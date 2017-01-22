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Все про:Газпром (2571) Северный поток (132)

 Европейские партнеры "Газпрома" отказались финансировать "Северный поток-2", - Der Standard

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" будет самостоятельно покрывать все расходы на строительство трансбалтийского газопровода "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, европейские партнеры "Газпрома", в частности австрийская компания OMV, отказались участвовать в финансировании проекта.

Как сообщило издание Der Standard в воскресенье, 22 января, российский монополист "потерял надежду на европейских партнеров в проекте газопровода "Северный поток-2". По крайней мере в ближайшем будущем".

"Газпром" планировал осуществить строительство трансбалтийского газопровода совместно с компаниями Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, сохранив за собой 50%+1 акцию "Северного потока-2" для контроля над ним. Однако западные компании отказались от финансового участия в проекте, и теперь расходы "Газпрома" на реализацию увеличатся вдвое - до 1 миллиарда 750 миллионов долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Политические последствия этого частного проекта могут быть очень серьезными", - немецкий министр Шмидт о "Северном потоке 2"

Европейские компании не вошли в капитал проекта Nord Stream-2 AG из-за противодействия польского антимонопольного регулятора, после чего не удалось реализовать первоначальную схему проекта.

Еще в декабре 2016 года в "Газпроме" заявляли, что не видят рисков для финансирования строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в декабре Швеция отклонила запрос российского "Газпрома" об аренде территории порта острова Готланд для хранения труб для строительства газопровода "Северный поток-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вышеградская четверка" выступает против строительства "Северного потока-2", - Дуда

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У Росії в Ставропольському краї цілий район споживав воду із резервуара, в якому кілька днів плавало два трупи.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Про утоплеників мешканці Ставропольського краю дізналися лише тепер, а воду з трупами пили від свята Хрещення, 19 січня. Саме тоді два співробітники "Стапровольводоканалу", добряче хильнувши, вирішили покупатися за традицією в танкері з питною водою. Та обоє втопилися.
Трупи знайшли лише тоді, коли один з них опустився на дно та перекрив стік. Коли співробітники спустилися туди, щоб знайти причину поломки, наткнулися не неприємну знахідку.
Працівники знали про зникнення колег, проте шукати їх ніхто не спішив, вони вирішили, що ті пішли в запій, оскільки таке траплялося не раз.
Зараз на підприємстві проводиться перевірка. Правоохоронці розслідують справу.
"За попередньою версією, в ніч на Водохреще двоє працівників місцевої філії підприємства вирішили скупатися в резервуарі з чистою водою. Стрибнувши в крижану воду першим, один з чоловіків почав тонути. Його товариш кинувся йому на допомогу, але в результаті обом не вдалося вибратися, і вони загинули", - розповіли поліцейські.
Воду з резервуару пили у селищі Передгірний та в декількох сусідніх селищах. Повідомляється, що поки що за медичною допомогою через отруєну воду ніхто не звертався.
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У нищих отберут последнее

Правительство планирует обложить налогами каждый собранный гриб и каждую ягоду
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв поддержал инициативу губернатора Владимирской области Светланы Орловой о том, что каждый найденный жителями гриб, ягода и орех должны приносить прибыль в местный бюджет. Таким образом, надо полагать, обнаружен «надёжный финансовый источник» по затыканию дыры, пробитой в бюджете падением нефтяных доходов.
ВИДИМО, люди во власти окончательно перестали понимать, что происходит на подведомственной им территории, и начали с энтузиазмом пилить сук, на котором сидят. Ведь во многом эта власть держится за счёт долготерпения нашего многострадального народа. Мне пришлось много поездить по России, и всегда, попадая в какую-нибудь нищую деревню с давно разрушенным сельхозпредприятием, с поголовной безработицей и безысходностью, я поражалась странному, на взгляд городского жителя, спокойствию этих людей, граничившему с полнейшим «пофигизмом».
В Мурманской и Архангельской, Вологодской и Тюменской, Кировской и Смоленской областях, в Карелии и Чувашии, Мордовии и Подмосковье местные жители мне объясняли это так:
- Да что нам ваша Москва? Мы тут сами по себе. У нас натуральное хозяйство: картошечка-моркошечка. Да и лес-кормилец пропасть не даст…
И действительно, безработные и депутаты сельсовета вместе с председателем, врачи и учителя, пенсионеры и подростки, пьяницы и трезвенники, больные и здоровые, участковые и хулиганы, продавцы и почтальоны… короче, всё деревенское народонаселение круглый год кормится «дарами леса». Собирают грибы, ягоды, орехи, травы, ломают веники… Потом солят, варят, консервируют. Сами едят, а больше сбывают «на трассе»: стоят по обочинам дорог, продают проезжающим практически за копейки. А как ещё, не считая пенсий и мизерной зарплаты, появляются в деревне наличные деньги?
Но наличка эта даётся людям не столь легко, как может показаться на первый взгляд. Выйти в лес нужно ещё затемно. Здесь предстоит не лёгкая прогулка, а настоящая борьба за выживание: в последнее время в лесах развелось множество кабанов, волков и прочих диких животных. Оружие у деревенских - у кого свисток, у кого палка. При встрече с серьёзным противником спасает это далеко не всегда. К обеду, искусанные комарами, уставшие и голодные, с тяжёлыми корзинами и вёдрами, они выходят к дороге. А здесь уже другие напасти: хулиганы и «крутые» - местные и проезжающие - могут отобрать, избить, просто растоптать грибы и ягоды, расплатиться фальшивыми деньгами.
Однако люди всё терпели. Хоть плохо, но прожить на заработанные копейки как-то ухитрялись. Даже на зиму удавалось отложить немного. Так привычно дотягивали до конца весны, а дальше всё по новому кругу…
И вот своими собственными ручками чиновники рушат этот «общественный договор», когда люди были согласны практически ничего не получать от государства в обмен на то, что их просто не замечали и давали возможность крутиться как уж придётся.
Теперь селянам предлагают купить лицензию на сбор грибов, ягод, кедрача и других даров природы. Это если хочешь для себя собрать лукошко земляники. Ну а если вышел «на трассу» и заработал на ведре лисичек 250 рублей, то, будь добр, заплати налог! А не купил и не заплатил - штраф!
«Умные головы» из минсельхоза уже подсчитали, что только лицензирование владимирских грибников принесёт в казну до 2 млрд. рублей. На пресс-конференциях владимирские чиновники рисуют райские картины, как в лесу установят грибоварни, да как народ пойдёт толпами сдавать туда грибы, да как потечёт их экспорт в Европу вместо надоевшей всем нефти.
Во Владимирской области, я давно уже заметила, вообще живут мечтатели. Вспоминаю, как ездили мы в один из районов, глава которого живописал радужные перспективы развития отечественного хреноводства и превращения райцентра в хреноводческую столицу мира. Приезжаю через десять лет в тот же самый район, воз и ныне там же, зато новый глава слово в слово начинает рисовать картины будущего мирового хреноводства на владимирской земле.
Теперь покоряет воображение грибозамещение нефтедобычи. В своих фантазиях залетая за облака, власти упускают простые житейские вопросы. С какой радости народ повалит сдавать свои грибы-ягоды в грибоварни? На какие деньги люди будут покупать лицензии? На какие бюджетные шиши будут создаваться грибная инспекция и ягодная полиция, которые подсчитают все собранные грибы-ягоды, наладят службу слежения за грибниками, будут отслеживать их передвижение, выходить на спецоперации по отлову продающих ягоды на обочинах дорог и вывозящих в город и т.д. Не забыть бы ещё отстроить в центре каждой области по особняку, где будут сидеть за компьютерами родственницы и просто подруги местных чиновников, подсчитывающих суммы, рассылающих квитанции об уплате, налагающих штрафы…
А тем временем все эти функции уже сейчас пытается выполнять полиция, которой, по-видимому, уже совсем ничего не осталось делать в стране, как гоняться за пенсионерами по лесам. Вот в октябре на Кубани, в Горячем Ключе, полиция вышла на рейд на трассы в поисках незаконных продавцов грибов. Поймали и оштрафовали аж троих мужиков, которые продавали опята по 350 рублей за ведро.
В реальности все эти безумные мечтания о ягодно-грибных прибылях выльются в превращение мирных селян в грибных браконьеров и их противостояние антинародной власти. Ясно одно: никаких прибылей бюджет не получит, а люди окажутся на грани выживания.
Так и хочется крикнуть: не там ищете, господа! Средства для затыкания бюджетных дыр поищите лучше в своих офшорах, на своих яхтах и в своих дворцах.
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Что же ты делаешь Трамп, будь ты проклят !!!
Теперь только кадырка ватное стадо спасет!
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ТЕРРОРИЗМ НА ЗЕМЛЕ ЗАКОНЧИТСЯ ВМЕСТЕ С ДЕНЬГАМИ КАЦАПОВ
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а ведь кто-то может листать цензор мирно закусывая...не гуд.
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Российские пенсионеры заплатят, они богатые.
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Российский газовый монополист ОАО "Газпром" будет самостоятельно покрывать все расходы на строительство трансбалтийского газопровода "Северный поток-2". Источник: http://censor.net.ua/f893851
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Швеция запретила Газпрому прокладывать «Северный поток», через свою территорию

