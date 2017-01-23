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 В ФСБ обвинили Украину в провокациях в Черном море

Руководитель пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев сообщил, что действия ВМС Украины в Черном море "создают реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности РФ".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

Медведев отметил, что российские спецслужбы совместно с ВМФ России пресекают их. Так по его информации, Украина якобы нарушает государственную границу России, а украинские граждане совершают провокационные действия.

"Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия − открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море", − рассказал адмирал.

По его словам, речь идет о водолазном судне "Почаев" − с него якобы вели обстрел - и фрегате "Гетман Сагайдачный".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под видом борьбы с терроризмом оккупационная власть РФ создает "фильтрационную зону" на админгранице с Крымом, - ГУР

Как сообщалось, в декабре 2015 года Государственная пограничная служба Украины заявила о незаконном перемещении двух буровых установок Черноморнефтегаза в Черном море.

В МИД Украины назвали перемещение Россией буровых установок и нефтедобывающей платформы "Таврида" в Черном море грабежем и потребовали вернуть имущество.

Позже ФСБ РФ направила сторожевой корабль "Аметист" для защиты буровых установок от военных кораблей Украины.

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Я вот не перестаю удивляться кацапским подонкам. Сколько горя нанесли Украине , украли Крым , на Донбассе бандитов финансируют . плюс своих боевиков туда направляют , а теперь их типа обижают
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Та це ж москалі-нічого дивного, вони завжди такими були.
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Та це вже така нахабність , що я зразу аж розгубився. Скільки країні горя принести , іще їх типа образили.Пісець
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Буває... Опановуй себе-а друзі в цьому допоможуть.
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Это от постоянной безнаказанности- все терпят их гадюшник . Потому наглость касапов не имеет границ.
А нашему МИДу церемонится не надо- в суд на этого козла как пособника воровства наших вышек ( шоб молчало) и в ответ ноту: РАШКА-ВОРОВКА.
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Гарна нота-коротка і дуже дипломатична.
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Наглость не знает границ.
Сперли украинскую платформу и возмущены тем, что украинцы считают ее своей.
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Мало того, что сперли, так и эксплуатируют ее в Исключительной экономической зоне Украины.
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Воры возмутились,что хозяин мешает у него воровать,по какому закону эти пираты вышку украли?Помню мы проходили эти платформы в 2014, россияне даже буксиры со снабжением не пустили из одесской обл,козлячая нация бомжей,алкашей и ворья
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кацаПсины боятся всего,потому что Черное море для них Гроб с древнего времени,мы же его копали,а они Балтийское мелкое еле вырыли за 1 000 лет 100 метров глубиною,лодарюги
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в любой точке Шарика земного если что то хрясь,пуф пуф или бубух..,то это провокацичя против РАБссиянскага Быдла.. и лично против плешивого Пиндоса
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Бездонная наглость , воры , жулики , лжецы о святом .
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Их тоже освободили! Как выглядит Абхазия в 2017 году.
Блоггер .lana_sator решила встретить новый год в Абхазии. В ходе своего путешествия она сделала достаточно большой фоторепортаж о том, как сегодня живет эта территория, признанная в качестве независимого государства только Россией и несколькими государствами третьего мира.
Путешественница выложила у себя в блоге около 100 фотографий объектов абхазской промышленности и инфраструктуры, которые сегодня находятся в разрушенном состоянии. В Абхазии царит тотальная разруха. Разрушено практически все - железная дорога, электростанции, шахты, заводы, дома. Война, которая отгремела в 1993 году, уничтожила лишь малую часть этих объектов. Большинство из них развалилось и закрылось уже в послевоенные годы.
Жителям Донбасса материал рекомендуется к прочтению в первую очередь. Чтобы знали, к чему готовиться. Русский мир - он ведь везде работает примерно одинаково.
http://newsdaily.com.ua/post/6841
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Моряки не дадут соврать: только проходишь Босфор, через несколько часов- эфир, на 16 канале УКВ просто засран запросами кацапских береговых станций! Непрерывно кого-то запрашивают. Несколько раз я не выдерживал. Издевался, пользуясь безнаказанностью. Отвечал, типо- на запрос, нес ахинею, посылал... Особенно их якобы "английский" язык вышибает! Это- Нечто!
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Батенька, очень Вас прошу, при случае один раз от моего имени пошлите их "в на хер" на любом языке. Заранее благодарен.
)))
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введения налога на тунеядство,за сбор ягод грибов и Ягеля, кацаПсины поднимуцца с Коленкав...,ставлю Тугрик против лимона Баксинов
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касапйо обурене тим, що українські кораблі, в своїй акваторії, підплили до української бурової установки зпизженої украденої кацапами? однако....
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в ФСБ прямо как модераторы на цензоре.нет не знают уже что придумать за что банить за "неправильные" комментарии так пишут "провокации")))
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ну и как Украина может в чорном море что-то вытворять, на чём? на катамаране)))?
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В принципе, если надо было бы утопить эти вышки- нет никаких проблем. Да и с мостиком можно разобраться, при случае. Один раз турок уже втыкался, правда тока в сваи. Но можно ж и не в сваи! За отдельную плату, например. А вышки- так просто рядом с судоходными, рекомендованными(!) путями. И кацы их таскают. И летом, опять же- турок, чуть одну не утопил! Просто гражданский турок! Понял, смайлик?!
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КАЦАПИ А ВИ ЙОГО КОПАЛИ?
ну то і нєхер до нього лізти!
Чорне море наше
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Всім гарного дня і здоровья. А мені пора бігти.
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Слава аллаху! Провонял всё овчарней...
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В ФСБ обвинили Украину в провокациях в Черном море

Нам на обвиненья ваш срать,
Вы лучче обвиняйте пидафила...
Шо держить у рассеи власть,И шо дитёв расийских докуя растлила...

.
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шаг вправо, шаг влево попытка к бегтву,огонь на поражение...,прыжок на месте Провокация прикладом в челюсть...,и контрольный в Дупло Путлера.По сведениям из определённых источников, в кремле бунт негодяев и подлецов...кто победит скоро узнаем...
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Суть поста: "Медведев отметил, что российские спецслужбы совместно с ВМФ России пресекают действия ВМС Украины в Черном море." Источник: http://censor.net.ua/n424433
Имеющий мозги поймет, что это далеко не жалобы, а констатация факта и вежливое предупреждение от вежливых людей ))))
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Вежливых ворюг вы имели в виду ? Ведь вышки что они украли даже не крымские а украинские , купленные с бюджета Украины .
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вали к своему пидофилычу, пость тебя в животик поцелует.
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...они побираются в переходах...
-----------
И на волю ему никогда не добраться
Побираться лишь, братцы, с грехом пополам
Поделом ему было с богами тягаться
Поделом. Посмотри на лицо. Ну а вам...

(С)
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кацаПсинским УРОДАМ принадлежит только ГУЛАГ и море Лаптевых,собиратели дохлого рюсскага мира пля...
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Товарищ напомнил о своей нужности и потребности в увеличении ассигнований на их непростое дело. И глупо на его месте этого не сделать, к военному в коленовстане сейчас прислушаются, это не какая-то вонючая охрана материнства и детства или больничка.
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а тепер подумаємо про курс гривні....


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ФСБ может обвинять в чем угодно и провозглашать эти обвинения хоть в Госдуме, хоть в привокзальном сортире. А когда свой вердикт вынесет Международный суд, по факту нарушения Россией Морского Права, может перенести эти обвинения на официальный сайт "Спортлото".
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Шедевральне фото! Українські війська.
Літо 2014 рік, Слов'янськ.


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из истории
во время инавгурации кацаПсинская царя Николая в 1896 году было объявлено : бесплатный сыр, водка пиво и специальные сертификаты и все на халяву...,народец уродец начал собираться На Ходынское поле за 2 дня до...,что произошло потом было шоком для кацаПсинов... царя ...торговцы начали бросать в толпу блины и прочие сыры и водку..началась давка...,подохло около 2 000 кацаПсинов...
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Это как вор который залез в твою квартиру, жалуется что его оттуда хотят выгнать,такой гнилой территории населённой ублюдками нет больше нигде в мире
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Лохи, а ви палками побийте кацапського строжовика, а що? Візьміть "благословіння" у губошльопа-турчинова і гайда мужньо і шляхетно бойовими палицями колошматити ворожі кораблі))) Зганьблені на віки, стративши не лише базу військову, а честь і гідність, вірутальні ВМС України тільки участь у парадах можуть приймати, ви там клоуни і дармоїди. За часів би другої світової вас би усіх розстріляли, як ганебних дезертирів і зрадників.Кровососи за державний рахунок. Єдине на що здатні - налякати браконьєра та і то, якщо у того дробовика не буде. Фуфлогони бюджетні, гидко навіть читати. Де ділась офіцерська честь і гідність коли вас бухі кАзачки вигонили з військових частин, забирали бойову техніку і зброю? Чекали наказу? То це ви офіцери і солдати після того, як вам потрібно наказ на захист держави, та що держави власної честі і гідності, проте щоя пишу про речі, яких не існує. Це ви такі "аХВіцери" , що якби ваших дружин почали гвалтувати гопніки на вулиці то ви б побігли мєнтів викликати, а не боронити самі. Який сенс утримувати за рахунок зубожілої держави масу непотрібу я не розумію, хтось поясне?
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отвечать кацаПсины будут по полному Божьему Закону..и за Крым Дамбасс Грузию Чечню Таджикистан и прочие Карабахи...
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чо так мало смелости? ведь на Донбассе не боитесь разбивать дивизии гру
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Ватаны какие же вы вяликие,если вы крим сваяй дурясти всем обделены и вяками нищие ходяте по свояй и земле соседяй ?
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Просрали кацаПсины НовоДАУНбасс,НовоСирию,просрёте сцукки и РАБссию вонючку... БОГ есть !!! Шакалы вонючие
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6 крупных регионов Дальнего Востока и Забайкалья проданы,кто хозяин спросите Вы?Китай или Япония? думаю что пополам желторотые делят РАБссию втихаря...,китайцы заселившие Забайкалье,кадровые военные китайской армии,в основном офицеры....тоже самое и с Курилами...,заселяют в основном японские военные типа в отставке...
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За вышки , незаконно "национализированные" РФ, сначала нужно сполна отсудить с воров деньги. Потом думать, что дальше с этими вышками делать.
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В ФСБ обвинили Украину в провокациях.

Звучит как анекдот.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ФСБ обвинили Украину в провокациях в Черном море
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