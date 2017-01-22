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Все про:газ (8593) газохранилище (139) Укртрансгаз (159) отопительный сезон (45)

 Запасы газа в подземных хранилищах сократились на 28,2% c начала отопительного сезона, - "Укртрансгаз"

Украина с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона и по 21 января 2017 г. снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 28,2% (на 4 млрд 150,39 млн куб. м) – до 10 млрд 581,64 млн куб. м.

По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 21 января отбор составил 66,17 млн куб. м, а за 1-21 января - 1 млрд 404,73 млн куб. м (в среднем - 66,89 млн куб. м/сутки), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Украинцам достаточно 8 млрд кубов газа в год, но из-за некачественной теплосистемы теряется около 60% топлива, - Зубко

В декабре 2016 г. из ПХГ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки). Отбор газа из хранилищ год назад - 21 января 2016 г. - составил 96,65 млн куб. м при запасах 11 млрд 861,21 млн куб. м, а два года назад - 21 января 2015 г. - 64,08 млн куб. м при запасах 9 млрд 889,73 млн куб. м.

По состоянию на 21 января 2016 г. газ импортировался в суточном режиме 44,876 млн куб. м (Словакия - 39,432 млн куб. м, Венгрия - 1,312 млн куб. м, Польша - 4,132 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 г.

Добыча газа в Украине 21 января составила 56,896 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 40,696 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,552 млн куб. м, другие компании - 12,648 млн куб. м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укргаздобыча" планирует в 2017 году нарастить добычу газа на 400-600 млн кубометров и достичь показателя в 15 млрд куб. м, - глава правления Прохоренко

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-21 января он составил 5 млрд 941,4 млн куб. м, что соответствует месячному показателю 8,7-8,8 млрд куб. м.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.
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Все расходы по строительству "Северного потока - 2" ложатся на "Газпром" - "Коммерсантъ"
Только в 2017 году "Газпром" собирается потратить около 110,67 млрд руб. на строительство экспортного газопровода "Северный поток - 2", это почти в полтора раза больше, чем изначально предполагавшийся вклад в проект как акционера, пишет российское издание "Коммерсантъ".
"Газпром" больше не рассчитывает, что в акционерный капитал проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2" в обозримой перспективе войдут европейские энергокомпании, сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Об этом свидетельствует то, что в 2017 году российская компания собирается потратить около 110,67 млрд руб. (€1,7 млрд) на его строительство, пишет газета. Отмечается, что это почти в полтора раза превосходит то, что "Газпром" изначально предполагал вложить в проект в качестве акционера.
Собеседники издания сообщают, что пока все расходы строительства "Северного потока - 2" ложатся на российскую компанию. Отмечается, что "Газпром" впервые за много лет больше не может обеспечить все свои инвестиции за счет свободного денежного потока и вынужден увеличивать долг.
Изначально предполагалось, что "Газпром" будет владеть 50% в газопроводе, а пять европейских компаний - Shell, Engie, OMV, E.On и Wintershall - будут иметь по 10%, пишет газета. Отмечается, что реализовать изначальную схему проекта не удалось, так как европейские компании так и не вошли в капитал проектной компании Nord Stream 2 AG из-за противодействия польского антимонопольного регулятора. Издание пишет, что стоимость строительства "Северного потока - 2" должна составить €8 млрд (€9,9 млрд с учетом стоимости кредитов).
По информации источника газеты, знакомого с ситуацией, европейские энергокомпании внесут свой вклад в финансирование, но их инвестиции не будут акционерными.
Издание пишет, что рост расходов "Газпрома" на строительство этого газопровода может усугубить непростую ситуацию, в которой находится компания. Отмечается, что чистый долг "Газпрома" за три квартала 2016 года увеличился на 97,4 млрд руб. (€1,5 млрд), или на 5%.
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Хорошо что им не сидиться на трубе, а все кипит разум что бы что-нибудь грандиозное отгрохать. Больше господа дорогих и крупных проектов!))
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По всім розкладам нам до закінчення опалювального сезону газу вистачить. От у каців тема зірвалась про замерзлу Україну"
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так русня будет блеять что это они Неньке помогают, чтобы хахлы не замерзли. У азиатов и ужимки очень примитивные.
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Газ уже поднадоел им самим,больше стеба выгребают от хохлов за газ,сегодня у них новая фишка,с февраля украинцы лишатся интернета,вот так
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а что траффик через мордовию идет? странно.
По факту на тот же крысм до сих пор по оптике интернет подается.
Кацапы сэр! такие мордовские.
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Щось новеньке, не чув ще про інтернет
Якось дивно виходить, закони про заборону чи обмеження соцмереж планують прийняти у них, але за їх логікою без нету сидіти будемо ми Кацапи сер
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Да, уже 422 дня газ добывается из недр Украины! Вот она, настоящая независимость!
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В середньому спалили 67 млн. куб.м.,а добули 57 млн.куб.м.
Нах@Я питається в задачі, закупляти в когось газ, якщо за період не опалювального сезону, можна в сховища закачати свій газ?
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тут законы физики не действуют тут шыкаладный гешефт.
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Допить осталось 60-70 дней. Если не будет ниже -15 С.
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С нас за отопления столько содрали, что хватит пополнить на годы вперед.
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Высвёврёте!!! Лишнехромосомным по телеку уже сказали что мы замерзаем
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т.е. за 50% времени 30% запасов. ну нормально.
только вот цены...
такиешо ха эти 30% можно купить следующие 100%
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Ничего страшного. Украина купит европейский газ у главного добытчика европейского газа, - Словакии. В Словакии этого газу, - ну просто - завались!
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В мене своя арифметика. В минулому році купив дві машини дров. Вистачило по середину березня. В цьому році закінчаться в кінці січні. Погода стала холоднішою. Ось тут і питання. - купувати третю машину чи палити газом. ?
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Зимы нынче не те, климат меняется... Скоро будем как в Европе - лишь подтапливать калориферами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапасы газа в подземных хранилищах сократились на 28,2% c начала отопительного сезона, - "Укртрансгаз"
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