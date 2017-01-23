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Все про:день рождения (358) поздравление (557) Порошенко (10464) Филарет (288)

 "Многие лета, Святейший Владыка!": Порошенко поздравил Патриарха Филарета с 88-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Патриарха Филарета с днем рождения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Глубоко символично, что Святейший Патриарх Филарет, рожденный в Донецкой области, в настоящее время в оккупированном поселке Благодатное, Амвросиевского района, гордо несет флаг украинства, лелеет идею независимой Украинской Церкви. Его молитвы дают всем воодушевление в защите правды и справедливости, сохранении национального единства, обеспечении нашей победы над врагом", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату было незаконным, - Филарет

Президент также отметил, что с егодня Его Святейшеству исполняется 88 лет.

"От имени украинского народа поздравляю Вас! Многие лета, Святейший Владыка!", - добавил Порошенко.
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А тебе пьетро-поздравлялкин надеюсь недолго осталось-цироз,народ, Трапм!
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здоров"я Філарету і довгих років життя.
прошу філарета підготувати гідного\их кандидатів на постПатріарха УПЦ КП.
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нет такого патриархата. Не признан он никакой другой церковью, потому просто есть секта украинских нациков. Хотя бы Варфаломея уговорили признать - было бы чем гордиться, а так Филаретка - расстрига и преданый анафеме старик, как и Мазепка))
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Почем опиум для народа?(с)
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Мазь для полового удовлетворения. Инструкция: нанести мазь толстым слоем на поверхность полового органа и втирать до полного удовлетворения
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поліціянтів ікони неберуть. перевірено особисто
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Так тому хто таке зробив навіщо пристібатися? У нього мізків немає всерівно)))
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Многие лета! А ведь не замечаешь как время летит, 88 уже, серьезный возраст. Тем ярче выделяются его харизма и ум.
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Харизма денег стоит. Блатные "777" на Мерсе за $200 тысяч. Святейший Влодыко, еже иси на небеси. Сам Сатана позавидует. На то и расчитано. :D


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Я не верующий и вам не советую...
"Многие лета Вам, Святейший Владыка Ситх"
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И типа никто не знает что Филарет тоже бывший агент КГБ... определитесь вы против Парашного совка или вы участвуете в театре абсурда олигарха порошенка????Белое не может быть черным!!!
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Вообще общаться с сектантами, а УПЦ УП - именно непризнанная сектанстская организация, - плохой пример.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Многие лета, Святейший Владыка!": Порошенко поздравил Патриарха Филарета с 88-летием
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