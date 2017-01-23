 США "на начальном этапе" переноса посольства в Израиле в Иерусалим, - Белый дом

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом говорится в заявлении Белого дома 22 января в ответ на сообщение израильских СМИ о том, что президент Дональд Трамп готов объявить о переносе.
Сообщается, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и эти переговоры были "очень хорошими".
Нетаньяху, в свою очередь, сказал, что Трамп пригласил его посетить Вашингтон в следующем месяце и он принял приглашение. Он назвал разговор с американским президентом "теплым". Также Нетаньяху перед телефонным звонком заявлял о планах встретиться с Трампом в ближайшее время, чтобы обсудить угрозы со стороны Ирана.
Мэр Иерусалима Нир Баркат 22 января заявил, что приветствует намерение администрации Трампа о переносе посольства.
Трамп во время своей избирательной кампании обещал перенести посольство США в Иерусалим. Руководство Палестины заявило, что такой шаг "не поможет мирному процессу". Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства, в то время как Израиль весь город называет своей единой и неделимой столицей.
Ранее израильские власти в Иерусалиме одобрили строительство 566 новых домов еврейских поселенцев в восточной части города. Заместитель мэра Иерусалима Меир Тургеман сообщил израильскому радио 22 января, что решение было отложено до завершения каденции 44-го президента США Барака Обамы, который критиковал новые израильские поселения на оккупированных территориях.
Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря. МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.
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Санкции не снимут , заводы строят за бугром , нефть в Арктике не сосать - а как блин когда санкции буровые не продают ...
Сланец Трамп толкать будет , обещал Америку подымать , так шо смотри и обтикай .
И гвоздь , блин Крым не дали , а значит Укры жать будут , та еще и сибирь китайцам толкнул ,
Надеюсь Алина мостику научила .. бо учить 100 миллионов прийдется , иначе всьо , или Кадырка ,чи пиріжки по три гривні на Червоній площаді , ну ці хоть раком ставить не будуть , набожні , пожаліють...
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