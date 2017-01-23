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 Сегодня боевики уже 5 раз обстреливали украинские позиции, - спикер штаба АТО Матюхин

23 января в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) зафиксировано уже 5 обстрелов со стороны боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"Ночь прошла спокойно. Был один обстрел. Но сейчас, на эту минуту, уже есть 5 обстрелов. Большинство на мариупольском направлении: Павлополь, Водяное, Широкино попали под огонь. И один обстрел был на луганском направлении: там из гранатометов боевики вели огонь по Новозвановке", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли автобус "Еленовка-Донецк", ранена одна женщина, - пресс-центр штаба АТО

Напомним, за минувшие сутки (22 января) боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных, четверо военнослужащих получили ранения.
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Палиция пробила очередное дно Вчера в Киеве на бульваре Кольцова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей

Об этом сообщают «Стражи Эспрессо». Как выяснилось, женщина за рулем автомобиля Hyundai Elantra пыталась затормозить перед пешеходным переходом. Hyundai развернуло на 180 градусов и авто врезалась в две машины - Chevrolet и Nissan.

Полицейский алкотестер показал 1,12 промилле у женщины-водителя. На месте аварии собрались около 100 местных жителей, приехало три полицейских патруля.

Свидетели рассказали, что пассажир Hyundai, который оказался мужем виновницы ДТП, сначала угрожал им автоматом Калашникова, а затем пересел за руль и пытался уехать с места аварии. Возмущенные люди перегородили дорогу, но полицейские применили против них слезоточивый газ.
В автомобиле виновницы ДТП обнаружено огнестрельное оружие, которым, по словам свидетелей, пассажир Hyundai угрожал им расправой.

На месте работает следственно-оперативная группа.
http://argumentua.com/novosti/v-kieve-para-ustroivshaya-pyanoe-dtp-ugrozhala-lyudyam-avtomatom
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Обстріли на Донбасі припиняться тільки тоді коли в небі Донбасу будуть постійно працювати безпілотники ЗСУ! Потрібно створювати нові батальйони та бригади безпілотної авіації, які будуть забезпечувати цілодобове перебування безпілотників над лінією фронту, для миттєвого визначення місць з яких ведуть обстріли терористи!
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В 2016 році Україна відшкодувала олігархам-експортерам 94,5 млрд грн ПДВ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня боевики уже 5 раз обстреливали украинские позиции, - спикер штаба АТО Матюхин
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