Шведские военные считают, что в них могут скрыть "жучки". В частности, об этом заявил глава технического комитета местного самоуправления Томми Гардель, информирует Svenska Dagbladet
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ребята, вышла новая пародия на пукина. На сайте телеканала Дождь можно смотреть без подписки. После просмотра хорошее настроение гарантирую .Кстати наши колхозные телеканалы могли бы её тоже показать. Хотя наверное им кремлёвские хозяева запрещают
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Когда кацапы достроят , они откажутся покупать газ .
Но , не успеют кацапы достроить ...
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Точна та же история будет и с Турецким потоком. Еще не вечер и этот проект турки и болгары финансировать не будут. Выгода от всего этого вряд ли будет.
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Одесса сегодня,утритесь фашисты кацапы !!!!!!
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В таком случае Ротенберг начнёт строить кольцевой газопровод вокруг Орды - "Сила дебилов" .
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дык, по дну сев.ледовитого океана, через полюс - скрепнее и сколеновставаннее...
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Краще б вони зовсім заборонили його будівництво............. А так яка користь? Нині відмовились фінансувати, а потім - викуплять пакет акцій і все.....
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Правильный у поляков антимонопольный комитет !!
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Европейские партнеры "Газпрома" отказались финансировать "Северный поток-2" (с)

Ну,вы там держитесь.
Хорошего настроения!
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а че там с "Сила Сибири"? кацапы строят для китайцев трубу или как?
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"С кем вы говорите Украина войну ведет? С кремлём? Не, не слышали".

