 Хакеры взломали аккаунт New York Times в Twitter и разместили ложное заявление Путина о ракетном ударе по США

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина" , в результате хакерского взлома неизвестным злоумышленникам удалось разместить в Twitter ложное сообщение о ракетном ударе, который Россия якобы намеревается нанести по США."Срочно. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", - говорилось в сообщении, оставленном хакерами.

We deleted a series of tweets published from this account earlier today without our authorization. We are investigating the situation.