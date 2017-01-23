 Синоптики предупреждают о сильном тумане в Киеве в первой половине дня: видимость - 200-500 м

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В ближайший час с удержаниемв первой половине дня 23 января по г. Киеву туман, видимость 200-500 м.", - сказано в сообщении.
Напомним, по сообщению Гидрометцентра, сегодня, 23 января 2017 года, на всей территории Украины осадков не ожидается.
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- кортежам членовозов, шо везуть членов - слуг народа, туман не угрожаеть, бо околотошные исправно блокирують проезды на пути сих процессий...
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