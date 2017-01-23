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Все про:Маккейн (200) назначение (1277) США (11749) госсекретарь (77) Тиллерсон (5)

 Маккейн поддержит назначение Тиллерсона госсекретарем США

Американский сенатор Джон Маккейн решил поддержать кандидата на пост главы Государственного департамента в администрации президента США Дональда Трампа Рекса Тиллерсона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил в интервью ABCNews.

Маккейн изменил свое мнение вопреки опасениям о связи Тиллерсона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Я буду голосовать в пользу его кандидатуры", - констатировал сенатор.

Он также поприветствовал назначения генерала Маттиса, генерала Флинна, генерала Келли на должности в команде Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Тиллерсона дает надежду, что администрация Трампа обеспечит Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, - Хербст

"Я думаю, что тот факт, что он назначил эти выдающиеся личности обязан быть обнадеживающим признаком. Я доверяю им, и я в них верю, и я работал с ними на протяжении многих лет", - добавил Маккейн.

Напомним, 13 декабря стало известно, что Трамп избрал на пост главы Государственного департамента исполнительного директора нефтегазового гиганта Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который критикует санкции против России. Однако уже 11 января Тиллерсон выразил обеспокоенность действиями России на мировой арене и заявил, что она должна ответить за свои действия. Кроме того, он заявил, что готов был бы поддержать предоставление Украине летального оружия.
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онтоша мечтает себе в очко такую засунуть?
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Антоха боевой пацан . Они вместе с Яценюком гоняли русню в чечне . Только у Антона скальпов поболе на счету.
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это тот, которого хуйло орденом дружбы наградило в 2013? прекрасно!
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Неочікувано... Для рашки!
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Неочікувано... Для рашки!
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Вата, Трамп уже два дня президент, санкции сняли?
Ггг
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А кто то ждал? Или кто то обещал?
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Дурні ватні-це відповідь на обидва питання.
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Дурні ватні-це відповідь на обидва питання.
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зрада.пeрeмога?Жду nовость " Маккeйn nазвал порошенко вором и трeбуeт пeрeвыборов"
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Чекай мовчки.
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ворон ворону глаз не выклюет... я об этом написал 2 мес. назад.
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Яструб яструбу.
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А на Маккейна така є?
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По всей видимости, Маккейн и Трамп нашли общий язык, а значит кацапам радоваться нечему, они ещё с большой любовью и трогательной ностальгией будут вспоминать дружбана Обамушку!
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Рекс Тиллерсон - председатель совета директоров и главный управляющий нефтяной компании «ExxonMobil» до 1 января 2017 года. Обладатель полумиллиардного состояния. "Друг Путина", "друг Сечина". Добивался снятия запрета на работу "Exxon Mobil" в России. Браудер обвинял Exxon Mobil в коррупционных связях с российским руководством. В России у него всегда все было гладко. Непонятно почему Маккейн согласился.
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Все зрозуміло-бо це призначенні відповідає інтересам США.
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Кацапа!!!! у Тиллерсон ВСЕГДА были проблемы с Кацапией - это еще тот Фрукт.. то что Окурок дал ему побрякушку - это для того, что бы его замазать ....Рекс -ТЕРТЫЙ КАЛАЧ...
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Пройдёт время и ты удивишься ))
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Дума, мы все удивимся, даже те - кто уже разучился чему то удивляться!
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Американский сенатор Джон Маккейн решил поддержать кандидата на пост главы Государственного департамента в администрации президента США Дональда Трампа Рекса Тиллерсона Источник: http://censor.net.ua/n424431 типа если он не поддержит то трамп не возьмет ? старый советский агент выжил из ума. пора отзывать на родину
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йди клізму синку постав. випозло тут, горячечне...
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никак бутусов шифруется а если нет то все равно несет ответственность за такую дебилку аделаиду ибо это его сайт.
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Дружаня привет ! А я вчера грамм 200 самогоночки на травах...и не жу-жу
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риторика у маккейна стремительно становится протрамповской
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМаккейн поддержит назначение Тиллерсона госсекретарем США
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