 НАБУ начало проверку кандидатов на должности судей нового Верховного Суда

"Информационно-аналитическая работа со стороны НАБУ сводится к оценке коррупционных рисков. Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный Суд специалистами без коррупционного прошлого", - пояснили в Бюро.

Напоминаем, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию Украины в части правосудия и Закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стране стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный Суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.