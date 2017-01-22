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Все про:МВФ (2281) пенсионный возраст (705) Пенсионный фонд (253) Рева (122)

 МВФ предлагает Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда путем поднятия пенсионного возраста, мы не согласны, - Рева

Международный валютный фонд предлагает Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда путем поднятия пенсионного возраста, в Министерстве социальной политики с этим не согласны.

Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Розенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде

"МФВ предлагает свой вариант решения проблемы дефицита Пенсионного фонда. Ключевым элементом, который они считают, это необходимость поднять пенсионный возраст. Мы с этим не соглашаемся. Если не соглашаемся, мы должны предложить какие-то альтернативным варианты", - сказал чиновник.

Также министр отметил, что в Конституции отмечается, что привилегии в начислении пенсии быть не может.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нельзя продолжать "прятать голову в песок". Нужно больше времени уделять для разъяснений обществу, иначе получается, как с нормой о спящих ФОПах", - Южанина о пенсионной реформе

Кроме того, министр добавил, что выступает за введение накопительной пенсионной системы в Украине, однако считает, что при дефиците ПФ это будет непрофессионально.
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Официальные международные резервы Украины с 2009 по 2016 годы (в млн. долл. США)на 31.12.200926505,0 на 31.12.201034576,0+8071.0+30.45%на 31.12.201131794,6-2781.4-8.04%на 31.12.201224546,2-7248.4-22.80%на 31.12.201320415,7-4130.5-16.83%на 31.12.20147533,3-12882.4-63.10%на 31.12.201513300,0+5766.7+76.55%на 30.11.201615270,9+1970.9+14.82%
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И что? 20млрд баксов это мало? Украина сегодня просит 600млн ей не дают! До этого ЗВР только рос на протяжении минимум 10 лет!
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Я тебе тупню объясняю,если крал Янукович,то сейчас должно быть опять 34 млрд,а сейчас 15!!!!!3 года б-лядь уже прошло
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Иди у Путина-Хуйла сосни! Как такой дебил как ты может что то обьяснить человеку мне вообще не понятно!
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Слился петух?))Ну я не удивлён))Тупую кастрюлю очень легко в тупик поставить элементарными вопросами)
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То есть ты напиздел мне.В 2010-м году ЗВР были 34млрд,а в 2013-ом 20 млрд.То есть по твоей логике,если воровал Янукович,то сейчпс ЗВР должны быть как минимум 34млрд,но сейчас 15!)))))))
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ты дебил ватопедный не отличаешь "международные" резервы от "золотовалютных"?
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а теперь говномес вот тебе ЗВР по годам

на 31.12.2009 26505,0
на 31.12.2010 34576,0+8071.0+30.45%
на 31.12.2011 31794,6-2781.4-8.04%
на 31.12.2012 24546,2-7248.4-22.80%
на 31.12.2013 20415,7-4130.5-16.83%
на 31.12.2014 7533,3-12882.4-63.10%
на 31.12.2015 13300,0+5766.7+76.55%
на 30.11.2016 15270,9+1970.9+14.82%
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Ну и????)))))))Всё правильно)))получается,что Яныка уже 3 года нет,и так как он уже не ворует миллиарды,то ЗВР должны быть опять 34 млрд.Ну это же по вашей тупорылой логике.А сейчас ещё меньше стало.Вот и получается,что Янык то и не при делах)
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Ну если по вашей логике ЗВР уменьшалось из-за Януковича.То разве не логично предположить,раз его уже 3 года нет,то и ЗВР должно увеличится?Это же полностью соответствует ТВОЕЙ тупорылой логике))))
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так он и увеличился. ты в глаза долбишься?

с 12,9 до 15,3 увеличился
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Что там у тебя увеличилось при-дурок?На 31-ое декабря 2013-го года ЗВР было 20 миллиардов,в глаза долбишься?
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ты даун? при яныке падение ЗВР составил 65 %. за три года наростили немного. до 15. но янык пришел когда ЗВР был 26,5. так кто воровал?
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Ну если по вашей логике ЗВР уменьшалось из-за Януковича.То разве не логично предположить,раз его уже 3 года нет,то и ЗВР должно увеличится?Это же полностью соответствует ТВОЕЙ тупорылой логике))))
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ты баран лаптеносый неопиленый. читай внимательно и включи свою тупую башку.
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Это ты свою тупую башку включи олень))))Если Янык крал из ЗВР по 5 лярдов в год и оставил вам ЗВР 20 миллиардов,то сейчас ваши ЗВР должны быть минимум 35!Ты считать не умеешь,тормоз?
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вот это время правления яныка

на 31.12.2011 31794,6-2781.4-8.04%
на 31.12.2012 24546,2-7248.4-22.80%
на 31.12.2013 20415,7-4130.5-16.83%
на 31.12.2014 7533,3-12882.4-63.10%

