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 Израиль расширяет строительство поселений в Восточном Иерусалиме вопреки резолюции ООН

Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме. Этот проект обсуждался ранее, но был снят с повестки дня мэрии Иерусалима в декабре по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который хотел избежать дополнительной критики со стороны президента США Барака Обамы.

Решение возродить проект строительства было объявлено через два дня после инаугурации Дональда Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Трамп призвал Израиль потерпеть до его инаугурации 20 января

Правые партии в Израиля надеются, что новый американский президент будет с большим пониманием относиться к строительству поселений на оккупированных палестинских территориях. Палестинцы хотят, чтобы восточная часть Иерусалима стала столицей их будущего государства.

Мэрия Иерусалима решила вести дополнительное строительство в районах Писгат-Зеев, Рамат-Шломо и Рамот. Меир Тургеман, глава муниципального комитета по планированию и строительству, сказал в интервью израильскому радио, что ему было приказано подождать с выдачей лицензий на строительство до тех пор, пока Трамп не станет президентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы бы вышли из логики соблюдения международного права", - представитель МИД Заяц объяснил причины поддержки Украиной резолюции ООН по Израилю

Палестинцы уже резко осудили это решение. Набиль Абу Рдайна, представитель лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса сказал, что "мы полностью осуждаем решение Израиля одобрить строительство".

Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей, хотя этого не признает практически ни одна страна.

