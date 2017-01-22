 МВФ предлагает Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда путем поднятия пенсионного возраста, мы не согласны, - Рева

Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"МФВ предлагает свой вариант решения проблемы дефицита Пенсионного фонда. Ключевым элементом, который они считают, это необходимость поднять пенсионный возраст. Мы с этим не соглашаемся. Если не соглашаемся, мы должны предложить какие-то альтернативным варианты", - сказал чиновник.
Также министр отметил, что в Конституции отмечается, что привилегии в начислении пенсии быть не может.
Кроме того, министр добавил, что выступает за введение накопительной пенсионной системы в Украине, однако считает, что при дефиците ПФ это будет непрофессионально.
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Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ преждевременно, - Рева(23)
У бизнеса есть деньги, чтобы платить 3200 гривен "минималки", - Рева(465)
Рева о повышении пенсионного возраста: МВФ вносит предложения, мы дискутируем(58)
Кабмин утвердил бюджет ПФ-2017 с дефицитом 141,5 млрд гривен(25)
За нами следят - создание единой базы получателей субсидий неизбежно(1)
Дефицит Пенсионного фонда в 2017 году составит 141,5 млрд грн, - Рева(194)
Из 26 млн людей трудоспособного возраста на сегодняшний день официально работают чуть больше 16 млн человек, - Рева(59)
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на 31.12.2009 26505,0
на 31.12.2010 34576,0+8071.0+30.45%
на 31.12.2011 31794,6-2781.4-8.04%
на 31.12.2012 24546,2-7248.4-22.80%
на 31.12.2013 20415,7-4130.5-16.83%
на 31.12.2014 7533,3-12882.4-63.10%
на 31.12.2015 13300,0+5766.7+76.55%
на 30.11.2016 15270,9+1970.9+14.82%
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http://index.minfin.com.ua/index/assets/
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с 12,9 до 15,3 увеличился
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на 31.12.2011 31794,6-2781.4-8.04%
на 31.12.2012 24546,2-7248.4-22.80%
на 31.12.2013 20415,7-4130.5-16.83%
на 31.12.2014 7533,3-12882.4-63.10%
а это после него
на 31.12.2015 13300,0+5766.7+76.55%
на 30.11.2016 15270,9+1970.9+14.82%
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... Конечно денег не будет хватать. Поэтому и опускают гривну, раскручивают инфляцию...
А вообще это ворьё, чем дольше у власти тем меньше денег на выплаты пенсий, социальные выплаты, пособия, зарплаты бюджетникам, стипендии, итд.
На протяжении последних лет, станадартная вырисовалась закономерность -
чем больше МВФ даёт кредитов шоколадным ворам, тем хуже живёт население...
с каждым траншем МВФ всё хуже и хуже...
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Конечно дебиляра оно того стоило что бы слить бабло на Украину!
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Он же козлятиной смердит за километр . Фу, я брезгую
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А мільон мертвих душ вже вирахували?
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Если не соглашаемся, мы должны предложить какие-то альтернативным варианты", - сказал чиновник.
Например я знаю про альтернативу , многие тоже , от вывода чернухи когда Аванс с-ка больше чем зарплата ... до борьбы з олигархатом , шо каждый на своем потоке крышует прибыль ..
Типо тут кого удивлю сказав ,шо у нас таможня гонит левак в и из , или заводы что пилят как бы на метал а уходит все потом как оборудование - списание в утиль , покупка черметом - продажа товара...
и так далее тут просто не описать , бо у нас все так , от извиняюсь еб****о гвоздя до телеканалов где до сих пор темники потому что есть З-п в конвертах , поймите , это все около имеют 10-15 семей пару сотен человек и большинство мы из них даже узнаем по ящику, ну да из 40 миллионов живут не бедуют много где-то 700-900 тыс роботяг-в скобочках(шо управляют всей махиной), и еще среднего класса миллион не более , и по факту всьо .
майдан? переворот кого?Пороха шо посидел за два года .. А может гадю в цугундер ?!
у меня есть и другие варианты , но зная опыт Юща , и после него приход зека и то шо вышло , а это все изза того шо раньше был кучма , что будет я вам не скажу, вам знать пока не надо , потом поймете .
так шо оттака х*ня малята
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