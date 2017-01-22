 Израиль расширяет строительство поселений в Восточном Иерусалиме вопреки резолюции ООН

Решение возродить проект строительства было объявлено через два дня после инаугурации Дональда Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Правые партии в Израиля надеются, что новый американский президент будет с большим пониманием относиться к строительству поселений на оккупированных палестинских территориях. Палестинцы хотят, чтобы восточная часть Иерусалима стала столицей их будущего государства.
Мэрия Иерусалима решила вести дополнительное строительство в районах Писгат-Зеев, Рамат-Шломо и Рамот. Меир Тургеман, глава муниципального комитета по планированию и строительству, сказал в интервью израильскому радио, что ему было приказано подождать с выдачей лицензий на строительство до тех пор, пока Трамп не станет президентом.
Палестинцы уже резко осудили это решение. Набиль Абу Рдайна, представитель лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса сказал, что "мы полностью осуждаем решение Израиля одобрить строительство".
Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей, хотя этого не признает практически ни одна страна.
В конце 2016 года строительный проект был временно заморожен до инаугурации Трампа. 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря. МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.
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Сура 7, аят 137:
"Мы даровали в наследство людям, которые были угнетёнными и слабыми в Египте - сынам Исраила, - добрую, плодородную землю в восточных и западных краях. Благое Слово Аллаха сбылось, полностью исполнилось обещание сынам Исраила за то, что они терпеливо переносили горе и бедствия. Мы разрушили сооружения и дворцы, обвитые виноградными лозами, которые были созданы Фараоном и его народом. Это - дело Аллаха. Он выполнил Своё благое обещание, данное сынам Исраила." (перевод - Аль-Мунтахаб)
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ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
3. Sanhedrin 59a: "Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью."
4. Libbre David 37: "Сообщать гоям что нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев, так как если бы они узнали чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто."
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот,кто когда либо нарушит этот закон будет умервщлён."
6. Yebhamoth 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года."
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
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http://www.halakhah.com/yebamoth/yebamoth_11.html#PARTb
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Вы сами-то читаете по-английски ?
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1) Преднамеренное убийство - обязывает судей приговорить виновного к пожизненному заключению.
2) Непредумышленное убийство - заключение до 20 лет.
3) Причинение смерти по халатности - заключение до 3 лет.
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Оберзевшие рожи!
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Всех на Новую Землю , тундру орошать и строить свою республику !!!
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