 Хакеры взломали аккаунт New York Times в Twitter и разместили ложное заявление Путина о ракетном ударе по США

"Срочно. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", - говорилось в сообщении, оставленном хакерами.
Издание The Hill сообщает, что страницу NYT video могли "взломать" хакеры из команды OurMine, которые ранее распространяли слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. По данным СМИ, OurMine причастна ко взлому страниц Marvel, Netflix и Sony Music Global.
После сообщения о планах Путина на странице NYT появилось сообщение от OurMine, которые отметили, что непричастны ко взлому.
После этого на той же странице появилось еще несколько сообщений, содержавших послания от хакерской группировки OurMine, которая известна своими взломами популярных аккаунтов в различных соцсетях.
Впоследствии представители The New York Times разместили сообщение, в котором заявили, что расследуют случившееся."Мы удалили серию "твитов", которые были ранее опубликованы с этого аккаунта без нашего разрешения. Мы проводим расследование ситуации", - говорится в заявлении.
We deleted a series of tweets published from this account earlier today without our authorization. We are investigating the situation.- New York Times Video (@nytvideo) 22 января 2017 г.
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(ниже - официальное фото с фотоархива Цензора)
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К вам культурно с душей пришли кацапские писаки челобитную подать , а вы их веником , не праваславная нехристь
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https://www.youtube.com/watch?v=F1TOP2-wLhk
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