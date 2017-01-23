 В ФСБ обвинили Украину в провокациях в Черном море

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он сообщил в интервью "Российской газете".
Медведев отметил, что российские спецслужбы совместно с ВМФ России пресекают их. Так по его информации, Украина якобы нарушает государственную границу России, а украинские граждане совершают провокационные действия.
"Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия − открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море", − рассказал адмирал.
По его словам, речь идет о водолазном судне "Почаев" − с него якобы вели обстрел - и фрегате "Гетман Сагайдачный".
Как сообщалось, в декабре 2015 года Государственная пограничная служба Украины заявила о незаконном перемещении двух буровых установок Черноморнефтегаза в Черном море.
В МИД Украины назвали перемещение Россией буровых установок и нефтедобывающей платформы "Таврида" в Черном море грабежем и потребовали вернуть имущество.
Позже ФСБ РФ направила сторожевой корабль "Аметист" для защиты буровых установок от военных кораблей Украины.
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А нашему МИДу церемонится не надо- в суд на этого козла как пособника воровства наших вышек ( шоб молчало) и в ответ ноту: РАШКА-ВОРОВКА.
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Сперли украинскую платформу и возмущены тем, что украинцы считают ее своей.
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Блоггер .lana_sator решила встретить новый год в Абхазии. В ходе своего путешествия она сделала достаточно большой фоторепортаж о том, как сегодня живет эта территория, признанная в качестве независимого государства только Россией и несколькими государствами третьего мира.
Путешественница выложила у себя в блоге около 100 фотографий объектов абхазской промышленности и инфраструктуры, которые сегодня находятся в разрушенном состоянии. В Абхазии царит тотальная разруха. Разрушено практически все - железная дорога, электростанции, шахты, заводы, дома. Война, которая отгремела в 1993 году, уничтожила лишь малую часть этих объектов. Большинство из них развалилось и закрылось уже в послевоенные годы.
Жителям Донбасса материал рекомендуется к прочтению в первую очередь. Чтобы знали, к чему готовиться. Русский мир - он ведь везде работает примерно одинаково.
http://newsdaily.com.ua/post/6841
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)))
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зпизженоїукраденої кацапами? однако....
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ну то і нєхер до нього лізти!
Чорне море наше
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http://censor.net.ua/comments/locate/8/424431/62501946
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Нам на обвиненья ваш срать,
Вы лучче обвиняйте пидафила...
Шо держить у рассеи власть,И шо дитёв расийских докуя растлила...
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Имеющий мозги поймет, что это далеко не жалобы, а констатация факта и вежливое предупреждение от вежливых людей ))))
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И на волю ему никогда не добраться
Побираться лишь, братцы, с грехом пополам
Поделом ему было с богами тягаться
Поделом. Посмотри на лицо. Ну а вам...
(С)
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Літо 2014 рік, Слов'янськ.
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во время инавгурации кацаПсинская царя Николая в 1896 году было объявлено : бесплатный сыр, водка пиво и специальные сертификаты и все на халяву...,народец уродец начал собираться На Ходынское поле за 2 дня до...,что произошло потом было шоком для кацаПсинов... царя ...торговцы начали бросать в толпу блины и прочие сыры и водку..началась давка...,подохло около 2 000 кацаПсинов...
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Звучит как анекдот.
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