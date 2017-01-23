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 "Защита объектов критической инфраструктуры и урегулирование конфликтов в Европе", - Ельченко о программе председательствования Украины в Совбезе ООН

Украина определилась с программой своего председательствования в Совбезе ООН.

В ходе председательства Украины в Совбезе ООН в течение февраля месяца украинская делегация вынесет на обсуждение два тематических вопрос: защита объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе, участие в которых примут представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций. Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, первая тема - защита объектов критической инфраструктуры, будет рассматриваться 13 февраля.

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"Потому что мир настолько технологичен, что мы даже сами не представляем, что значит отключить электроэнергию, например, в таком городе как Нью-Йорк: это намного сложнее и опаснее, чем просто не будет света в квартирах. А тем более, при нынешних террористических угрозах. Фактически, это один из сегментов гибридных войн, о которых сейчас много говорят. Конечно, эта тема очень актуальна в первую очередь для Украины, но не менее актуальна и для многих других стран", - сказал Ельченко.

На эти дебаты приглашены специальные эксперты. Во-первых, это представители международных организаций, в частности занимающихся вопросами угроз в соответствующих секторах экономики, как ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), Международная морская организация, Интерпол и т.п. А во-вторых, это независимые специалисты. Например, одним из них будет бывший заместитель гендиректора МАГАТЭ Олли Хейнонен. По результатам планируется принятие специальной резолюции.

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Вторая тема - урегулирование конфликтов в Европе, предлагаемые для рассмотрения на 21 февраля. "Как ни странно, но этот вопрос в целом не рассматривался в рамках Совета Безопасности лет 20. Последний раз, когда это было примерно в таком же формате, это происходило во время войн на Балканах, в разгар пост-югославских конфликтов. А это середина 90-х", - сказал посол.

По его словам, Украину больше всего в этих дебатах интересует как работают или не работают механизмы урегулирования конфликтов в Европе. "Для нас это важно в контексте ситуации на Донбассе. Именно в контексте того, что это европейский конфликт, который угрожает не только Европе, но и всему миру. И что он очень далек от урегулирования. Для других стран, со стороны почти всех членов ЕС, также огромный интерес к этой теме - потому что вопрос европейской безопасности это не только НАТО. С другой стороны, будет возможность вновь поднять вопрос так называемых "замороженных конфликтов"", - сказал Ельченко.

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Он сообщил, что на эту дискуссию приглашены Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Ф.Могерини, Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии С.Курц, генеральный секретарь ОБСЕ Л.Дзаньер. Возможно, будут еще представители других европейских организаций, ГУАМ и тому подобное.

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как можно что-то там планировать в оон,даже председательствуя, если чурка наложит вето на любую мало-мальски неудобную резолюцию?
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То Україні там не треба нічого робити? Чи взагалі вийти з ООН?
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Цікаво буде дивитися на реакцію Чуркіна на цих засіданнях Совбезу.
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На какую ветку не зайду, там уже Сашко сидит!
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Я коментую своє ставлення до новин, що розміщує Цензор. А ти чого сюди заходиш?
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Кроме таких горе "комментаторов" как ты, здесь много и нормальных форов! Захожу чтобы почитать их комменты, узнать о жизни в вашей стране, и иногда пообщаться с адекватными людьми. В твоих "комментариях" информации "0" - мысли вслух старого больного человека!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Защита объектов критической инфраструктуры и урегулирование конфликтов в Европе", - Ельченко о программе председательствования Украины в Совбезе ООН
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