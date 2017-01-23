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 Синоптики предупреждают о сильном тумане в Киеве в первой половине дня: видимость - 200-500 м

ГСЧС Украины предупреждает жителей Киева о сильном тумане и плохой видимости в первой половине дня 23 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В ближайший час с удержаниемв первой половине дня 23 января по г. Киеву туман, видимость 200-500 м.", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На дорогах Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областей ситуация критическая, - полиция. ИНФОГРАФИКА

Напомним, по сообщению Гидрометцентра, сегодня, 23 января 2017 года, на всей территории Украины осадков не ожидается.
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Синоптики предупреждают о сильном тумане в Киеве в первой половине дня: видимость - 200-500 м

- кортежам членовозов, шо везуть членов - слуг народа, туман не угрожаеть, бо околотошные исправно блокирують проезды на пути сих процессий...



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Кацапы хотят похитить Геращенко и Пашинского под прикрытием тумана)))
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А может взять и для смеха действительно умыкнуть Гандошика на пару дней и посмотреть что оно запоёт в экстремальной ситуации и показать Людям?Ну а насчёт тумана,так это смог от классного качества угля сжигаемого на Киевских ТЭЦ
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСиноптики предупреждают о сильном тумане в Киеве в первой половине дня: видимость - 200-500 м
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