а это после него

на 31.12.2015 13300,0+5766.7+76.55%
на 30.11.2016 15270,9+1970.9+14.82%

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Ты придурок или прикидываешься?По твоей идиотской логике,раз Яныка 3 года нет,то и ЗВР опять должны быть 34 млрд.Вы там на Украине все такие финансисты?)
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Янык оставил 20 млрд ЗВР,сейчас 15 млрд,где ты тут увеличение увидел?)))Причём ты в курсе что сейчас у вас в ЗВР и деньги МВФ зачисляют?)))
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ты бля слепой? янык оставил 12,8 ЗВР. сейчас 15,3
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Какие 12 и-диотина?Там данные на 31-ое декабря включительно,до 31-го декабря 2013-го было 15
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ты к нам с каких болот приползло чудище репоедное?
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Чё слился,всё?)))Ненадолго же тебя хватило,чучело)
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так а как с тобой тупизднем разговаривать можно? ты же смотришь в книгу а видишь путина голого. иди дрочи дальше.
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янык оставил НОЛЬ. понимаешь? НОЛЬ!!!! казна была пустой вообще.
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официально Рева подтвердил, что сейчас дыра в пенсионном фонде в 140 млрд. грн.
... Конечно денег не будет хватать. Поэтому и опускают гривну, раскручивают инфляцию...
А вообще это ворьё, чем дольше у власти тем меньше денег на выплаты пенсий, социальные выплаты, пособия, зарплаты бюджетникам, стипендии, итд.
На протяжении последних лет, станадартная вырисовалась закономерность -
чем больше МВФ даёт кредитов шоколадным ворам, тем хуже живёт население...
с каждым траншем МВФ всё хуже и хуже...
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Шоколадные лжецы прикрываются всеми, на всех пальцами показывают и рассказывают, как они отстаивают интересы граждан Украины.
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Мне кажется что работать нам нужно ещё лучше чем в пятницу, может после первой смены остаться работать во вторую смену? ЗА СЕБЯ И ЗА ДВУХ ПЕНСИОНЕРОВ!
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А как же=мы нерабы?))))Или команды с Запада это норм?Можно и пос-осать,да?)
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Кацап ты Кадырову миньет на ночь сделал или он тебя только "жахнул"?!
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Амерский х-уй слаще русского,правда нераб?)))
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тебе виднее это кацапы ждут Трампа пока он их отымеет!
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Кацапам никто подачек не даёт,как некоторым нерабам,которые готовы за подачку пенсионный возраст повышать)И параллельно с-осать амерский х-уй)))
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Да да да! За три года фонд благосостояния из 80+млрд баксов уже 11млрд.ЗВР 480млрд а сейчас 350 Скоро платить кредиты.
Конечно дебиляра оно того стоило что бы слить бабло на Украину!
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Петушара,и Фонд Благосостояния и Резервный-это всё российские деньги,собственные)А вы х-уй с-осёте за кредиты)))Разницу чуешь ,финансист х-уев?)))
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Это ты даун не чувствуешь что они заканчиваются! Но ты так слюной тут не брызжи, скоро почувствуешь и просроченные продукты из пятерочки покажутся тебе суперлакомством!
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Петушок!))))Мне не надо тут сказки рассказывать про СКОРО!))))Я их тут уже 3 года читаю)))Я говорю только о фактах!А факты такие,что Россия живёт на СВОИ деньги,а вы ради кредитов раком стоите в дырявых штанах и просите ввести ещё один транш.Разницу чуешь,чучело?)))
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Чувствую! Кацапы уже готовы и у Трампа соснуть лишь бы санкции сняли. Но ты продолжай пить боярышник и жрать гнилье с мусорки, кацапам не привыкать!
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зачем ты на эту мокшанскую падаль тратишь нервы??
Он же козлятиной смердит за километр . Фу, я брезгую
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По ходу будет нескончаемый экономический кризис аля Аргентина. Те тоже с МВФ досотрудничались.
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При таком дефиците пенсионного фонда нет чтобы всем пенсионерам платить пенсии по одному закону - так пенсии судей, прокуроров и чиновников в разы выше средней. Остальным - минималка. Начните с себя, суки
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Согласны - не согласны, это слова. Продолжительность жизни увеличивается - пенсионый возраст увеличивается. Аксиома.
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Граждане! Не подведите страну! Умрите в день выхода не пенсию!
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Нужно отрабатывать разворованные Яйценюком кредиты. Поэтому работать будем лет с восьми и до восьмидесяти, без отпусков, больничных и выходных.
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МВФ предлагает Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда путем поднятия пенсионного возраста, мы не согласны, - Рева
А мільон мертвих душ вже вирахували?
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Пенсіонери взагалі є рушіями економіки, якщо вона є. Від того, що людина отримує пенсію - нічого поганого нема, погано чи добре починається там, куди вона її тратить. Тому що це субсидія не в пенсійний фонд, це в дійсності субсидія в товари широкого вжитку - економіку країни. Наприклад, в китайський хлам.
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Согласны поднять возраст выхода на пенсию? Ну так трудоустроите украинских пенсионеров, будете платить настоящие пособия по безработице и в результате потеряете больше денег. Делайте и вас сметут из власти быстро.
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Шо у вас за мода не дочитывать .
Если не соглашаемся, мы должны предложить какие-то альтернативным варианты", - сказал чиновник.
Например я знаю про альтернативу , многие тоже , от вывода чернухи когда Аванс с-ка больше чем зарплата ... до борьбы з олигархатом , шо каждый на своем потоке крышует прибыль ..
Типо тут кого удивлю сказав ,шо у нас таможня гонит левак в и из , или заводы что пилят как бы на метал а уходит все потом как оборудование - списание в утиль , покупка черметом - продажа товара...
и так далее тут просто не описать , бо у нас все так , от извиняюсь еб****о гвоздя до телеканалов где до сих пор темники потому что есть З-п в конвертах , поймите , это все около имеют 10-15 семей пару сотен человек и большинство мы из них даже узнаем по ящику, ну да из 40 миллионов живут не бедуют много где-то 700-900 тыс роботяг-в скобочках(шо управляют всей махиной), и еще среднего класса миллион не более , и по факту всьо .
майдан? переворот кого?Пороха шо посидел за два года .. А может гадю в цугундер ?!

у меня есть и другие варианты , но зная опыт Юща , и после него приход зека и то шо вышло , а это все изза того шо раньше был кучма , что будет я вам не скажу, вам знать пока не надо , потом поймете .

так шо оттака х*ня малята
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