-контроль ДТП евромайдан история Киев Крым Луганщина майдан минские соглашения награда Нацполиция ОБСЕ обстрел Олег Богачук память покушение Порошенко Россия Совбез ООН спорт США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти