 Маккейн поддержит назначение Тиллерсона госсекретарем США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил в интервью ABCNews.
Маккейн изменил свое мнение вопреки опасениям о связи Тиллерсона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
"Я буду голосовать в пользу его кандидатуры", - констатировал сенатор.
Он также поприветствовал назначения генерала Маттиса, генерала Флинна, генерала Келли на должности в команде Трампа.
"Я думаю, что тот факт, что он назначил эти выдающиеся личности обязан быть обнадеживающим признаком. Я доверяю им, и я в них верю, и я работал с ними на протяжении многих лет", - добавил Маккейн.
Напомним, 13 декабря стало известно, что Трамп избрал на пост главы Государственного департамента исполнительного директора нефтегазового гиганта Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который критикует санкции против России. Однако уже 11 января Тиллерсон выразил обеспокоенность действиями России на мировой арене и заявил, что она должна ответить за свои действия. Кроме того, он заявил, что готов был бы поддержать предоставление Украине летального оружия.
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