В конце 2016 года строительный проект был временно заморожен до инаугурации Трампа. 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря. МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.
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Слава Богу ,может быть жильё чуточку подешевеет А свидетелям арабов в окрестностях Иерусалима ,Объясню чуточку в историю, в 19-м веке Иерусалим был очень маленьким ,город делили Армяне, Евреи ,Арабы и христеане разных концесий особо выделялась руская провославная , императоры папраши, отжимали земли у Османской Империи Но но вокруг Иерусалима была пустыня , с али-бабами и каждую ночь жители прятались в город избегая набегов разбойников но постоянных арабских поселений там не было Ситуация стала меняться когда пришла первая Алия из Восточной Европы и Арабы тоже решили ,что им надо , хотя до этого Османская Империя использовала эти территори в качестве ссылки наподобие Сибири Но повторюсь маленький Иерусалим и вокруг пустыня В современном Израиле сейчас Арабы обладают всеми правами как и Евреи И самое главное, если Евреи опять уйдут от туда ,опять будет пустыня оно вам надо
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Арабы не понимают что их подкармливает "международное сообщество" потому что они создают для Израиля проблемы. Иначе их давно бы бросили помирать с голоду в пустыне.
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Молодцы! Но надо не только строить новые поселения, но и рекламировать их в кругу предприимчивых продавцов труселей с винницких базаров и липецких владельцев кондитерских мануфактур
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эти туда не поедут, где им еще такой рай найти, как не в Украине, твори что хочешь, хоть воруй и за это ничего не будет
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заодно и нашему канцлеру хай избушку выделят...
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трудящиеся Израиля с Украиной. Руководство Израиля с врагом Украины./ Нетаньяху и Путина связывают хорошие личные отношения. Присоединение Крыма к России в Израиле не осуждают./ - Друзья с Востока. Кого Россия может называть своими союзниками.10 апреля 2015./Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.13.02.16- " в нарушение международных санкций 10 февраля 2016 года Крым посетила делегация парламента Израиля ".
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паршивенька...країна із паршивеньким народом...ще заплатить за свою високомірність
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Всё правильно делает Израиль. Они десятки лет живут в окружении муслимских фанатиков и агрессии арабов. Успешно отражают эту агрессию, создали одну из самых сильных армий и руководствуются исключительно интересами своей страны и своего народа. Крошечная страна, где 60% территории пустыня, импортируют овощи и фрукты в различные страны, медицина одна из самых продвинутых, ученые, технологии, красивые города и прекрасно развитая инфраструктура, великолепные дороги...... Арабы же, науськанные засРашкой, это гнилой народ, которые аналогично мокшанам сами нормально не живут и другим не дают. Особенно палестинцы. Я неоднократно бывал в Израиле, красивая страна, хорошие люди. Арабы считают за счастье работать в еврейских поселениях. Кстати и разница огромная: еврейские поселки чистые, ухоженные, красивые, арабские - загаженные, мусор валяется на склонах, дома разношерстные. При этом сами израильтяне (евреи) относятся к арабам спокойно и адекватно. Правительство даже дает бесплатное высшее образование арабским террористам в тюрьмах на пожизненном и многие другие льготы, а те продолжают взрывать и убивать невинных мирных жителей. Надо бы и нашей воровской власти поучиться у Израиля как защищать интересы страны, а не воровать бесконечно и пафосно врать в эфирах. Держись, Израиль!
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ООН как организация себя изжила. Это совершенно никчемная махина, перегруженная бюрократическими процедурами и пожирающая массу бабла, при этом совершенно беззащитная перед наглой и дикой агрессией. Пример: ветирование засРашкой создания трибунала по сбитому Боингу. И всё.... Таких примеров масса. Нарушить можно все что угодно, лишь бы была польза для страны. Если бы на сегодняшний день наша армия достигла определенного уровня, большинство наших граждан только приветствовали бы возврат силой Крыма и лугандона, невзирая на вынужденные минские соглашения или решения ООН
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так ці уроди не важають інших навіть за людей...з чого Ти взяв що вони будуть якісь резулюції виконувати
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Народ зачем спорить ,откройте Библию и там написано ,от Средиземного моря до Иордана Израильская земля, кто не согласен спорте с Превечным
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В Коране - то же самое !
Сура 7, аят 137:
"Мы даровали в наследство людям, которые были угнетёнными и слабыми в Египте - сынам Исраила, - добрую, плодородную землю в восточных и западных краях. Благое Слово Аллаха сбылось, полностью исполнилось обещание сынам Исраила за то, что они терпеливо переносили горе и бедствия. Мы разрушили сооружения и дворцы, обвитые виноградными лозами, которые были созданы Фараоном и его народом. Это - дело Аллаха. Он выполнил Своё благое обещание, данное сынам Исраила." (перевод - Аль-Мунтахаб)
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Жиды сами себе написали где их земля... ох ты умно придумал.
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дай ему палец, он и всю руку откусит.....потому если бы только израиль и палестина.. они под себя весь мир подмяли..
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Ложили все на этот импотентный ООН, каждый, что хочет, то и творит....очень плохо все с другой стороны, может так и мировая война возникнуть
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Сидоров, если ты думаешь ,что мы очень любим парашные самолеты регулярно залетающие на тарриторию Израиля со стороны Сирии , так они нас за№бали , но у нас есть большая диаспора в москве, которая как бы в заложниках, поэтому и политика тонкая но в Израиле все знают, кто хисбале постовляет ракеты Так что параша враг общий
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Совершенно верно! Израильтяне прекрасно видят поставки вооружений арабам, видят поддержку палестинцев расеянами, при этом вынуждены идти на дипломатические реверансы, как-то предоставление засРашке безвиза. Кстати, в Израиле кацапсины ведут себя спокойно и тихо как мыши, не наглеют, не дебоширят. Полиция там не шутит
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Да, я там бывал неоднократно, общался с расеянами и на пляже и в кафе и на экскурсиях. Никаких бычьих наездов или пьяных воплей. И про вяличие свое как-то забывают...
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Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
3. Sanhedrin 59a: "Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью."
4. Libbre David 37: "Сообщать гоям что нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев, так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто."
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот,кто когда либо нарушит этот закон будет умервщлён."
6. Yebhamoth 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года."
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
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Цитаты из талмуда в переводе и издательстве типографии КГБ СССР
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Чушь. Твою методичку уже много раз тут катали. Оригинала этих "цитат" на иврите не существует.
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Там по ссылке - вопросы бракосочетаний и семейной жизни.
Вы сами-то читаете по-английски ?
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Убийство, по законам Израиля - тяжкое уголовное преступление:
1) Преднамеренное убийство - обязывает судей приговорить виновного к пожизненному заключению.
2) Непредумышленное убийство - заключение до 20 лет.
3) Причинение смерти по халатности - заключение до 3 лет.
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Ти тупий..він про талмуд..книжечку по якій такі тварі як ти живуть
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Я видела документальный фильм,как евреи поселились в Израиле. Там не было ничего,просто ничего.Пустая,сухая земля.Они рабским трудом создали свой Израиль. И мрпзу эти земли стали нужны арабам.Где нет евреев-там срач и нищита.А это я увидела в фильме Познера про Израиль. Очень интересный и позновательный,посмотрите
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а потом жалуются что в них стреляю, бросают камни, убивают... и тд.
Оберзевшие рожи!
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евреи, как и кацапы, страдают величием....законы им не писаны, захотели отхватили кусок территории, хотим и строим, а что там международное сообщество против, так это их проблемы
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Захотели в Умани костер на балконе распалили. Фу а какие они грязные и воняет от них просто писец, рядом стоял в аэропорту в очереди, а от него как от быдла вонь!
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дайте нароту палестины землю и государство !
Всех на Новую Землю , тундру орошать и строить свою республику !!!
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Диор это называеться сеять религиозную рознь И Цитаты вырваны из контекста , полная профонация Это типа если совсем нечего сказать К стати ты Иранец ,я тебя знаю?
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ООН бесхребетная организация, которая только слабым может навязать свои решения... все знают израильтяне проводят планомерный геноцид арабов на своей территории уничтожая их поселения и вынуждая покинуть территорию Израиля, ООН приняла правильное решение, только кто и как заставит жыдов его выполнить...
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Ну за это я молчу , что за каждый квадратный метр , заплачено деньгами , жадным арабам , вы шо думаете ,просто так ,пришли и забрали , на востоке так не делается
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзраиль расширяет строительство поселений в Восточном Иерусалиме вопреки резолюции ООН
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