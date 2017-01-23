EN|RU|UK
Темы дня:

Покушение на Геращенко

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 За рубежом
  2212  28
Все про:Путин (20649) СМИ (3153) хакер (530) Трамп (529)

 Хакеры взломали аккаунт New York Times в Twitter и разместили ложное заявление Путина о ракетном ударе по США

Американское издание The New York Times расследует хакерский взлом одного из своих аккаунтов в сервисе микроблогов Twitter.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", в результате хакерского взлома неизвестным злоумышленникам удалось разместить в Twitter ложное сообщение о ракетном ударе, который Россия якобы намеревается нанести по США.

"Срочно. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", - говорилось в сообщении, оставленном хакерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Румынский" хакер, причастный к кибератакам на США, попался на незнании румынского языка, - СМИ

twitter

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия играет с огнем": Глава ЦРУ заявил о предупреждениях по поводу кибератак в адрес ФСБ

Издание The Hill сообщает, что страницу NYT video могли "взломать" хакеры из команды OurMine, которые ранее распространяли слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. По данным СМИ, OurMine причастна ко взлому страниц Marvel, Netflix и Sony Music Global.

После сообщения о планах Путина на странице NYT появилось сообщение от OurMine, которые отметили, что непричастны ко взлому.

После этого на той же странице появилось еще несколько сообщений, содержавших послания от хакерской группировки OurMine, которая известна своими взломами популярных аккаунтов в различных соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пыталась повлиять на выборы в паре десятков стран, - глава Нацразведки США

Впоследствии представители The New York Times разместили сообщение, в котором заявили, что расследуют случившееся."Мы удалили серию "твитов", которые были ранее опубликованы с этого аккаунта без нашего разрешения. Мы проводим расследование ситуации", - говорится в заявлении.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Социальные сети - просто средство общения, по сути - чистый инструмент, а инструмент не может быть злом или добром. Зло или добро несут и передают те люди, которые инструментом пользуются. Никто иной и ничто иное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стрелок прав в данном случае...
(ниже - официальное фото с фотоархива Цензора)


 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Раше уже нет боярышника. Глота.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А говорят лишнехромосомно-жопорукие....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто-то скоро довыебываеться. Плевать мне на Трампа. Тут надо надеяться на ветеранов Холодной Войны из Конгреса, что они страну в обиду не дадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Госдеп ! Вы все врете , там было написано - Трамп ты же обещал снять санкции , чмо бля!
К вам культурно с душей пришли кацапские писаки челобитную подать , а вы их веником , не праваславная нехристь
 показать весь комментарий
Ответить
 
хотелось бы при жизни подержать в руках оригинал:

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так это эрзя, они залесскую мокшу с древности ненавидели
 показать весь комментарий
Ответить
 
"весь мир в труху1 Но, потом."
https://www.youtube.com/watch?v=F1TOP2-wLhk
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сенат США придумал каким образом запретить Трамбону снятие санкций с Казладоевых
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Премьер Британии Тереза Мэй летит в Вашингтон 26 января снимать санкции с Казластана
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХакеры взломали аккаунт New York Times в Twitter и разместили ложное заявление Путина о ракетном ударе по США
 Облако тегов
акция Антитеррористическая операция Геращенко_Антон День Соборности Украины Донбасс допинг-контроль ДТП евромайдан история Киев Крым Луганщина майдан награда Олег Богачук память покушение Порошенко пьянство Россия спорт США терроризм Трамп убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти