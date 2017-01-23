 "Многие лета, Святейший Владыка!": Порошенко поздравил Патриарха Филарета с 88-летием

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Глубоко символично, что Святейший Патриарх Филарет, рожденный в Донецкой области, в настоящее время в оккупированном поселке Благодатное, Амвросиевского района, гордо несет флаг украинства, лелеет идею независимой Украинской Церкви. Его молитвы дают всем воодушевление в защите правды и справедливости, сохранении национального единства, обеспечении нашей победы над врагом", - написал Порошенко.
Президент также отметил, что с егодня Его Святейшеству исполняется 88 лет.
"От имени украинского народа поздравляю Вас! Многие лета, Святейший Владыка!", - добавил Порошенко.
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прошу філарета підготувати гідного\их кандидатів на постПатріарха УПЦ КП.
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"Многие лета Вам, Святейший Владыка Ситх"
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- Воистину акбар!
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