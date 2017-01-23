 В ближайшее время разведения сил в районе Станицы Луганской не будет, - Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Матюхин сообщил в эфире телеканала "112 Украина".
"Если смотреть с точки зрения того, какие были договоренности и как себя ведут боевики, думаю, в ближайшее время разведения армии в районе Станицы Луганской не будет, потому что, например, вчера боевики неоднократно вели огонь по Станице Луганской. Поэтому я не думаю, что сегодня состоится разведение войск. Так же и все предыдущие в течение последних трех месяцев... Не было такого, чтобы там 3-4 дня боевики не вели огонь по нашим позициям в районе Станицы Луганской", - сказал Матюхин.
Говоря о том, когда конкретно произойдет разведение войск, спикер сказал: "Эта договоренность нарушена не впервые. Думаю, что мало кто верил в то, что будет проведено разведение войск. Договоренность, скажем, не сложная. Нужно чтобы боевики в течение хотя бы одной недели не вели огонь в направлении Станицы Луганской. Думаю, что говорить о разведении войск в направлении Станицы Луганской пока не время".
Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ совершает "на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения". В соответствии с соглашением был осуществлен развод сил и средств в Золотом и Петровском, однако ОБСЕ до сих пор не имеет полного доступа к этим зонам.
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