 Сегодня боевики уже 5 раз обстреливали украинские позиции, - спикер штаба АТО Матюхин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".
"Ночь прошла спокойно. Был один обстрел. Но сейчас, на эту минуту, уже есть 5 обстрелов. Большинство на мариупольском направлении: Павлополь, Водяное, Широкино попали под огонь. И один обстрел был на луганском направлении: там из гранатометов боевики вели огонь по Новозвановке", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки (22 января) боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных, четверо военнослужащих получили ранения.
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Об этом сообщают «Стражи Эспрессо». Как выяснилось, женщина за рулем автомобиля Hyundai Elantra пыталась затормозить перед пешеходным переходом. Hyundai развернуло на 180 градусов и авто врезалась в две машины - Chevrolet и Nissan.
Полицейский алкотестер показал 1,12 промилле у женщины-водителя. На месте аварии собрались около 100 местных жителей, приехало три полицейских патруля.
Свидетели рассказали, что пассажир Hyundai, который оказался мужем виновницы ДТП, сначала угрожал им автоматом Калашникова, а затем пересел за руль и пытался уехать с места аварии. Возмущенные люди перегородили дорогу, но полицейские применили против них слезоточивый газ.
В автомобиле виновницы ДТП обнаружено огнестрельное оружие, которым, по словам свидетелей, пассажир Hyundai угрожал им расправой.
На месте работает следственно-оперативная группа.
http://argumentua.com/novosti/v-kieve-para-ustroivshaya-pyanoe-dtp-ugrozhala-lyudyam-avtomatom
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