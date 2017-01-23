 За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены четверо украинских воинов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 22 января 2017 г.
По данным штаба, за прошедшие сутки на мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.
Также сообщается, что на донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120-мм минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.
"В общем зафиксирован 41 обстрел. Четверо наших военнослужащих ранены", - сказано в сообщении.
Напомним, 21 января в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) было зафиксировано 33 обстрела со стороны российско-террористических войск.
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И ведь верят ))
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пля!
ну соко говарить?
СВЕЗИТТЕ УСЕХ ШТАБНЫХ У АТО НА БРУСТВЕР АКОПОВ И ВАЙНА КОНЧИЦЦА,
БО ОНИ У СВАИХ СТРИЛЯТЬ НЕ СТАНУТЬ
.
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