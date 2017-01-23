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 За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены четверо украинских воинов, - штаб

За минувшие сутки в зоне АТО четверо военнослужащих получили ранения. Всего было зафиксирован 41 обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки 22 января 2017 г.

По данным штаба, за прошедшие сутки на мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вторые сутки они здесь все взрывают. Это пулемет ихний", - боевики укрепляют позиции на линии разграничения под огневым прикрытием возле Водяного. ВИДЕО

Также сообщается, что на донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120-мм минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

"В общем зафиксирован 41 обстрел. Четверо наших военнослужащих ранены", - сказано в сообщении.

Напомним, 21 января в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) было зафиксировано 33 обстрела со стороны российско-террористических войск.

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В Жулянах самолет с Российским оружием для Ирана?
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Ну так они сами пишут. Что это было ихнее. А может была спец операция россии, что-бы потом обвинить Украину в поставках оружия Ирану. Вот только не ясно чей это был борт.
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У нас в ВСУ их 800 комплектов. Один, в прошлом году, просто в лесополосе, к западу от Мариуполя обнаружили. Грузили борт в Жулянах. Хто? Может россиянские шпионы?
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Любому не ослепленному урапатриотизмом известно, что командиры ВСУ торгуют оружием, причем во все стороны, тем же донбасским его продают. Но как попадутся, сразу начинается песня про то, что это если не Путин, то Шойгу лично, не менее.
И ведь верят ))
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за пенсии благодарят или за воду и эл.энергию на шару? какие благодарные "там же наши люди".
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Это негодяй. Он вошел в историю как настоящий реХВорматор.Народные слезы и проклены будут теребить его племя аж до седьмого поколения.
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Смерть клятим расіянсько-фашиським окупантам !!!!
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За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены четверо украинских воинов, - штаб

пля!
ну соко говарить?
СВЕЗИТТЕ УСЕХ ШТАБНЫХ У АТО НА БРУСТВЕР АКОПОВ И ВАЙНА КОНЧИЦЦА,
БО ОНИ У СВАИХ СТРИЛЯТЬ НЕ СТАНУТЬ

.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены четверо украинских воинов, - штаб
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