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А куди в Україні звертаються з подібними запитами ?
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Сам пытаюсь сообразить. Это, вроде бы, не государственное преступление, а дурость откровенная, но дурости такой у нас быть не должно в принципе.
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Мабуть торгова марка викуплена , не хочуть за нову платити , та й взагалі -Кре́мль - укріплений оборонними стінами центр на північно-східних околицях Русі.
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Тоді торгова марка ще стара , не знаю скільки зараз коштує оформити щось нове , но для Старокостянтиніва мабуть і це гроші . В нас теж таке є .
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За порушення вимог законодавства щодо захисту економічної конкуренції «Старокостянтинівський молокозавод» оштрафовали на 790 тисяч гривень. Підприємство підробляло масло.
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звязда то кокая. представляю какое там гавно в нутри. Касабам просто в падлу качественные продукты впаривать, онижы свиньи и вкуса не понимают и не знают.
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Есть российский народ. Мерзкий, грязноватый, тупой, кровожадный, закомплексованный и завистливый народец.
Темный, забитый, со страстью к сапогу. Этот народ и диктует политическую повестку.
Жизнь русских предельно примитивна, и вполне укладывается в иерархию обезьяньей стаи.
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Так от і треба зробити запит і перевірити, коли саме марку було викуплено чи зареєстровано.
А на державній мові назва не повинна бути ?
Юрію, Ви ж знаєте, що слова/назви можуть розширювати своє значення. кремль - це вже символ, причому однозначний. І не лише в нас. Це слово означає владу на мордорі.
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Тоді треба буде листа їм кинути на сайт , може відреагують .
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Власник - Укрпродуктгруп з Києва , 01033, Україна, Київ
39-41 вул. Шота Руставелі,
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кремль (борынгы шәһәрләрдә крепость, ныгытма) ... Русско-татарский словарь ... Кремль - детинец, город, град, центральная укреплённая часть ...
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Так Алі , але тут слушно зауважили що с зіркою і гербом це кацапський сімвол .
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Ну какая же это дурость? Руководители реально понимают, что делают. И печатники тоже понимают что делают. ЭТО ПРОСТО ОБЫКНОВЕННЫЙ СЕПАРАТИЗМ. Набить бы морду не мешало.
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що у рассєян не відбереш, так це вміння сосати канєц
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Европейские партнеры "Газпрома" отказались финансировать "Северный поток-2"

Оплески.
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Нє, ну шо перепаде Хаїму, я не знаю, але кожен обломчик москалів мене тішить.
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ну а что? мы никогда и не говорили что будем финансировать, по краинеи мере ту часть, что под водои ляжет.
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ну і що з тими фашистами робити? тепер "вєлікій" путін просто зобовязаний забацати мінет кадирову
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эх руснявые. сосать вам не пересосать.

Ждите теперь к себе гуманитарные конвои с комбикормом и собачьими консервами. Ножек буша уже не будет. Не заработали.
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ну чтожь, обединённая Европа остановилас уже на поляков, даже не надо было обьединятса всем друзям пацана "с длиннои фамилиеи - ла ла лал лал лаа, как сказал дальнобоищик"например Балтииским странам, кстати президенство берёт Эстония, руснявые трындели - эсты тормозят, ну ну, как бы руснявые успевали бы ещё сглотнуть все иниацативы, которые поидёт от эстов.
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ага. как раз эсты позволят русне слезть с бутыльки. У них к мере давние мыжыбратцкие связи. Будут перчить русню по полной. пока у эрзи глаза не повылазят.
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Кто не понимает, что 1,7 лярда, для Раши комариный укус? За прошлую неделю ЗВС РФ выросли на 4 лярда. Этот отказ Раше на руку, труба будет полностью Раши, а не 50+1
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Це ж треба... Так і спини може не вистачити для ударів...
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Хитрожопые мордорцы- денег у самих строить нет( кредиты запад перекрыл), решили крупнейшего австрийца прихватить в дело и его деньгами строить . А акции 50+1 за рашей. То есть контроль. Емае . Редкий развод.
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Прикинь, в Украине из кизяка хаты делали))) Кизяки с соломой переминали, потом делали кирпичи и строили))) Петух отдыхает.
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..в Якутии столько го"на не собрать. Это завоз с Козломордора кремлоидного.
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ну всего то царь по морю железного червяка будет тянуть вопреки, а скрепный народ страдалец боярышником заливается а тут ещё обяжут есть вдвое меньше, ведь на благо рассеии...
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...вот это будет распил бабла когда расеянчеги строить весь поток будут! раз в пять минимум дороже выйдет...наши барыги от зависти лопнут! метр трубы по тройной цене выше миномёта 'молот' обойдёца! пашинский с глока застрелица давясь слюной!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕвропейские партнеры "Газпрома" отказались финансировать "Северный поток-2", - Der Standard
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