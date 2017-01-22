 Запасы газа в подземных хранилищах сократились на 28,2% c начала отопительного сезона, - "Укртрансгаз"

По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 21 января отбор составил 66,17 млн куб. м, а за 1-21 января - 1 млрд 404,73 млн куб. м (в среднем - 66,89 млн куб. м/сутки), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В декабре 2016 г. из ПХГ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки). Отбор газа из хранилищ год назад - 21 января 2016 г. - составил 96,65 млн куб. м при запасах 11 млрд 861,21 млн куб. м, а два года назад - 21 января 2015 г. - 64,08 млн куб. м при запасах 9 млрд 889,73 млн куб. м.
По состоянию на 21 января 2016 г. газ импортировался в суточном режиме 44,876 млн куб. м (Словакия - 39,432 млн куб. м, Венгрия - 1,312 млн куб. м, Польша - 4,132 млн куб. м). Импорт газа со стороны РФ не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 г.
Добыча газа в Украине 21 января составила 56,896 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 40,696 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,552 млн куб. м, другие компании - 12,648 млн куб. м).
Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-21 января он составил 5 млрд 941,4 млн куб. м, что соответствует месячному показателю 8,7-8,8 млрд куб. м.
Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона и заявляют, что располагают техническими возможностями для дополнительного импорта на случай суровой зимы. По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.
1648 23
"Укргаздобыча" планирует в 2017 году нарастить добычу газа на 400-600 млн кубометров и достичь показателя в 15 млрд куб. м, - глава правления Прохоренко(35)
В 2016 году "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 77 млн кубометров, - глава правления Прохоренко(9)
"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд за недобор газа в 2016 году(92)
Семья из 7 человек отравилась угарным газом в Харькове(21)
Украина вдвое сократила импорт газа(0)
На складах сегодня находится около 1,9 млн тонн угля. Ситуация с отоплением полностью контролируемая, - Насалик(27)
Кистион: Убежден, что Украина после 2020 года сможет отказаться от импорта газа(49)
Только в 2017 году "Газпром" собирается потратить около 110,67 млрд руб. на строительство экспортного газопровода "Северный поток - 2", это почти в полтора раза больше, чем изначально предполагавшийся вклад в проект как акционера, пишет российское издание "Коммерсантъ".
"Газпром" больше не рассчитывает, что в акционерный капитал проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2" в обозримой перспективе войдут европейские энергокомпании, сообщает российское издание "Коммерсантъ".
Об этом свидетельствует то, что в 2017 году российская компания собирается потратить около 110,67 млрд руб. (€1,7 млрд) на его строительство, пишет газета. Отмечается, что это почти в полтора раза превосходит то, что "Газпром" изначально предполагал вложить в проект в качестве акционера.
Собеседники издания сообщают, что пока все расходы строительства "Северного потока - 2" ложатся на российскую компанию. Отмечается, что "Газпром" впервые за много лет больше не может обеспечить все свои инвестиции за счет свободного денежного потока и вынужден увеличивать долг.
Изначально предполагалось, что "Газпром" будет владеть 50% в газопроводе, а пять европейских компаний - Shell, Engie, OMV, E.On и Wintershall - будут иметь по 10%, пишет газета. Отмечается, что реализовать изначальную схему проекта не удалось, так как европейские компании так и не вошли в капитал проектной компании Nord Stream 2 AG из-за противодействия польского антимонопольного регулятора. Издание пишет, что стоимость строительства "Северного потока - 2" должна составить €8 млрд (€9,9 млрд с учетом стоимости кредитов).
По информации источника газеты, знакомого с ситуацией, европейские энергокомпании внесут свой вклад в финансирование, но их инвестиции не будут акционерными.
Издание пишет, что рост расходов "Газпрома" на строительство этого газопровода может усугубить непростую ситуацию, в которой находится компания. Отмечается, что чистый долг "Газпрома" за три квартала 2016 года увеличился на 97,4 млрд руб. (€1,5 млрд), или на 5%.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По факту на тот же крысм до сих пор по оптике интернет подается.
Кацапы сэр! такие мордовские.
Ответить
Якось дивно виходить, закони про заборону чи обмеження соцмереж планують прийняти у них, але за їх логікою без нету сидіти будемо ми Кацапи сер
Ответить
Ответить
Ответить
Нах@Я питається в задачі, закупляти в когось газ, якщо за період не опалювального сезону, можна в сховища закачати свій газ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
только вот цены...
такиешо ха эти 30% можно купить следующие 100%
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить